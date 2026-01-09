هانوي، فيتنام- كشفت شركة FPT العالمية لتقنية المعلومات عن اختيارها لتكون أول موزع من فئة النخبة عالمي ضمن المبادرة الجديدة لشركة Sitecore، والتي تمثل توسعة لبرنامج الموزع العالمي الناجح لديها. يأتي برنامج موزع النخبة العالمي في أعقاب إطلاق SitecoreAI، منصة تجارب رقمية من الجيل التالي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التسويق، موحّدةً بين المحتوى والبيانات والتخصيص في منصة واحدة قابلة للتكوين، لتمكين المؤسسات من الوصول إلى جمهورها والتفاعل معه وتقديم الخدمات له عبر القنوات الرقمية.

وفقًا للاتفاقية، ستحصل شركة FPT على حقوق الموزع الحصري في فيتنام، وحقوق غير حصرية في أسواق مختارة في آسيا والشرق الأوسط، لتقديم منصة SitecoreAI إلى السوق وبيان كيفية تمكين الفرق من التخطيط والإبداع وتحسين التجارب الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التغير المستمر في توقعات وسلوكيات العملاء. يمثل هذا التعيين لمدة ثلاث سنوات اعترافًا بريادة شركة FPT ضمن منظومة شركاء Sitecore.

تمكِّن منصة SitecoreAI فرق التسويق والرقمنة من تحويل الأفكار إلى تجارب متسقة وملائمة، من خلال توفير قاعدة مشتركة لإدارة المحتوى، وفهم ما يتجاوب معه الجمهور، وتعزيز الأداء بشكل مستمر. يُعدُّ توسّع البرنامج تكملةً لنماذج Sitecore المباشرة والتحالفية ونموذج الموزعين، بما يخلق منظومة شركاء تُركز على الشريك أولاً، وتدمج الابتكار العالمي مع فهم قوي للأسواق المحلية، إلى جانب تقديم الخدمات محليًا وتحمُّل المسؤولية بشكل كامل.

بصفتها موزع النخبة العالمي، ستعمل FPT على تقديم الاستشارات وتنفيذ ودعم حلول تجربة العملاء الرقمية للعملاء من فئة المؤسسات في أسواقها المعتمدة، موفرةً الطيف الكامل من إمكانيات البرمجيات كخدمة ضمن منصة SitecoreAI، بما في ذلك إدارة المحتوى، وإدارة الأصول الرقمية، وتحسين معدلات التحويل، وتنظيم التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر Agentic Studio. ستدعم Sitecore شركة FPT من خلال التعاون في المبيعات والقِبلية الإقليمية، ومبادرات تمكين الشركاء، والتدريب الفني والتجاري المتوافق مع مستوى الموزع العالمي، مما يمكّن من تنفيذ أسرع وتحقيق قيمة أكبر بفضل الخبرة المحلية الموثوقة.

"على مدى أكثر من عقد من الزمن، تعاونت FPT وSitecore لتقديم حلول رقمية على مستوى عالمي، واليوم نعمل على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية بهدف تعميم التجارب الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي"، حسبما قال Nguyen Khai Hoan، نائب الرئيس التنفيذي الأول في FPT Software والمدير التشغيلي لشركة FPT Corporation. "بدمج ابتكار Sitecore مع تميُّز FPT في تقديم الحلول، نُمكّن عملاءنا من تبني الذكاء الاصطناعي بثقة، وتسريع خارطة طريقهم الرقمية، والازدهار في اقتصاد قائم على التجارب".

