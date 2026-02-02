القاهرة - في وقت يشهد فيه سوق العمل تحولات مستمرة وتنافسًا متزايدًا على الكفاءات، ومع تراجع معدل البطالة في مصر إلى نحو 6.3% خلال الربع الأول من 2025، تتجه المؤسسات إلى التركيز بشكل أكبر على الاحتفاظ بالمواهب وبناء قيادات قادرة على الاستدامة، باعتبارها أحد أهم عوامل الاستقرار والنمو، وفي هذا السياق، أعلنت شركة أمان ليك، الشركة الرائدة في مجال وساطة التأمين والحلول الرقمية للتأمين عن إطلاق النسخة الجديدة من لقائها المجتمعي ربع السنوي Elevate by Amanleek، والمقرر انعقاده يوم 5 فبراير 2026 بالقاهرة، تحت عنوان:"تطوير القيادات من الداخل: خطوات لبناء فرق مستدامة."

وتأتي الفعالية امتدادًا لدور أمان ليك كإحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين الرقمي في مصر، والمتخصصة في حلول التأمين الطبي للأفراد والشركات، حيث تعمل بشكل مباشر مع إدارات الموارد البشرية على حماية رأس المال البشري، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى أن نقص المواهب قد يصل إلى أكثر من 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، فيما يؤكد نحو 70% من أصحاب الأعمال صعوبة العثور على كوادر مؤهلة، وهو ما يضع بناء القيادات من داخل المؤسسات وتمكين الإدارة الوسطى في صدارة الأولويات الاستراتيجية.

ومن خلال منصة Elevate، توسّع أمان ليك هذا الدور ليشمل البُعد المعرفي والاستراتيجي، عبر بناء مجتمع مهني يفتح مساحات للحوار، والتعلّم المشترك، وتبادل الخبرات بين قادة الموارد البشرية والثقافة المؤسسية.

في وقت تتوقع فيه تقارير مستقبل الوظائف أن نحو 40% من المهارات الحالية ستتغير أو تصبح غير كافية خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعزز الحاجة إلى الاستثمار المستدام في تطوير الإنسان.

وتعكس فعالية Elevate by Amanleek إيمان أمان ليك بأن الثقافات المؤسسية القوية لا تُبنى بالحلول السريعة، بل من خلال قيادة واعية، ورعاية استباقية للموظفين، وتكامل حقيقي بين رفاه الإنسان وأهداف العمل، في مواجهة تعقيدات بيئات العمل الحديثة.

وتشهد هذه النسخة جلسة حوارية تفاعلية يشارك فيها نخبة من قيادات وخبراء الموارد البشرية، من بينهم منى سرور نائب الرئيس لشئون الموارد البشرية في هومزمارت، ومصطفى التودي شريك أعمال الموارد البشرية في شركة P&G، ومي عبد الهادي رئيس قسم الموارد البشرية في بشرسوفت، وتُدار الجلسة بواسطة إيهاب السكري الشريك المؤسس لشركة أمان ليك، في إطار يجمع بين الخبرة العملية في إدارة الأفراد والرؤية الاستراتيجية لدور التأمين المؤسسي في دعم رفاه الموظفين وبناء بيئات عمل مستدامة.

وتتناول الجلسة الحوارية للفعالية قضايا تمكين المدراء، وبناء خطوط قيادية داخلية، وتعزيز مشاركة الموظفين، في ظل دراسات حديثة تؤكد أن المؤسسات ذات المستويات المرتفعة من انخراط الموظفين تحقق أداءً أعلى وقدرة أكبر على الاحتفاظ بالمواهب.

وفي هذا السياق، قال إيهاب السكري الشريك المؤسس لشركة أمان ليك:" إن منصة Elevate تمثل امتدادًا طبيعيًا لرؤية الشركة في التعامل مع التأمين باعتباره جزءًا من منظومة متكاملة لدعم الإنسان داخل بيئة العمل، وليس مجرد خدمة مالية.

وأوضح أن تمكين المؤسسات من النمو المستدام يبدأ بالاستثمار الحقيقي في الأفراد، وبناء قيادات قادرة على الفهم العميق لاحتياجات فرق العمل، وخلق ثقافات مؤسسية صحية تشجّع على الثقة، والانتماء، وتحقيق التوازن بين الأداء ورفاهية الموظفين.

وأضاف أن Elevate تهدف إلى مساعدة المؤسسات على الانتقال من الحلول قصيرة الأجل إلى نماذج طويلة المدى، تضع الإنسان في قلب الاستراتيجية، وتوفر له شعورًا دائمًا بالأمان وراحة البال من خلال أنظمة دعم وتأمين فعّالة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الفرق، وارتفاع الإنتاجية، وقدرة الشركات على مواجهة التغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وتهدف الفعالية إلى تزويد مختصي الموارد البشرية، وقادة الفرق، وصنّاع القرار برؤى عملية وتجارب واقعية تساعدهم على تصميم تجارب عمل أكثر فاعلية، وبناء فرق عالية الأداء تقود النجاح من الداخل، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لكل من الإدارة الوسطى وإدارات الموارد البشرية في اكتشاف المواهب، ورعايتها، وبناء مسارات قيادية داخلية مستدامة.

ومن خلال جلسة حوارية تفاعلية تجمع خبراء وممارسين من أرض الواقع، يخرج المشاركون بأفكار قابلة للتطبيق حول تطوير الفرق والحفاظ عليها، وتمكين المدراء ليكونوا قادة وصنّاع مواهب، وبناء خط قيادي داخلي يدعم استدامة الأعمال، وربط تنمية الأفراد بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، إلى جانب تعزيز رفاهية الموظفين باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح الأعمال.

وتستهدف فعالية Elevate by Amanleek مختصي الموارد البشرية، وقادة الثقافة المؤسسية، وأصحاب الأعمال، وكل من يسعى إلى تجاوز الحلول التقليدية وبناء بيئات عمل إنسانية، مرنة، وقادرة على النمو في عالم سريع التغير.

وتؤكد أمان ليك أن Elevate by Amanleek ليست مجرد فعالية، بل منصة مجتمعية وتجربة معرفية مستمرة، تجمع بين خبرة التأمين وتطوير الإنسان، لصناعة منظمات أكثر صحة، وجاهزية، واستدامة.

-انتهى-

