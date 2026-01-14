الرياض، المملكة العربية السعودية : تستضيف مسرعة الأعمالFlat6Labs اليوم فعاليات اليوم الختامي السادس لبرنامج الرياض للتمويل الأولي في مدينة الرياض، والذي تموله شركةF6 Ventures ، أكثر شركات التمويل الجريء نشاطاً في المملكة للعام الثالث على التوالي، وبالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، مع عدد من الجهات الوطنية الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، من بينها شركة صندوق الصناديق "جدا"، وشركة وادي الرياض. يعد هذا اليوم تتويجاً لنجاح برنامج الرياض للتمويل الأولي من Flat6Labs بدعم من البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، في تخريج 6 دفعات منذ إطلاق البرنامج في عام 2023، ومحطة بارزة في دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة داخل المملكة.

ومنذ انطلاقه، نجح برنامج الرياض للتمويل الأولي المدعوم من البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، في دعم نمو أكثر من 60 شركة ناشئة، مع ضخ ما يقارب 17 مليون دولار أمريكي كاستثمارات من خلال صندوق التمويل الأولي للشركات الناشئة الذي حظى بدعم مالي بقيادة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، إلى جانب المستثمرين الرئيسيين صندوق الصناديق "جدا" وشركة وادي الرياض، حيث ساهم الصندوق في جذب نحو 38 مليون دولار كتمويلات في الجولات التالية واستثمارات مشتركة عن طريق F6 Ventures. كما دعم البرنامج أكثر من 130 مؤسساً، وأسهم في توفير ما يزيد عن 440 فرصة عمل في المملكة، ما يعكس أثره الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى التمويل، يقدم البرنامج نموذجًا لإدارة العمل يلبي احتياجات السوق، مع التركيز على التوجيه الاستراتيجي العملي، وبناء القدرات التشغيلية، والتدريب المتخصص، إلى جانب إتاحة فرص للتشبيك والانتشار بهدف تعرف المستثمرين على هذه الشركات، كما يهدف البرنامج إلى تمكين المؤسسين من بناء شركات قابلة للنمو وجاذبة للاستثمار.

فضلًا عن ذلك، يحظى البرنامج بدعم من لبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات من خلال منتج تمكين المسرعات، بما يعكس التكامل الشديد مع الأهداف الوطنية للمملكة الرامية إلى تعزيز الابتكار والنمو بالاستفادة من التكنولوجيا.

تستعرض الشركات المشاركة في الدفعة السادسة خلال فعاليات اليوم الختامي ما تقدمه أمام نخبة من المستثمرين والشركاء وممثلي وسائل الإعلام. كما تستعرض F6 Ventures محفظة استثماراتها الأكبر التي نفذتها خلال العام الماضي، بما يقدّم صورة شاملة عن نشاط الصندوق وأثره في السوق.

وتعكس الدفعة السادسة تنوع وعمق الابتكار في السوق السعودي، حيث تعمل الشركات الناشئة المشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وبنية البيانات، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وبرمجيات الشركات، وتكامل الذكاء الاصطناعي مع إنترنت الأشياء، والنقل الذكي، وتحليلات قطاع التجزئة. وتضم الدفعة شركات مثل CoreTechX المتخصصة في حلول البحث الذكي وتحليل المستندات، وDigital Petroleum التي تطور حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لقطاعات الطاقة والصناعة، وBookahospi التي تقدم بنية تحتية رقمية لتسهيل تنقل الكوادر الصحية عالمياً، وSanadk المتخصصة في أتمتة المحاسبة والضرائب، وNero المطورة لمركبات التوصيل ذاتية القيادة والمشاركة في مختبر التنقل المستقبلي، وMEDirect التي تمكّن الأطباء والمراكز الطبية من إطلاق عيادات افتراضية متكاملة، إلى جانب Rintel التي تقدم منصة تحليل بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع السلع الاستهلاكية.

ويؤكد اليوم الختامي أهمية التعاون المؤسسي في بناء منظومة للتمويل الجريء قوية وقادرة على المنافسة عالمياً. فمن خلال جهود الشركاء، أسهم برنامج الرياض للتمويل الأولي في توسيع قاعدة الشركات السعودية الواعدة وتعزيز استعدادها للنمو والتوسع.

بينما تمضي هذه الشركات نحو تحقيق مزيدًا من النمو، تبرز الضرورة الملحة لتعزيز التكامل بين الدعم المادي وبناء القدرات المؤسسية، وضمان ترابط عناصر منظومة ريادة الأعمال. وفي هذا السياق، يتجلى الدور المحوري لبرامجFlat6Labs والذراع الاستثماري F6 Ventures في تمكين رواد الأعمال المبدعين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للابتكار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص.

نبذة عن Flat6Labs

تُعد Flat6Labs المنصة الرائدة لدعم ريادة الأعمال في الأسواق الناشئة، حيث تعمل على تمكين المؤسسين من بناء وإطلاق وتوسيع شركات تكنولوجية من خلال برامج مسرعات الأعمال، وتطوير المنظومات الريادية، وتقديم خدمات ابتكار مصممة لتلبي احتياجات الشركات. ومنذ تأسيسها في القاهرة عام 2011، دعمت Flat6Labs أكثر من 8,000 رائد أعمال في أفريقيا والمشرق العربي ودول الخليج، بالتعاون مع حكومات وشركات ومؤسسات دولية لتعزيز منظومة الابتكار المحلية. وتلتزم Flat6Labs بدعم مبادرات الشمول وإتاحة الفرص، وسجل حافل بالنجاح في تمكين المرأة ورواد الأعمال من الفئات الأقل حظاً، حيث أسهمت الشركات المدعومة من المنصة في توفير أكثر من 90,000 فرصة عمل ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. وتعد Flat6Labs جزءًا من مجموعة F6 Group إلى جانب الذراع الاستثماري F6 Ventures.

نبذة عن F6 Ventures

F6 Ventures هي شركة للتمويل المخاطِر تركز على الاستثمار في المراحل المبكرة للشركات الناشئة، وتوفر أيضًا الدعم العملي إلى جانب التواصل مع شبكة إقليمية ودولية قوية، لتمكين المؤسسين في الشرق الأوسط وأفريقيا من التوسع بأعمالهم خارج الحدود.

