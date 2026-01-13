القاهرة - أعلنت اليوم كل من Foundever.org وCarerha عن تجديد برنامج "فريلانس ماما" في مصر، في استمرارٍ لشراكة ناجحة ساعدت حتى الآن أكثر من 250 امرأة على اكتساب المهارات الرقمية، وبناء الثقة بالنفس، والوصول إلى فرص مدرّة للدخل في الاقتصاد الرقمي.

تم إطلاق برنامج "فريلانس ماما" منذ ثلاث سنوات، ويقدّم مسارات تدريبية منظمة في المهارات الرقمية، وصناعة المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخدمات عبر الإنترنت، والاستعداد للعمل عن بُعد، إلى جانب جلسات توجيه وإرشاد مصممة خصيصًا للأمهات، والنساء العائدات إلى سوق العمل، وكل من تسعى إلى مسار مهني مرن ومستدام.

وفي عام 2026، سيشارك 100 امرأة إضافية في دفعات جديدة من البرنامج، مما يعزز دور مصر المتنامي كمركز للمواهب الرقمية والابتكار الاجتماعي.

وتأتي الشراكة مع Carerha — المنصة الرائدة في مجال التعليم التكنولوجي والمسارات المهنية الموجهة للنساء — لتجمع بين الخبرات التعليمية، وشبكات الإرشاد، والارتباط المباشر بفرص السوق الحقيقية. ولا يقتصر دعم الخريجات على التعلم فقط، بل يمتد ليشمل الانتقال الفعلي إلى العمل الحر، أو ريادة الأعمال، أو تقديم خدمات رقمية مدرّة للدخل.

وقالت جيسي رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة Carerha:

"تؤكد شراكتنا مع Foundever.org قوة التعاون الحقيقي. لقد غيّر برنامج فريلانس ماما بالفعل حياة العديد من النساء في مصر. ومن خلال تجديد البرنامج، نعمل على توسيع الفرص، وتعزيز القدرة على الصمود، ومساعدة المزيد من النساء على المشاركة بثقة في الاقتصاد الرقمي."

ويتوافق البرنامج أيضًا بشكل وثيق مع التحول الأوسع لشركة Foundever كشركة تقودها القيم الإنسانية ومدعومة بالتكنولوجيا. ومن خلال Foundever.org، تصبح الابتكارات الاجتماعية جزءًا من الرحلة نفسها التي تعيد تشكيل تجربة العملاء، واعتماد الذكاء الاصطناعي، وبناء المواهب الجاهزة للمستقبل.

وقال أوليفييه كامينو، رئيس Foundever.org والمؤسس والمدير التنفيذي للاستراتيجية في Foundever:

"عندما تجتمع التعليم والتكنولوجيا والهدف، تزدهر النظم المجتمعية. دعم النساء في مصر لاكتساب المهارات الرقمية ليس مجرد استثمار اجتماعي، بل هو بناء لمجتمعات أقوى، ومسارات مهنية جديدة، ومواهب مستقبلية تعود بالنفع على الجميع."

وسيواصل برنامج "فريلانس ماما" متابعة أثره من خلال مؤشرات واضحة تشمل نسب المشاركة، وإتمام البرنامج، وفرص التوظيف، وتوليد الدخل، ونمو الثقة بالنفس، بما يضمن الشفافية وتحقيق أثر ملموس وقابل للقياس.

وبينما تظل مصر الأساس لهذه الشراكة، تعمل Foundever.org وCarerha على توسيع التجربة إلى مناطق جديدة، من بينها الإطلاق الأخير لبرنامج "بيزنس ماما" في المغرب، في دليل على قابلية هذا النموذج للتوسع بعد نجاحه وإثباته في مصر.

نبذة عن Foundever.org

Foundever.org هي مؤسسة الأثر الاجتماعي التابعة لشركة Foundever®، وتركّز على التعليم، والشمول، وقابلية التوظيف. وتعمل كمختبر للابتكار الاجتماعي، حيث تسهم في تجسيد وعود العلامة التجارية على أرض الواقع من خلال خلق "لحظات فارقة" للأشخاص الذين تعتمد فرصهم على الوصول إلى التعلم والاستعداد الرقمي.

تأسست المؤسسة في عام 2023، وتقوم بتصميم وتنفيذ برامج بالشراكة مع جهات حول العالم لبناء مهارات المستقبل، وتوسيع الوصول إلى الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أثر طويل الأمد وقابل للقياس للمجتمعات الأكثر احتياجًا. ومن خلال التعاون مع الشركات، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات العامة، تربط Foundever.org بين الهدف والقدرة، بما يضمن تقدم التحول المجتمعي والتجاري جنبًا إلى جنب.

نبذة عن Carerha

Carerha هي منصة تعليمية ومهنية رائدة تركز على تمكين النساء، ودعم الأمهات، وتوفير مسارات تعليمية ومهنية مرنة تساعدهن على بناء مستقبل مهني مستدام في العصر الرقمي.

