أعلنت ’مجموعة الليث‘ (Al Laith Group)، إحدى الشركات الرائدة بتوفير حلول وخدمات المشاريع في الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية مع ’پيلوسيو‘ (Pilosio) لاعتماد نظام FlyDeck الحديث والمتطوّر. وتُمثِّل هذه الشراكة بداية الاستخدام الأول لنظام FlyDeck في المنطقة، مما يُعدّ خطوة حيوية في مسيرة تطوّر قطاع الإنشاءات الإقليمي.

وبالارتكاز على إرث عريق في مجال الابتكار والتميّز، تضمّ الآن ’مجموعة الليث‘ طاقاتها إلى ’پيلوسيو‘ للريادة في طرح تقنية FlyDeck في الشرق الأوسط. ويتم من خلال هذا الشراكة التركيز بشكل أساسي على تطوير الممارَسات المرتبطة بقطاع الإنشاءات في المنطقة، وسوف تلعب دوراً أساسياً بارزاً في العديد من المشاريع الإنشائية الرئيسية.

ضمن هذا الإطار، تُضفي ’مجموعة الليث‘ بفضل تاريخها الغني بالإنجازات والنجاحات في الشرق الأوسط منذ 30 سنة، خبرات لا تُضاهى في مجال الإنشاءات والهندسة إلى هذا المشروع الريادي البارز. وعلّق جايسون إنغليش، الرئيس التنفيذي لدى ’مجموعة الليث‘، بالقول: "يُسعِدنا أن تقوم شركة دولية رائدة مثل ’پيلوسيو‘ المعروفة جداً بابتكاراتها المتطوّرة لحلول الوصول، باختيار ’مجموعة الليث‘ لجلب حلّ الوصول المعلَّق الرائد ضمن هذا المجال والمتمثِّل بتقنية FlyDeck إلى السوق المحلّي. فهذه الشراكة تتيح طريقة دخول جديدة إلى السوق، وهي تُمكِّن العملاء من توفير الكثير من الوقت الضروري في المشاريع."

أبرز ما تتميّز به هذه الشراكة:

حلول إنشاءات مبتكَرة: يُعتبَر FlyDeck من ’پيلوسيو‘ نظام وصول معلَّق مبتكَر مصمَّم وفق مبدأ التكيُّف والسرعة.

التميّز التقني: سوف تتكامل خبرات ’الليث‘ الواسعة وقدراتها التقنية العالية في مجالَي الإنشاءات والهندسة بشكل متناغم مع حل FlyDeck المبتكَر من ’پيلوسيو‘. ويرتقي هذا التعاون بطاقات كلا الشركتَين لتحقيق مستويات غير مسبوقة من التميّز التقني.

الالتزام بالاستدامة: تتشارك كل من ’الليث‘ و’پيلوسيو‘ الالتزام بمفهوم الاستدامة. وسوف يتضمّن التعاون الممارَسات الصديقة للبيئة في عمليات الإنشاءات، والتي تتوافق مع المعايير الدولية لمبادَرات المباني الخضراء.

ولقد أعربت ’مجموعة الليث‘ عن حماستها تجاه الشراكة مع ’پيلوسيو‘، وهي تشكّل خطوة أساسية بارزة في قطاع الإنشاءات والوصول الصناعي في المنطقة. وتجمع هذه الشراكة اسمين رائدين في هذا المجال معاً. وتفخر ’الليث‘ بأن تكون جزءً من هذه الشراكة التحويلية وتتطلّع للتنفيذ الناجح للعديد من المشاريع معاً.

من جهته، أكّد نيريو باريسوتّو، رئيس ’مجموعة پيلوسيو‘، على التزام الشركة بتطوير نظام وصول معلَّق يتميّز بالسلامة وخفّة الوزن وسهولة التركيب والاستدامة البيئية. وقال ضمن هذا السياق: "يسرّنا جداً أن نرى شركة معروفة جداً في الشرق الأوسط مثل ’الليث‘ تقدّر هذه القِيَم الأساسية المتوارَثة في نظام FlyDeck الحديث منذ المرحلة الأولى. والشراكة في هذا المشروع وما بعده تعكس الالتزام المشترَك بالتميّز والابتكار وتحقيق الأهداف المتبادَلة."

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حول ’مجموعة الليث‘

تُعتبَر ’مجموعة الليث‘ (Al Laith Group) - التابعة لمجموعة ’سي جي تِك‘ (CG Tech) الدولية الناشطة في مجال الاستثمارات التقنية - رائدة بتوفير حلول متنوّعة مؤقّتة للمشاريع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ومع عمليات قوية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تتخصّص ’مجموعة الليث‘ في مجال التصميم، الهندسة، إدارة المشاريع، الإنشاءات وخدمات الإيجار للمناسَبات الضخمة والمشاريع الإنشائية الدقيقة. وتتميّز الشركة بالتزامها بتوفير حلول مبتكَرة تساهم بتعزيز النجاح لصالح عملائها وشركائها، بينما ترتقي بمستويات الاستدامة من الناحية البيئية.