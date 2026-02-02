ستواصل الشركة تطوير مركبة FX Super One من فئة المركبات متعددة الأغراض (MPV) وتعزيز تجربة الخدمات، استنادًا إلى متطلبات المستخدمين المحليين وظروف التشغيل في المنطقة، بما يسهم في تسريع وتوسيع نطاق اعتماد مركبات الذكاء الاصطناعي الكهربائي (EAI) في أسواق الشرق الأوسط.

رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة Faraday Future Intelligent Electric Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FFAI) («فاراداي فيوتشر» أو «FF» أو «الشركة»)، وهي شركة عالمية تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرًا لها ومتخصصة في تطوير منظومة متكاملة للتنقل الذكي الكهربائي المشترك، عن تنظيم حفل تسليم ضمن إطار مبادرة التطوير المشترك لمركبات FX Super One لكل من غرفة التجارة العامة الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة Blue Sea Auto، المزود المحلي لخدمات السيارات، وذلك في منشآت الشركة بإمارة رأس الخيمة. ويأتي هذا الحدث في سياق التنفيذ المتواصل لخارطة طريق فاراداي فيوتشر الخاصة بالتسليم في منطقة الشرق الأوسط.

ويعكس تسليم مركبات FX Super One إلى كل من غرفة التجارة العامة الصينية في الإمارات وشركة بلو سي أوتو التقدم المستمر الذي تحرزه فاراداي فيوتشر نحو تحقيق وتيرة مستقرة ومنتظمة في تنفيذ عمليات التسليم بالمنطقة، كما يمثل محطة محورية في دعم خطة الشركة للمبيعات والتسليم في دولة الإمارات لعام 2026، والتي تظل خاضعة لاستكمال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وفي هذا الإطار، صرّح بينغيانغ تشانغ، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العامة الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلًا: «نحن نُقدّر علامتي FF وFX ومنتجاتهما المتقدمة. ومن خلال مشاركتنا كشريك في مبادرة التطوير المشترك لمركبة FX Super One، سنعمل على توظيف شبكتنا التجارية ومواردنا المؤسسية لدعم توسّع حضور هذه المركبة في أسواق الشرق الأوسط، بما يسهم في الدفع قدمًا بمنظومة التنقل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الكهربائي (EAI) على مستوى المنطقة».

من جانبه، قال ديفيد زو، مؤسس شركة Blue Sea Auto: «يشرفنا الانضمام إلى مبادرة التطوير المشترك لمركبة FX Super One. فنحن نمتلك منظومة متكاملة وناضجة لخدمات ما بعد البيع، وخبرة واسعة في خدمة وصيانة العلامات التجارية المتعددة، إلى جانب موارد تقنية وصناعية قوية. وتشكل هذه المقومات مجتمعةً تكاملًا استراتيجيًا متينًا مع ريادة فاراداي فيوتشر في مجال ابتكارات منظومة EAI. ونتطلع إلى تقديم دعم فاعل ونحن نعمل معًا على رسم ملامح مستقبل التنقل الذكي الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط».

ومع تسارع جهود التحول في قطاع الطاقة وتعزيز مبادرات الاستدامة في مختلف دول الشرق الأوسط، يشهد السوق الإقليمي نموًا متزايدًا في الطلب على حلول التنقل الذكي الكهربائي والهجين. وفي هذا السياق، تواصل فاراداي فيوتشر التزامها بتسليم منتجاتها والعمل بشكل وثيق مع شركائها المحليين الرئيسيين من خلال نماذج تطوير مشترك معمقة، بما يسهم في توسيع نطاق تطبيقات منظومة EAI ودعم التحول الإقليمي نحو أنماط تنقل أكثر ذكاءً وتقدمًا.

ملاحظة: بالنسبة لعملية التسليم المشار إليها، فإن الطرف المتعاقد والجهة القانونية المسؤولة عن التسليم هي شركة NEARU TECHNOLOGY TRADING LLC. ويشغل السيد بينغيانغ تشانغ، رئيس مجلس الإدارة والمساهم المسيطر النهائي في الشركة، في الوقت ذاته منصب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العامة الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن Faraday Future

تُعد Faraday Future شركة عالمية مقرها ولاية كاليفورنيا، متخصصة في تطوير منظومة التنقل الذكي الكهربائي. تأسست عام 2014 بهدف إعادة تعريف صناعة السيارات من خلال تجربة قيادة تتمحور حول المستخدم وتعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ويجسد الطراز الرائد للشركة FF 91 رؤيتها في الجمع بين الفخامة، والابتكار، والأداء الفائق. وتركّز استراتيجية FX على طرح طرازات إنتاجية متقدمة تقنياً بمواصفات فاخرة، تستهدف شريحة أوسع من المستخدمين بأسعار تنافسية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.ff.com/

