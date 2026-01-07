يؤكد هذا الاعتراف أن دبي للمقاصة وناسداك دبي تعملان ضمن أطر تنظيمية متوافقة مع معايير البنية التحتية للأسواق الأوروبية.

دبي: أعلنت دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي، وناسداك دبي، البورصة الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن حصولهما رسمياً على تصنيف جهة مقاصة مركزية لدولة ثالثة من الفئة الأولى (Tier 1 TC CCP) من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر 2025.

ويجعل هذا الإنجاز دبي للمقاصة وناسداك دبي الجهة الأولى والوحيدة للمقاصة المركزية (CCP) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصل على تصنيف المستوى الأول من الهيئة الأوروبية، في محطة مهمة تعكس تطور البنية التحتية للأسواق المالية في دولة الإمارات، وتؤكد مكانة دبي كمركز عالمي معترف به لخدمات ما بعد التداول الذي يتمتع بالمرونة والتوافق مع المعايير الدولية.

ويتيح تصنيف المستوى الأول لدبي للمقاصة وناسداك دبي دعم أنشطة المقاصة التي تشمل الربط مع مشاركين ومؤسسات من الاتحاد الأوروبي كأعضاء لخدمات ما بعد التداول، بما يعزز الربط العابر للحدود بين أسواق رأس المال في دبي ودول الإتحاد الأوروبي، ويقوي دورها كحلقة وصل بين المُصدِرين الإقليميين والمستثمرين العالميين.

ويؤكد قرار الهيئة الأوروبية أن دبي للمقاصة، الخاضعة لتنظيم وإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات (SCA)، وناسداك دبي، الخاضعة لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، تعملان ضمن أطر تنظيمية متوافقة مع لائحة البنية التحتية للأسواق الأوروبية (EMIR) ، بما يعكس قوة ونضج البيئة التنظيمية في دبي وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر والرقابة على الأسواق المالية.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يعكس هذا الإنجاز التقدم الذي حققته دبي في بناء بنية تحتية للأسواق المالية تحظى بثقة المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. ويعزز تصنيف المستوى الأول قدرة الأسواق في دبي على الربط والشراكة مع المؤسسات الأسواق العالمية ليدعم استراتيجياتنا في جذب رؤوس الأموال إقليميا وعالميا"

من جانبها، قالت فاطمة بن قداد، المدير العام لشركة دبي للمقاصة: "يمثل الحصول على تصنيف المستوى الأول من هيئة الأسواق المالية الأوروبية خطوة مهمة في مسيرة نمو دبي للمقاصة على الصعيد الدولي، إذ يعزز قدرتنا على دعم الأنشطة العابرة للحدود وتقديم خدمات مقاصة فعّالة ومرنة ومتوافقة مع المعايير العالمية."

وبصفتها جهات مقاصة مركزية مرخصة في دبي، تؤدي دبي للمقاصة ومقاصة ناسداك دبي أدواراً محورية في ضمان متانة ونزاهة منظومة ما بعد التداول في الإمارة، بما يدعم النمو طويل الأمد والتكامل الدولي لأسواق رأس المال في دبي. كما يبرز هذا الاعتراف تنامي التعاون بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات وأوروبا، ويؤكد التزام دبي طويل الأمد بالشفافية والاستقرار المالي وتطوير بنية تحتية للأسواق المالية وفق أعلى المعايير العالمية.

نبذة عن دبي للمقاصة

شركة دبي للمقاصة ذ.م.م هي شركة مقاصة مركزية مستقلة ومرخّصة لتقديم خدمات المقاصة والتسوية وإدارة المخاطر للأوراق المالية المتداولة في سوق دبي المالي. تأسست الشركة ككيان قانوني مستقل لتولي جميع وظائف المقاصة والتسوية في السوق، وتعمل كطرف مقابل مركزي لجميع الصفقات المنفذة على منصة التداول، حيث تقوم بدور البائع لجميع المشترين والمشتري لجميع البائعين، بما يضمن تسوية الصفقات والحد من مخاطر الطرف المقابل. وتُعد دبي للمقاصة شركة تابعة بنسبة 100% لسوق دبي المالي، وهي مرخّصة وخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (SCA). وقد بدأت الشركة عملياتها بعد حصولها على الموافقة التنظيمية في عام 2020. وتعمل دبي للمقاصة ضمن إطار قوي لإدارة المخاطر، مدعوم بتقنية المقاصة المتقدمة المقدّمة من ناسداك، كما تم قبولها كعضو رئيسي في الاتحاد العالمي لجهات المقاصة المركزية (CCP12)، بما يعكس دورها ضمن منظومة المقاصة العالمية. وتسهم دبي للمقاصة في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، ودعم السيولة، وتوفير بيئة تداول ومقاصة مستقرة ومتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في خدمات ما بعد التداول www.dubaiclear.ae

نبذة عن ناسداك دبي:

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. www.nasdaqdubai.com

نبذة عن سوق دبي المالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية و غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000. وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، تمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع البالغ 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة. وأُدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 تحت رمز التداول (DFM). واعتبارًا من العام نفسه، أصبح أول سوق مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة.. www.dfm.ae

