المنامة – مملكة البحرين: أعلن فرع منظمة روّاد الأعمال (EO) في البحرين إطلاق جائزة فاروق المؤيد البحرينية لريادة الأعمال الطلابية العالمية، في مبادرة نوعية تهدف إلى تخليد الإرث الريادي للراحل فاروق المؤيد، أحد أبرز قادة الأعمال في مملكة البحرين وأحد الداعمين البارزين لريادة الأعمال وتمكين الشباب.

وجرى إطلاق الجائزة بالتعاون مع شركة المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط (ACME)، إحدى الشركات الرائدة إقليميًا في قطاع التكنولوجيا، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا للاستثمار في مستقبل ريادة الأعمال البحرينية. وستسهم الجائزة في تعزيز برنامج جوائز ريادة الأعمال الطلابية العالمية (GSEA)، المبادرة الرئيسية لمنظمة EO، التي تُعنى باكتشاف ودعم الطلبة روّاد الأعمال الذين ينجحون في تأسيس مشاريع ذات أثر متزامنة مع مسيرتهم الأكاديمية.

ويأتي هذا الإعلان في مرحلة محورية تتماشى مع مساعي مملكة البحرين لتنويع اقتصادها، وترسيخ الابتكار وريادة الأعمال كركيزتين أساسيتين ضمن رؤية البحرين 2030، بما يعكس التزام المملكة بدعم المواهب الشابة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، قال السيد محمد فاروق المؤيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة المؤيد العالمية: "تمثل هذه الجائزة أكثر من مجرد تكريم؛ فهي تجسيد لالتزامنا بتخليد رؤية فاروق المؤيد في تمكين الأجيال القادمة. ونؤمن بأن الاستثمار في الطلبة روّاد الأعمال اليوم يشكّل الأساس لاقتصاد البحرين الابتكاري في المستقبل. وستُحدث هذه المبادرة أثرًا مستدامًا في منظومة ريادة الأعمال بالمملكة".

من جانبه، شدد السيد بوب ثاكر، رئيس برنامج جوائز ريادة الأعمال الطلابية العالمية في منظمة روّاد الأعمال – البحرين، على الأثر التحويلي لهذه الشراكة، قائلاً: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركة المؤيد على ثقتها الراسخة بهذه المبادرة. فمساهمتهم لا تكرّم إرث المرحوم فاروق المؤيد فحسب، بل تتماشى أيضًا مع رؤية المملكة المستقبلية في بناء منظومة ريادية نابضة بالحياة. ويتطلع كل من EO البحرين وشركة المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط إلى تمكين روّاد الأعمال الشباب، وتحفيز الابتكار، ومواصلة إرث سيُسهم في رسم ملامح مستقبل البحرين لسنوات قادمة."

ويُذكر أن الراحل فاروق المؤيد كان يحظى بمكانة مرموقة في منطقة الخليج العربي، نظرًا لإسهاماته الريادية والتزامه المستمر بدعم الكفاءات الوطنية وتطويرها، وقد ألهمت رؤيته في خلق الفرص أمام الشباب عددًا كبيرًا من قادة الأعمال في مختلف أنحاء المنطقة.

ويتمتع برنامج جوائز ريادة الأعمال الطلابية العالمية (GSEA) بسجل دولي حافل في اكتشاف ورعاية الطلبة روّاد الأعمال المتميزين. ومن خلال استحداث هذه الجائزة المخصصة للطلبة البحرينيين، يوفّر فرع EO البحرين وشركة ACME مسارًا مؤسسيًا يمكّن المواهب المحلية من نيل الاعتراف الدولي والوصول إلى موارد وفرص نوعية. وتؤكد هذه المبادرة المشتركة التزام الجانبين بدعم أهداف التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.

