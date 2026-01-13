دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "فيوزFuze"، إحدى أسرع مزوّدي البنية التحتية المالية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، عن تعيين سيرينا سيبستياني في منصب رئيسة تنفيذية للاستراتيجية والمشاريع الاستثمارية. وشغلت سيرينا سابقاً منصب قائدة قطاع الاستشارات الخاصة بالأصول الرقمية لدى "بي دبليو سي الشرق الأوسط"، كما تتولى حالياً منصب الرئيسة المشاركة للجنة الأصول الرقمية التابعة لجمعية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و منصب رئيسة شؤون مجلس التعاون الخليجي في جمعية النساء في العملات الرقمية.

وقالت سيرينا سيباستيني، رئيسة تنفيذية للاستراتيجية والمشاريع الاستثمارية في "فيوز": "بعد مشاركتي في بناء منظومة الأصول الرقمية في دولة الإمارات منذ مراحلها الأولى وكوني شاهدة على تحولها إلى مركز عالمي رائد، فإن انضمامي إلى "فيوز" يُمثّل خطوة طبيعية في مسيرتي. بعد سنوات من تقديم الاستشارات والمساهمة في تشكيل هذا القطاع، أنتقل اليوم إلى الجانب التنفيذي لتوسيع نطاق عمل تجاري أؤمن به بعمق. يسعدني الانضمام إلى فريق قيادي كرّس التزامًا استثنائيًا لهذه الرؤية، رؤية كنت شاهدة على ولادتها وبنائها، وهذا التزام أشاركه بالكامل وأنا مستعدة للإسراع في تطويره."

ومن جانبه، قال محمد علي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"فيوز": "انضمام سيرينا إلى الفريق يوازي تعيين ثلاثة خبراء عالميين في وقت واحد. قدراتها الاستشارية الاستراتيجية، ومعرفتها العميقة في مجال الأصول الرقمية، وخبرتها القوية في البيئات التنظيمية، ستشكّل إضافة محورية لـ"فيوز" بينما نعمل على توسيع مستقبل الخدمات المالية في المنطقة وخارجها".

على مدار 15 عاماً، قدّمت سيرينا استشارات متنوعة عبر قطاع الخدمات المالية في أوروبا والشرق الأوسط، بالتعاون مع أبرز المصارف الاستثمارية ومديري الأصول والثروات ومزودي خدمات الأوراق المالية والحكومات والجهات التنظيمية. وساهمت في تطوير بنية سوق الأوراق المالية الأوروبية، كما لعبت دوراً أساسياً في صياغة الأطر التنظيمية للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، بما في ذلك الإسهام في إنشاء أول سلطة تنظيمية متخصصة بالأصول الافتراضية في العالم. واستناداً إلى خبرتها، دعمت سيرينا العديد من الجهات الحكومية والتنظيمية في تطوير السياسات، وقدّمت الإرشاد للمصارف ومزودي خدمات الأصول الافتراضية لدخول أسواق جديدة، إلى جانب قيادتها تطوير عدة حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.

وفي منصبها الجديد لدى "فيوز"، ستتولى سيرينا مسؤولية تعزيز مسارات النمو الاستراتيجي وتوسيع نطاق أعمال الشركة بشكل مستدام عبر ركائزها الأساسية، بما يشمل مكتب التداولات خارج السوق (OTC)، ومنصة الأصول الرقمية كخدمة (DaaS)، وحلول المدفوعات، كما ستلعب دورًا رئيسيًا في صياغة الرؤية طويلة المدى للشركة وخارطة طريق خدماتها المالية المدمجة عبر واجهات البرمجة التطبيقية (API) والموجهة للمصارف والمؤسسات والشركات.

نبذة عن شركة "فيوز Fuze"

تُعد شركة "فيوز Fuze"، أول مزوّد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية، حيث تقدّم أدوات متقدمة وآمنة للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية لدمج خدمات الأصول الرقمية بكفاءة عالية. ومن خلال نهج قائم على تقديم الحلول، تساعد "فيوز Fuze" المؤسسات المالية على التخطيط والتنظيم والتنفيذ الفعّال لبنية تحتية رقمية، مع تمكينها من إطلاق منتجات منظمة وعالمية المستوى بسرعة وأمان.

تضم "فيوز Fuze" فريقًا من الخبراء الداعمين لمنظومة الأصول الرقمية المتسارعة النمو، ويعمل الفريق بشكل وثيق وتعاوني مع الجهات التنظيمية ضمن رؤية طويلة المدى لتطوير القطاع.

إخلاء مسؤولية:

المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية عامة فقط. "فيوز Fuze" وشركاتها التابعة، بما في ذلك "نيوب للدفع"، تخضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتعمل وفقاً للأنظمة المعمول بها. لا يشكّل هذا البيان عرضاً لتقديم خدمات مالية أو مشورة استثمارية في أي دولة. لا تضمن "فيوز Fuze" دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات الواردة. جميع المنتجات أو الخدمات المالية المذكورة تخضع لمخاطر السوق، ولا تُعدّ الأداءات السابقة مؤشراً على النتائج المستقبلية. يُنصح القراء بالتشاور مع مستشار مالي أو قانوني قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو مالية.

