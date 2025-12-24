أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن إطلاق حل تقنية الشرائح المدمجة eSIM الجديد لأجهزة إنترنت الأشياء، والذي يهدف إلى تمكين الشركات من تبسيط إدارة الأجهزة، وتعزيز الأمان، وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي.

ومع تزايد اعتماد القطاعات المختلفة على تقنيات إنترنت الأشياء لتعزيز الكفاءة والتحول الرقمي، تقدّم أريدُ قطر من خلال حل تقنية الشرائح المدمجة eSIM خيارًا مرنًا بديلًا عن الشرائح التقليدية. وبفضل ميزة التفعيل عبر رمز (QR) والإعداد عن بُعد، يلغي هذا الحل الحاجة إلى تبديل الشرائح يدويًا، ما يسهل الانتشار نظرًا لسهولة توصيل الأجهزة وإدارتها.

وفي قطاعات مثل المدن الذكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والصناعات، والمرافق، يتيح حل eSIM إمكانية التوسع عالميًا من خلال دعم الوصول إلى شبكات متعددة. وتسمح هذه التقنية للأجهزة بالتبديل بين الشبكات والتجوال دوليًا، ما يجعلها مثالية للبيئات ذات الحركة المستمرة والتغير الدائم. كما يساهم هذا الحل في خفض التكاليف على المدى الطويل من خلال تقليل الاعتماد على الشرائح التقليدية.

ومن أهم ما يميز تقنية الشرائح المدمجة eSIM لإنترنت الأشياء هو التغطية العالمية الواسعة التي توفرها؛ فمن خلال شريحة eSIM واحدة فقط، يمكن للشركات الاتصال بسلاسة بأكثر من 600 شبكة حول العالم، ما يسهل نشر أجهزة إنترنت الأشياء وتشغيلها بكفاءة في مختلف المواقع الجغرافية.

وفضلًا عن مرونتها في الاتصال، تعتمد تقنية الشرائح المدمجة eSIM من أريدُ على بروتوكولات أمان متقدمة متوافقة مع معايير الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، ما يضمن حماية البيانات والتحقق من هوية الأجهزة عبر جميع نقاط الاتصال.

وحرصًا على تمكين الشركات من إدارة عملياتها بكفاءة على نطاق واسع، توفّر أريدُ من خلال هذا الحل منصة مركزية متكاملة تتيح مراقبة الاستخدام، وإدارة الاشتراكات، وتحسين الأداء عبر منظومة الاتصال بأكملها.

كما توفر أريدُ ضمن هذا الحل خدمة دعم فني على مدار الساعة لقطاع الأعمال، بهدف ضمان استمرارية الأعمال ومساعدة العملاء في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من استثماراتهم التقنية.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: "نعتز بتقديم حل يلبي الاحتياجات المتجددة للشركات في عصرنا الرقمي، فتقنية الشرائح المدمجة eSIM التي نوفرها تمكّن العملاء من تبسيط الإجراءات وتعزيز الأمان وتوسيع نطاق تطبيقات إنترنت الأشياء، مع قدرة أكبر على التحكم ومستوى أعلى من الثقة، سواء كانت أنشطتهم محلية أو عالمية".

ويمثل إطلاق هذا الحل محطة مهمة جديدة ضمن استراتيجية أريدُ للابتكار والتحول الرقمي، ما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق للشركات يسهم بشكل فاعل في دعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي في قطر.

ويمكن لأصحاب الشركات المهتمين بالاطلاع على مزايا حل تقنية الشرائح المدمجة eSIM \الاتصال بالرقم 8008000، أو التواصل مباشرة مع مديري حساباتهم في أريدُ.

معلومات عن "أريدُ":

تعد "أريدُ" شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

