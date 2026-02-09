دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم كلّ من شركتي Esyasoft e-Mobility وABB E-mobility عن إبرام شراكة استراتيجية بموجب مذكرة تفاهم، تتيح لهما التعاون في نشر حلول شحن المركبات الكهربائية وإنشاء بنية تحتية متكاملة للتنقل الكهربائي في مناطق عدة حول العالم.

يهدف التعاون إلى توفير حلول جاهزة ومتكاملة لتحويل أساطيل المركبات إلى كهربائية لصالح مشاريع النقل العام والمشاريع المؤسسية واسعة النطاق. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى Esyasoft مختلف مسؤوليات إدارة المشاريع والتمويل والتشغيل إلى جانب تقديم نموذج "الطاقة كخدمة" (EaaS). فيما ستعمل ABB E-mobility على توفير تقنيات شحن المركبات الكهربائية المبتكرة، إلى جانب محفظتها العالمية من المنتجات لدعم التنفيذ.

وفي المرحلة الأولى، سيتم التركيز على أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، على أن يتم التوسّع إلى مناطق جغرافية إضافية في مراحل لاحقة.

تستند Esyasoft إلى خبرة معرفية عميقة وممارسات متميزة في قطاع الطاقة والمرافق، ولها سجل حافل بالإنجازات البارزة في مجالات الشبكات الذكية، والمنصات الطاقة الرقمية، وحلول التنقل المتكاملة مع أنظمة وشبكات الطاقة. وتتيح محفظتها الشاملة من حلول التنقل الكهربائي إمكانية نشر محطات شحن المركبات الكهربائية ضمن منظومة متكاملة أوسع نطاقاً، بما يتوافق مع سعة الشبكة، وإدارة الطاقة، وأنظمة التحكم الرقمية، بدلًا من أن تعمل هذه المحطات كأصول مستقلة.

أما ABB E-mobility، فتعدّ رائدة عالميًا في مجال تقنيات شحن المركبات الكهربائية، حيث تقدم حلولاً قوية وقابلة للتوسع تلبي احتياجات النقل العام والأساطيل وتجار التجزئة ومشغلي شبكات الشحن في مختلف أنحاء العالم.

ويجسّد هذا التعاون نقطة التقاء استراتيجية تجمع بين ريادة ABB E-mobility في مجال كهربة أساطيل النقل وتقنياتها المبتكرة لشحن المركبات الكهربائية مع خبرة شركة Esyasoft المتخصصة في مجال الطاقة والمنصات الرقمية وقدرتها على تنفيذ المشاريع عبر أسواق متعددة. ويهدف هذا التكامل إلى توفير حلول شحن قابلة للتوسع وموثوقة تدعم التشغيل بين مختلف الأنظمة وتتوافق مع الأهداف الوطنية للتحول إلى الطاقة الكهربائية وخفض الانبعاثات.

وفي هذا السياق، قال برونو بورغيه، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وقنوات الشركاء لدى شركة ABB E-mobility:

"في ظل تسارع وتيرة اعتماد حلول التنقل الكهربائي على مستوى العالم، تكتسب كل من البنية التحتية للشحن وإدارة الطاقة أهمية استراتيجية متزايدة. من شأن هذا التعاون أن يعزز قدرتنا على توفير حلول شحن متطورة، وموثوقة، ومهيأة لمتطلبات المستقبل عبر مجموعة متنوعة من الأسواق."

من جانبه، قال عبدالكريم صوان، الرئيس التنفيذي لشركة Esyasoft e-Mobility: "يتمحور تركيزنا حول بناء حلول تنقل كهربائي متكاملة تجمع بين البنية التحتية للطاقة والمنصات الرقمية والعمليات التشغيلية ونموذج الطاقة كخدمة. بالتالي، تتيح لنا شراكتنا مع ABB E-mobility توسيع هذه القدرات عالمياً على نطاق واسع، مع الحفاظ على درجة عالية من الاتساق."

