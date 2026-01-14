

المنامة، مملكة البحرين: أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن انضمامه إلى نظام المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B) بالتعاون مع شركة Beyon Connect، إحدى شركات Beyon، وذلك في إطار جهود البنك المتواصلة لتعزيز منظومة التحول الرقمي وتوفير حلول تعريف إلكترونية أكثر تطوراً وأماناً للعملاء.

ويمنح المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B) تجربة تعريف رقمية موحدة وموثوقة تتيح للعملاء التسجيل واستخدام الخدمات المصرفية الرقمية بسرعة وسهولة، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والامتثال. كما يسهم في دعم العمليات المصرفية من خلال تقليل مخاطر الاحتيال وتعزيز موثوقية البيانات، بما يرفع كفاءة الإجراءات ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: "إن تبني المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B) يعكس حرصنا الدائم على تطوير خدمات مصرفية رقمية أكثر تقدماً وكفاءة، ترتكز على تقنيات موثوقة ومعايير أمنية صارمة، بما يعزز ثقة العملاء ويسهل تجربتهم منذ لحظة التعريف وحتى استخدام الخدمات. كما يجسد رؤيتنا في تمكين العملاء من الاستفادة من حلول تعريف رقمية دقيقة وسريعة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية، الأمر الذي يدعم عمليات البنك ويعزز جاهزيته للمستقبل".

وأضاف د. زهران قائلاً: "يمثل هذا التعاون نموذجاً للتكامل بين القطاع المصرفي وشركات التقنية الوطنية المتخصصة، بما يسهم في دعم البنية الرقمية المتقدمة في مملكة البحرين. ونحن عازمون على مواصلة تطوير خدماتنا الرقمية بالشراكة مع مؤسسات رائدة مثل Beyon Connect، بما يخدم أهدافنا الاستراتيجية ويوفر لعملائنا خدمات مصرفية متطورة ترتقي بتجربتهم وتدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في المملكة".

من جانبه صرح السيد سميح أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والعمليات في بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "يمثل تبني المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B) خطوة نوعية ضمن جهودنا لتطوير البنية التحتية الرقمية للبنك، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية المرتبطة بإجراءات التعريف والتحقق من الهوية، بما يدعم التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات".

وأضاف: "نحرص في بيت التمويل الكويتي – البحرين على توظيف أحدث التقنيات الرقمية التي تضمن تجربة سلسة وآمنة للعملاء، وفي الوقت ذاته تعزز جاهزية أنظمتنا التشغيلية لمواكبة المتطلبات التنظيمية والتطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، بما يدعم استدامة أعمال البنك ونموه المستقبلي".

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال كريستوفر هيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect: " يسرّ شركة Beyon Connect دعم دمج المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B) في المنظومة الرقمية لبيت التمويل الكويتي – البحرين، في خطوة مهمة تسهم في تمكين عمليات التحقق من الهوية بطريقة آمنة وسلسلة لعملاء البنك. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا المشترك بتقديم حلول رقمية موثوقة وجاهزة للمستقبل، تُعزّز الكفاءة التشغيلية وترتقي بتجربة العملاء المصرفية على نحو شامل".

من جهته، رحب الدكتور خالد أحمد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بانضمام بيت التمويل الكويتي – البحرين لمنظومة المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B) وأكد أن تبني البنك للمنظومة يعكس الحرص على تقديم خدمات رقمية عالية الأمان وتجربة متميزة للعملاء، بما يسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين.

وأضاف الدكتور خالد المطاوعة أن هذه الخطوة تُظهر توافق القطاع الخاص مع رؤية المملكة في توفير خدمات رقمية آمنة ترتكز على العميل، مؤكداً التزام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتوسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية للتحقق الرقمي من الهوية، بما يسهم في تسهيل وصول الأفراد للخدمات، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، وتعزيز ثقة العملاء.

ويأتي تكامل المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B) مع الأنظمة التقنية لبيت التمويل الكويتي – البحرين كخطوة محورية في مسار التطوير الرقمي، من خلال تبني حلول موثوقة تدعم المعاملات الإلكترونية، وتوفر بنية رقمية متقدمة تعزز سرعة وكفاءة تقديم الخدمات.