"في ظل التحوّل الجذري لاكتشاف العلامات التجارية وتجارب العملاء الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، يطرح المسوقون وقادة التحول الرقمي سؤالاً عمليًا: هل تمتلك فرقنا منصة تمكّنهم من تحويل الأفكار إلى تجارب متسقة وموثوقة بسرعة؟ تتمحور هذه التجارب حول الأصالة والطابع الشخصي، مع قدرتها على التنفيذ على نطاق عالمي"، حسبما قال Dave Tilbury، المدير التنفيذي للعمليات في Sitecore. "تشهد منصة SitecoreAI اعتمادًا واسعًا بفضل توفيرها للمسوقين نظامًا واحدًا يجمع بين المحتوى والبيانات والتخصيص وسير العمل الوكيل لتحقيق تقدم ملموس. ويُعدُّ برنامج موزع النخبة العالمي، الذي يبدأ مع شركة FPT في فيتنام، الطريقة التي نطبق بها هذا النهج المثبت في الأسواق النامية من خلال شركاء يمتلكون الخبرة في التنفيذ محليًا".

يعزِّز هذا الاتفاق الموسَّع التعاون الطويل بين شركتي FPT وSitecore منذ عام 2015، ويجسد الالتزام المشترك بجعل إمكانيات التجارب الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر وصولاً وإتاحة على الصعيد العالمي. كشريك بلاتينيوم لـ Sitecore في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، برزت FPT كرائدة في تنفيذ وتحديث المنصات الأساسية مثل XM Cloud في آسيا وOrderCloud، مع تطوير مسرِّعات صناعية متقدمة، بما في ذلك حل FPT ON.E للتجارة الإلكترونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمبني على منصة Sitecore OrderCloud، والذي يمكّن المؤسسات من تقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق وتبسيط تعقيدات التنفيذ.

نبذة عن FPT

تُعدُّ FPT Corporation (FPT) من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ويقع مقرها الرئيسي في فيتنام، وتعمل في ثلاثة قطاعات رئيسية: التكنولوجيا، والاتصالات، والتعليم. على مدار أكثر من ثلاثة عقود، قدمت FPT حلولاً مؤثرة لملايين الأفراد وعشرات الآلاف من المؤسسات حول العالم. تركز الشركة التي تحمل على عاتقها الالتزام بتعزيز مكانة فيتنام على الخريطة التقنية العالمية وتقديم حلول عالمية المستوى للمؤسسات الدولية، على خمسة مجالات استراتيجية: الذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، وأشباه الموصلات، والتحوّل الرقمي، والتحوّل الأخضر. وسجلت FPT في عام 2024 إيرادات إجمالية بلغت 2.47 مليار دولار أمريكي، ويعمل لديها أكثر من 54,000 موظف ضمن قطاعاتها الأساسية. للحصول على المزيد من المعلومات حول خدمات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي تقدمها شركة FPT، يُرجى زيارة https://fptsoftware.com/.

نبذة عن Sitecore

تُعدُّ Sitecore شركة رائدة عالميًا في برامج تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تساعد منصتها من الجيل التالي، SitecoreAI، العلامات التجارية على التخطيط والإبداع والتخصيص وتقديم المحتوى عبر جميع القنوات — المواقع الإلكترونية، والتطبيقات، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها. من خلال توحيد إدارة المحتوى وبيانات العملاء والتخصيص في نظام ذكي واحد، تجعل المنصة التسويق أسرع وأكثر ذكاءً وترابطًا. وتستند المنصة إلى أدوات واستوديوهات وكيل تمكّن المسوقين والمطورين من التعاون مع الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وفعالية.

تساعد Sitecore التي تحظى بثقة آلاف العلامات التجارية العالمية والمدعومة من إحدى أكبر مجتمعات تجربة العملاء الرقمية في العالم، المؤسسات على تصميم تجارب تتجاوز حدود الموقع الإلكتروني، مع المرونة التي توفرها حلول البرمجيات كخدمة "SaaS" القابلة للتخصيص والقدرة على التوسع ضمن منظومة عالمية واسعة. تعرَّف على المزيد على sitecore.com.

Sitecore هي علامة تجارية مسجلة لشركة Sitecore Corporation A/S في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. جميع الأسماء التجارية الأخرى، وأسماء المنتجات، أو العلامات التجارية مملوكة لأصحابها.

جهات الاتصال

السيدة/ Mai Duong

FPT Corporation

مديرة العلاقات العامة في FPT Software

MCP.PR@fpt.com

