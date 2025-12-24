رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة فاراداي فيوتشر للسيارات الكهربائية الذكية (Faraday Future Intelligent Electric Inc.) المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: FFAI)، وهي شركة عالمية مقرّها ولاية كاليفورنيا متخصصة في تطوير منظومة متكاملة للتنقّل الكهربائي الذكي المشترك، عن توقيع شركتها التابعة فاراداي فيوتشر الشرق الأوسط (Faraday Future Middle East FZ-LLC) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK Digital Assets Oasis)، بهدف إرساء إطار تعاون استراتيجي يشمل ثلاثة مجالات محورية هي: الذكاء الاصطناعي، وتقنيات Web3 والاقتصاد الرقمي، والذكاء المتجسّد.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال مراسم رسمية رفيعة المستوى، بحضور نخبة من كبار التنفيذيين والضيوف البارزين، من بينهم بول دوالـيبي، الرئيس التنفيذي لـ مدينة رأس الخيمة للابتكار (RAK Innovation City)، وتين موك، رئيس فاراداي فيوتشر في الشرق الأوسط، وموريس غاو، رئيس منظومة المستخدمين والشؤون الحكومية في فاراداي فيوتشر الشرق الأوسط.

وعقب مراسم التوقيع، نظّمت الشركة حفل تسليم مشترك، جرى خلاله تسليم مركبة FX Super One إلى مدينة رأس الخيمة للابتكار، في ثاني عملية تسليم لهذا الطراز داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُشار إلى أن أول مستخدم لمركبة FX Super One في الدولة كان أسطورة كرة القدم العالمية أندريس إنييستا.

كما استعرضت الشركة خارطة طريق مبيعاتها وتسليماتها في السوق الإماراتية لعام 2026، إلى جانب خططها لإطلاق المرحلة الثانية من توسعة مصنعها الإقليمي ومركز العمليات في إمارة رأس الخيمة، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية ودعم الطلب المتزايد على المركبات المستقبلية من طراز FX Super One.

وبموجب مذكرة التفاهم الاستراتيجية، يعتزم الطرفان تأسيس مراكز مشتركة للبحث والتطوير والابتكار، من خلال توحيد القدرات التقنية، والموارد الصناعية، والمزايا البيئية التي يتمتع بها كل طرف، وذلك لإجراء الأبحاث، والاختبارات، والتطبيقات الواقعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذكاء المتجسّد، وتقنيات Web3 داخل دولة الإمارات. ويهدف هذا التعاون إلى بناء منظومة صناعية متقدمة ذات توجه مستقبلي، ودعم مدينة رأس الخيمة للابتكار لتكون نموذجاً مرجعياً رائداً في مجالات التطوير الحضري والصناعي للجيل القادم.

وفي هذا الإطار، قال بول دوالـيبي، الرئيس التنفيذي لمدينة رأس الخيمة للابتكار: "يسرّنا إرساء هذه الشراكة الاستراتيجية مع فاراداي فيوتشر، التي تُعد من أبرز شركائنا في منظومة الابتكار، فضلاً عن كونها شريكاً استراتيجياً طويل الأمد يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية. ونتطلع إلى تعاون وثيق يدفع مسارات الابتكار العميق في مجالات الذكاء الاصطناعي، والذكاء المتجسّد، وتقنيات Web3، كما نهنئ FX Super One على نجاحها في سوق المركبات متعددة الاستخدامات (MPV) في دولة الإمارات، ونحن نفتح معاً محطة جديدة ومفصلية في مسيرة مدينة رأس الخيمة للابتكار."

من جانبه، صرّح تين موك، رئيس فاراداي فيوتشر في دولة الإمارات، قائلاً: "تُجسّد مدينة رأس الخيمة للابتكار أول منصة تطوير حضري في العالم تتمحور بالكامل حول استشراف المستقبل، وترتكز استراتيجياً على التقنيات المتقدمة. ومن خلال الدمج المتكامل بين الجهات الحكومية، والمؤسسات، ورؤوس الأموال، وموارد الابتكار، نجحت المدينة في بناء منظومة عالية التكامل تجمع بين التكنولوجيا، ورأس المال، والكفاءات البشرية، والسياسات الداعمة. ويسعدنا توقيع هذه المذكرة الاستراتيجية، حيث نؤمن بأن بيئة الأعمال الداعمة، ونهج التعاون المفتوح، سيمكنان فاراداي فيوتشر من تسخير خبراتها العميقة في مجالات الذكاء الاصطناعي وWeb3 والذكاء المتجسّد، لدعم نجاح مشترك، وصياغة فصل جديد من الإنجازات النوعية، وبلوغ محطات متقدمة معاً."

وتشغّل فاراداي فيوتشر حالياً مصنعاً إقليمياً ومركز عمليات في إمارة رأس الخيمة يمتد على مساحة تقارب 108 آلاف قدم مربعة، ويضم مرافق مكتبية، وورش إنتاج، ومركزاً تشغيلياً متكاملاً، صُمم لدعم تصنيع مركبات FF وFX على حد سواء. ومن خلال الدمج بين التمكين التكنولوجي والتصنيع المحلي، تواصل الشركة الإسهام في تطوير منظومة متكاملة للمركبات الكهربائية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن Faraday Future

تُعد Faraday Future شركة عالمية مقرها ولاية كاليفورنيا، متخصصة في تطوير منظومة التنقل الذكي الكهربائي. تأسست عام 2014 بهدف إعادة تعريف صناعة السيارات من خلال تجربة قيادة تتمحور حول المستخدم وتعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ويجسد الطراز الرائد للشركة FF 91 رؤيتها في الجمع بين الفخامة، والابتكار، والأداء الفائق. وتركّز استراتيجية FX على طرح طرازات إنتاجية متقدمة تقنياً بمواصفات فاخرة، تستهدف شريحة أوسع من المستخدمين بأسعار تنافسية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.ff.com/

