شركة الرياضات الإلكترونية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها هي الأولى في حصولها على شهادة Great Place to Work® في مجالها، والثانية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت Esports Middle East LLC (ESME)، وهي شركة رائدة في مجال الرياضات الإلكترونية وحلول ألعاب الفيديو في الشرق الأوسط، على شهادة وتصنيف Great Place to Work® في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد عام استثنائي شهد مساهمات كبيرة في نمو مجال الألعاب الإلكترونية في المنطقة.

تُعرف Great Place to Work® بأنها منظمة استشارية في الأبحاث والإدارة تُعنى بتصنيف أفضل أماكن العمل (Best Workplaces™) في أكثر من 60 دولة حول العالم وتقدم خدمات استشارية في ريادة الأعمال، حيث يُعد تحسين الوضع المعيشي للأفراد وبناء المجتمع السليم هدفها الرئيسي وذلك عبر تحسين تجربة أماكن العمل. هذا وقد تم منح شهاداتها لهذا العام في حفل المنظمة السنوي في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تصنيف ESME بشكل رسمي على أنها مكان رائع للعمل (Great Place To Work®) بعد حصولها على مستوى عالٍ عبر جميع الحقول الاستفتائية.

تُعد ثقافة مكان العمل واحدة من أكثر العوامل أهمية حسب رأي الموظفين، حيث تستمر توقعاتهم لما يجب بأن يتواجد في أماكن العمل بالتغير بشكل متسارع. هذا ما استطاع فريق ESME وقيادته إثباته للمنظمة، والتي منحتهم جائزة شهر أغسطس 2023 بشكل مشابه لما حدث في السابق مع شركة Tencent التي قامت هي الأخرى بإعطاء شهادة "مزود خدمة مميز" في تعاونها مع Esports Middle East في السابق.

“منحنا تصنيف Great Place To Work® هو فخر وشرف لنا لأننا دائمًا ما نطمح لأن نكون القادة في مجالنا داخليًا وخارجيًا. لا شك بأن Esports Middle East لم تكن لتتواجد اليوم دون طاقم عملها الرائع. بفضل إصرارهم وإيمانهم الراسخ بمهمتنا، فإن هذه الشهادة بالإضافة إلى شهادة "مزود الخدمة المميز" من Tencent عام 2020 و "الشريك المميز الأفضل للعام" تُعد جميعها أدلة كبيرة على عملنا الجيد." صرح Saeed Sharaf، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي ESME عن المناسبة.

ابراهيم مغربل، مدير Great Place To Work® في الإمارات العربية المتحدة قد أضاف: "نُبارك لأولى شركات الرياضات الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة على تصنيفها كمكان رائع للعمل لتركيزهم الكبير على رضى موظفيهم وثقافة مكان العمل الخاصة بهم. من المُلهم حقًا رؤية إيلاء المنظمة الأولوية لرضى موظفيها مما أدى لهذا الإنجاز المميز. استطاعت Esports Middle East عبر تقديرها لآراء ومقترحات فريق عملها بأن تكون مثالًا رائعًا للمنظمات حول العالم. هذه الشهادة هي دليل على التزامها بتنمية بيئة عمل حيث يشعر الموظفون بقيمتهم الكبيرة والدعم المقدم لهم. نتمنى لهم بأن يستمروا بهذا العمل الرائع!”

من المتوقع بأن تتابع Esports Middle East مسيرتها الناجحة عبر 2023، وذلك بعدما قامت مؤخرًا بإسدال الستار على حدث Moontoon Mobile Legends Pro League ( MPL MENA) للشرق الأوسط وشمال افريقيا.

منذ تأسيسها في 2014، تمكنت ESME من كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال أعمال الرياضات الإلكترونية وتنظيم الفعاليات، حيث قامت بتقديم حملات ناجحة ومميزة لشركات مختلفة مثلTencent Games، Samsung، Moonton، Coca-Cola، Spotify وغيرها. بعض إنجازاتها الحديثة تتضمن تنظيم التصفيات المحلية لأحداث عالمية مثل كأس PUBG MOBILE GCC Cup ودوري Mobile Legends: Bang Bang MENA Pro League، بالإضافة إلى المساعدة في إنتاج البث العربي الرسمي لبطولة PUBG Mobile Global Championship 2021 و M4 World Championship العالمية إلى جانب دورة الألعاب الآسيوية.

مع حصولها على هذه الشهادة الجديدة، فإن Esports Middle East أصبحت الآن شركة الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو الأولى في الإمارات العربية المتحدة حصولًا على تصنيف Great Place to Work® المميز، وثاني شركة في الوطن العربي بعد مجموعة SAVVY Group في المملكة العربية السعودية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة Esports Middle East ذ.م.م

تأسست Esports Middle East في عام 2014، وهي شركة إعلامية حائزة على عدة جوائز تعمل في تنظيم الدوريات وإدارة المواهب والبث. وتدير الشركة أيضاً أول بوابة إخبارية عربية للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى منصة منافسة عربية للرياضات الإلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي. كما أن لـ ESME النصيب الأكبر من أسهم في وكالة تسويق المؤثرين Arabia Talents

نبذة عن Great Place To Work

تجلب Great Place To Work خبرة 30 عامًا من الأبحاث والبيانات لمساعدة جميع أماكن العمل لأن تصبح مميزة، وذلك من منصبها كهيئة عالمية تُعنى بثقافة أماكن العمل. تعمل المنظمة بفضل منصتها المصممة خصيصًا ونظام For All™ على مساعدة الشركات بتقييم تجربة كل موظف، وتقوم بمنح أماكن العمل المميزة شهادة Great Place To Work Certified™ أو تضعها على لائحة Best Workplaces™ المرموقة لأفضل أماكن العمل.