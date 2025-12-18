دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة ««ELPEN اليونانية المتخصصة في الصناعات الدوائية عن إطلاق أول شركة تابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من دولة الإمارات، في خطوة تُجسّد مرحلة جديدة في مسار توسّعها الدولي.

ويأتي تأسيس الشركة الإقليمية التابعة لـ «ELPEN» في الإمارات بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية داعمة، وموقع استراتيجي يربط بين أهم الأسواق الصحية نمواً على مستوى العالم. وستتولى مكاتبها الاستراتيجية الجديدة في الإمارات تنسيق أعمال الشركة وعلاقاتها مع الجهات الصحية، والهيئات العلمية، والمجتمعات الطبية، والمؤسسات الشريكة في مختلف دول المنطقة.

وتركّز ««ELPEN في خطتها الإقليمية على التحديات الصحية السائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض المتعلقة باختلال الأيض وأدوية التحكم بأمراض السكري من النوع الثاني، وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية المزمنة، والصحة النفسية والعصبية. كما تولي اهتماماً خاصاً للعلاجات التخصّصية، بما في ذلك دعم علاجات الأورام، إضافة إلى استكشاف مجالات واعدة ضمن التكنولوجيا الحيوية المتقدمة.

وبهذا الصدد، قال «ثيودور تريفون»، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة «:«ELPEN"تحضر «ELPEN» إلى دولة الإمارات وهي تحمل إرثاً يمتد لنحو ستة عقود من الابتكار العلمي اليوناني والتصنيع الدوائي الموثوق. ومن خلال ربط هذا الإرث بدولة تستثمر بثقة في بناء منظومة رعاية صحية عالمية المستوى، نطمح إلى تشكيل شراكات طويلة الأمد تسهم في توسيع نطاق حصول المرضى على العلاج، وترسّخ التميّز البحثي، وتدعم نمواً صناعياً مستداماً. وبوصفنا من أكثر المجموعات الدوائية تقدماً في اليونان، نؤكد التزامنا بالإنتاج عالي الجودة وبمنظومة بحث وتطوير قوية، بما يعزز حضور الدواء اليوناني كشريك مبتكر وموثوق في دعم رؤية دولة الإمارات للقطاع الصحي".

وفي ظل الزيادة المتسارعة في الطلب على الأدوية الموثوقة وعالية الجودة، تعزّز الشركة الجديدة التابعة لـ «ELPEN» قدرتها على العمل بمرونة أكبر، والاستجابة لاحتياجات الأنظمة الصحية المحلية. كما أعلنت الشركة تعيين «محمد اللقاني» مديراً عاماً لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستندة إلى خبرته الطويلة في قطاع الرعاية الصحية وسجله القيادي المتميز. وسيتولى «اللقاني» قيادة استراتيجية النمو والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه، قال «ليفتيريس تريفون»، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «:«ELPEN "إن دخول الشركة إلى دولة الإمارات لا يُمثّل مجرد خطوة توسّع، بل محطة استراتيجية جرى الإعداد لها على مدى سنوات". وأضاف: "نحن نستثمر في منطقة تُقدّر الجودة، وتؤمن بالعلم، وتبحث عن شراكات موثوقة. ومع حضورنا في أكثر من 90 دولة، نحرص على أن تكون استثماراتنا المباشرة انتقائية ومدروسة، ولا نؤسس وجودنا إلا حيث نملك القدرة على تقديم قيمة مستدامة وحقيقية". وأوضح أن تسارع الأعمال الدولية للمجموعة، والمتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2028، يجعل من الإمارات ركيزة أساسية لتعزيز الحضور الإقليمي، وتمكين «ELPEN» من توسيع نطاق الوصول إلى علاجات عالية الجودة، ودعم تحقيق نتائج صحية أفضل في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال «اللقاني»: "يعزّز تأسيس الشركة الإقليمية الجديدة التابعة لـ «ELPEN» في دولة الإمارات قدرتنا على التواصل المباشر مع صناع القرار ومقدّمي الرعاية الصحية والهيئات العلمية في المنطقة. نحن ملتزمون بأعلى معايير النزاهة والامتثال والمسؤولية الطبية، ونسعى للإسهام في تحسين جودة التعامل مع الأمراض المزمنة التي تؤثر على ملايين المرضى في الإمارات والمنطقة".

نبذة عن شركة ««ELPEN

تُعد ««ELPEN واحدة من أبرز الشركات الدوائية في اليونان، وتمتد خبرتها لأكثر من ستة عقود في مجالات البحث والتطوير والتصنيع الدوائي وفق أعلى المعايير الأوروبية. وترتكز فلسفة الشركة على رعاية المرضى، والتميّز العلمي، والممارسات الأخلاقية في مختلف مراحل الإنتاج. وتقدّم الشركة محفظة واسعة من الأدوية التي تغطي تخصصات علاجية رئيسية، تشمل أمراض القلب، وطب الجهاز التنفسي، وعلوم الأعصاب، والرعاية التخصّصية. كما تعمل ««ELPEN بصورة وثيقة مع الجهات الصحية والمجتمعات العلمية لتحسين سبل الوصول إلى علاجات موثوقة وفعّالة حول العالم.

www.elpen.gr

