(عمّان، الأردن): أعلن صندوق Flat6Labs في الأردن، الصندوق الرائد في مجال التمويل الأولي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطر، وأكبر مشغل لبرامج الشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استثماره مؤخراً في 7 شركات ناشئة أردنية جديدة ضمن الدورة الثانية من برنامج التمويل الأولي التابع له، والتي انطلقت فعالياتها خلال حزيران للعام الحالي 2022.

وتغطي الشركات التي يستثمر بها الصندوق في هذه الدورة لتحويلها لشركات ذات جدوى وقدرة على النمو والمنافسة محلياً وخارجياً، مجالات عدة تشمل: الصحة، والتجارة الإلكترونية، وتجارة الجملة، والتسويق العقاري الإلكتروني، وتكنولوجيا الرعاية الصحية النفسية والذهنية، والتدقيق وكشف الاحتيال، والتكنولوجيا المالية، بالإضافة لتكنولوجيا التأمين.

وسيقدم الصندوق لشركات الدورة الثانية من البرنامج الفرصة للاستفادة من استثمار بقيمة 115 ألف دولار أمريكي لكل منها. وسيقوم الصندوق بتنفيذ برنامج تسريع نمو للشركات السبع، يمتد لأربعة أشهر، وينطوي على برامج وجلسات دعم وإرشاد، وورش عمل تغطي مختلف جوانب الأعمال بالتعاون مع نخبة من المدربين والموجهين والمرشدين، كما يوفر مساحات عمل معززة بالدعم التسويقي والقانوني، مع فرصة الاستفادة من شبكة Flat6Labs الإقليمية، ومن فرص التشبيك مع مستثمرين محتملين، هذا بالإضافة إمكانية الحصول على تمويل لاحق بقيمة تصل إلى 170 ألف دولار أمريكي.

وفي تعليق لها على هذا الشأن، قالت المدير العام لشركة "Flat6Labs الأردن"، رشا مناع: "فخورون بما حققناه منذ انطلاق عملياتنا؛ حيث استثمرنا في 5 شركات ناشئة أردنية خلال الدورة الأولى من البرنامج، مسهمين في تطوير مسيرتها، ما أسفر عن زيادة الإقبال على برنامجنا ودفعنا لتعزيز استثماراتنا الموجهة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة ضمن الدورة الثانية من البرنامج. نهدف في نهاية المطاف من أعمالنا للتأثير إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمجتمع ككل؛ حيث خلق المزيد من فرص العمل الجديدة مع المزيد من قصص النجاح التي نسطرها بمعالجة التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة، وتحفيز وتمكين رواد الأعمال من إثراء مشاريعهم وتنمية أعمالهم.".

وتضم قائمة الشركات التي تندرج ضمن المجموعة الثانية التي يستثمر بها الصندوق حالياً، كل من: منصة "عرب ثيرابي" المتخصصة بتقديم خدمات واستشارات الصحة النفسية عالية الجودة من خلال جلسات العلاج النفسي التي تنفذ على يد نخبة من الأخصائيين ذوي الكفاءة الكبيرة، وشركة "بلوومت" التي تقدم برنامج "التجربة قبل الشراء" الذي يتكامل مع واجهات متاجر التجارة الإلكترونية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُعنى بشكل أساسي بأتمتة عمليات الإرجاع بالنسبة للتجار ومنحهم التحكم الكامل بإدارتها، في تجربة تحاكي تجربة الشراء من المتاجر التقليدية.

كذلك، فإن القائمة تشمل منصة "خريطة للتسويق العقاري" التي تهدف للارتقاء بالتسويق العقاري الإلكتروني بما يتيح للمستخدم الحصول على العقار المطلوب بسهولة ودقة بالاعتماد على الموقع الفعلي للعقار على خريطة الأردن، وشركة "QuiqClaim" التي تقدم منصة جديدة من نوعها، تختص في مجال التكنولوجيا المالية، وتحديداً النظير للنظير والتمويل الجماعي، وتُعنى بتسوية المستحقات بشكل مباشر وسريع بربط الجهات المعنية من المستفيد والجهة الملتزمة بالسداد والمستثمر ضمن بوابة موحدة،

بما يحقق العوائد المجزية للمستثمرين من الأفراد أو الشركات، وشركة "iPass" لحلول التحقق من الوثائق في أنحاء العالم عبر أدوات بيومترية للكشف عن الاحتيال، ومنصة "Shop4me" التي تُعنى بتقديم الخدمات اللوجستية من ربط الشركات بالموردين والحصول على مستلزماتها المختلفة وتسوقها وشرائها عبر الإنترنت بأسعار تنافسية، وتطبيق "سكون" الذي يقدم جلسات صوتية مسجلة باللغة العربية يُعنى بالصحة الذهنية والنفسية والروحية عبر أدوات شاملة كالتأمل والتنويم الإيحائي والتوكيدات وتمارين التنفس وموسيقى التشافي.

ويشار إلى أن شركة "Flat6Labs" تقدم التمويلات والدعم التأسيسي للشركات الناشئة المنضمة لبرامجها من خلال صندوق الأردن للتمويل الأولي "JSF" الذي أطلقته العام الماضي 2021 بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بغاية الاستثمار في ما يزيد على 90 شركة ناشئة في مرحلة مبكرة خلال فترة استثمار تمتد على 5 سنوات، والممول من قبل كل من مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة الصندوق الأردني للريادة ISSF، و"بيوند كابيتال"، وبنك الاتحاد، وشركة "جي إم إس للمشاريع والاستثمار GMS Holding".

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نبذة حول شركة Flat6Labs:

Flat6Labs هي شركة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر، وأكبر مشغل لبرامج الشركات الناشئة في المنطقة. وكانت Flat6Labs قد تأسست في العام 2011 متخذة من القاهرة مقراً لها، كما أن لها فروع متعددة في جميع أنحاء المنطقة؛ ذلك فضلاً عن الخطط الحالية للتوسع في الأسواق الناشئة الأخرى. وتستثمر Flat6Labs سنوياً في أكثر من 100 شركة ناشئة مبتكرة في مجال التكنولوجيا، وتمكّن الآلاف من رواد الأعمال الشغوفين من تحقيق طموحاتهم الريادية. وتُدير Flat6Labs عدداً من صناديق التمويل الأساسي بإجمالي أصول تزيد على 85 مليون دولار أمريكي. وقد استثمرت أكثر من 25 مؤسسة رائدة في تلك الصناديق التي تديرها Flat6Labs؛ إيماناً منها بقيمة تلك الأصول. وتمتلك Flat6Labs سجلاً حافلاً أسهم في تأمينها مكانة ريادية لنفسها في السوق. وتقدم Flat6Labs فئات متنوعة من عروض الاستثمار، تتراوح ما بين 50 ألف دولار أمريكي و500 ألف دولار أمريكي، وذلك لدعم الشركات الناشئة خلال رحلاتها المبكرة بداية من مرحلة ما قبل التمويل الأساسي ووصولاً إلى ما قبل مرحلة النمو. وإلى جانب تلك الاستثمارات، تقدم Flat6Labs برامجها المتميزة للشركات الناشئة لتلبية احتياجات رواد الأعمال المبتكرين ومساعدتهم على تسريع نموهم من خلال تزويدهم بعدد كبير من خدمات الدعم وتوفير فرص منقطعة النظير لهم من خلال شبكة واسعة تضم المئات من موجهي الأعمال والمستثمرين والجهات المختلفة. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط: www.flat6labs.com.