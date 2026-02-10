الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة Fluid Codes، المتخصصة في برمجيات المحاكاة الهندسية (ديناميكا الموائع الحاسوبية CFD وتحليل العناصر المحدودة FEA ومحاكاة الفيزياء المتعددة) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلغاريا، عن مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026 الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وقد عرضت الشركة منتجاتها في القاعة 1، الجناح H1-E24، حيث تفاعلت مع المعنيين في قطاع الدفاع لعرض كيفية دعم تقنيات المحاكاة الهندسية للبرامج الدفاعية والجوية والفضائية الحديثة.

خلال المعرض، تواصلت Fluid Codes مع مصنعي المعدات الدفاعية والجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاع، مستعرضة قدراتها في الهندسة المعتمدة على المحاكاة وتمكين المهام الرقمية. وهدفت الشركة إلى إظهار كيف تساعد المحاكاة المتقدمة في تقليل المخاطر وخفض التكاليف والتحقق من صحة الأنظمة واتخاذ قرارات هندسية مبنية على معلومات دقيقة ضمن برامج الدفاع والفضاء المعاصرة.

كما سلطت الشركة الضوء على خبرتها في المحاكاة الهندسية والنماذج الافتراضية، موضحةً كيف تدعم الأساليب القائمة على المحاكاة المجالات الدفاعية المعقدة وتسرّع عمليات التطوير مع تعزيز الأداء والموثوقية.

وقد أتيحت للزوار في جناح Fluid Codes الفرصة لاستكشاف تطبيقات المحاكاة في المجالات الرئيسية، بما في ذلك:

الأنظمة الذاتية المستقبلية: تسريع تطوير الأنظمة غير المأهولة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي السرعات الفائقة والفضاء: دفع حدود الفيزياء في أقسى البيئات التوائم الرقمية: تحسين الصيانة والإصلاح والمراقبة والأداء وإدارة دورة الحياة

وعلق أجاي باريهار، الرئيس التنفيذي لشركة Fluid Codes قائلًا:

"أصبحت المحاكاة الهندسية عنصرًا أساسيًا في دعم برامج الدفاع الحديثة. إذ تساعد الاختبارات الافتراضية والتحقق المبكر في تعزيز موثوقية الأنظمة وتسريع جداول تطوير المشاريع وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات هندسية واثقة في بيئات معقدة بشكل متزايد."

وتأتي مشاركة Fluid Codes في معرض الدفاع العالمي 2026 في إطار التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير قطاع الدفاع وتبني تقنيات الهندسة الرقمية. كما يسهم نهج الشركة القائم على المحاكاة في تطوير وإدارة الأنظمة الدفاعية المعقدة بشكل فعّال، وهو ما يعد محركًا رئيسيًا للنمو المستدام وتحقيق الاعتماد الذاتي في قطاع الدفاع بالمملكة.

نبذة عن شركة Fluid Codes

تعد شركة Fluid Codes Ltd شريك قنوات لشركة Ansys، وهي شركة تابعة ل Synopsys. تأسست الشركة عام 1997، وتقدم حلولًا متقدمة للنمذجة الهندسية إلى جانب خدمات دعم متميزة تركز على العميل.

بنهج عملي فريد، تزوّد الشركة عملاءها بالحلول اللازمة وتقدّم لهم دعمًا مباشرًا مع توسّع قاعدة عملائها في منطقة الشرق الأوسط، ويتميز فريقها من المهندسين والعلماء المؤهلين بتقديم الدعم الفني قبل البيع وبعده والتقييم العملي للحلول.

تمتلك الشركة مكاتب في الرياض والدمام، بما في ذلك خبراء المحاكاة الهندسية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.fluidcodes.com

