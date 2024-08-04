تتيح «EFG Hermes ONE» إجراء عمليات تداول في مصر والكويت وقريباً في الإمارات و35 سوقًا حول العالم من خلال شركة او ال تي انفستمنت انترناشونال )ش.م.ب ) التابعة لشركة إي اف چي هيرميس في البحرين.

القاهرة: أعلنت اليوم «EFG Hermes ONE»، منصة التداول الإلكتروني التابعة لشركة إي اف چي هيرميس – إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن تغيير العلامة التجارية وتطوير منصتها الرقمية، حيث يتضمن علامة تجارية وواجهة مستخدم جديدة إلى جانب مجموعة متنوعة من المزايا المتطورة. ومن المتوقع أن يساهم الإصدار الجديد من منصة «EFG Hermes ONE» في إحداث تغيير جذري في تجربة المستخدم فضلًا عن تعزيز قدرة المستثمرين على التحكم في استثماراتهم وكذلك مستقبلهم المالي.

ويتيح تطبيق «EFG Hermes ONE» في ثوبه الجديد باقة شاملة من الخصائص المتطورة التي صممت خصيصًا حتى يستمتع العملاء بتجربة رقمية متكاملة من خلال منصة واحدة، ومن بينها طرق متعددة للإيداع والسحب من المحفظة، بالإضافة إلى التحويلات البنكية وخدمات المحفظة الإلكترونية على الهاتف المحمول حتى يستمتع المستخدم بسهولة إجراء المعاملات. علاوة على ذلك، سوف تتيح عملية التسجيل الرقمية للمستثمرين إمكانية تتبع حركة السوق وإجراء عمليات تداول بشكل فوري في مصر والكويت وقريباً في الإمارات و35 سوقًا حول العالم من خلال شركة او ال تي انفستمنت انترناشونال )ش.م.ب ) التابعة لشركة إي اف چي هيرميس في البحرين.

كما تقدم المنصة العديد من خيارات التداول للمستخدمين (وفقا للقواعد الخاصة بكل سوق)، ومن بينها السعر السوقي للأسهم والحدود السعرية والتداول في نفس الجلسة والتداول بالهامش والبيع على المكشوف والتنبيهات المخصصة. كما تتيح المنصة المتطورة للمستخدمين إنشاء وإدارة محافظهم الاستثمارية باستخدام أدوات لتخصيص ومتابعة أداء الأسهم وإعادة موازنة المحفظة الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق أدوات التحليل الفني للأسهم لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات التداول المدروسة بعناية، فضلًا عن الدعم الذي سيحصل عليه العملاء سواءً عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو المساعد الذكي، وهو ما يضمن تجربة تداول آمنة ومتكاملة.

وفي هذا السياق، صرّح أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بشركة إي اف چي هيرميس، أن الشركة تتطلع من خلال تغيير العلامة التجارية لمنصة «EFG Hermes ONE» إلى خلق منصة شاملة سهلة الاستخدام وتعزز من قدرة المستخدمين على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية. وأضاف والي أن نجاح الشركة في دمج الحلول التكنولوجية المتطورة مع واجهة مستخدم عصرية قد ساهم في إزالة الحواجز وفتح الباب للعملاء لتسهيل عملية الاستثمار في الأسهم بمختلف الأسواق التي تعمل بها الشركة. وأشار والي أن تغيير العلامة التجارية يعكس التزام الشركة الراسخ بدعم وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتزويدهم بالأدوات المتطورة التي تساعدهم طوال مسيرتهم الاستثمارية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة «EFG Hermes ONE» تتطلع إلى توفير تجربة استثمارية سهلة للعملاء، وإزالة الحواجز المالية، وتعزيز الثقافة المالية في جميع جوانب المجتمع، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين الأدوات والمعرفة الأساسية، وذلك عبر الاستفادة من التكنولوجيا التي تركز على تلبية احتياجات المستخدم، وهو ما يشجع على بدء تجربتهم الاستثمارية بكل سهولة. ويؤكد تغيير العلامة التجارية على التزام الشركة المتجدد بتوفير تجربة استثنائية للمستخدمين التي لا تقتصر على الهوية البصرية الجديدة فقط.

ومن جانيه أشار محمد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمجموعة إي اف چي القابضة، إلى أن المميزات المتطورة وواجهة المستخدم المحدثة والتجربة سهلة الاستخدام لتطبيق «EFG Hermes ONE» في ثوبه الجديد تؤكد المساعي الدؤوبة للشركة نحو تحقيق الابتكار والتميز. وأضاف فتحي أن هذه الخطوة هي بمثابة استجابة لرغبات المستخدمين وذلك عبر توفير المزايا الجديدة التي تلبي احتياجاتهم بسهولة، فضلًا عن إتاحة الأدوات والموارد اللازمة لتسهيل عملية التداول من خلال الرؤى الثاقبة. تعمل «EFG Hermes ONE» على تطوير تجربة التداول من خلال إتاحة الوصول إلى أكثر من 35 سوقًا عالميًا من خلال شركة او ال تي انفستمنت انترناشونال )ش.م.ب ) التابعة لشركة إي اف چي هيرميس في البحرين وتزويد المستخدمين بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في السوق المالي الدائم التغير. وأكد فتحي على أن تغيير العلامة التجارية تعد بمثابة تحول كبير في الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتقديم خدمات مالية فائقة الجودة في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، قالت مي الجمال رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة، أن الهوية البصرية الجديدة لتطبيق «EFG Hermes ONE» تعكس أحد القيم الأساسية التي تنفرد بها مجموعة إي اف چي القابضة وتقوم على منهج التفكير الاستباقي والديناميكي. وتتطلع المجموعة إلى تطوير منصة تضم مزيجًا فريداً يجمع بين الجاذبية البصرية والأداء المتميز وهو ما يتوافق مع تنوع عملائنا من المستثمرين سواء المبتدئين أو المحترفين. وأشارت الجمال إلى أن المجموعة تعكف على تحسين وتعزيز كفاءة تجربة المستخدم، تركيزًا على جاذبية وجودة التصميم، وذلك في إطار مساعينا الرامية إلى إزالة الحواجز وتعزيز التواصل مع العملاء، وزيادة الثقة وسهولة حصولهم على مختلف الخدمات التي نقدمها. وأكدت الجمال على ثقة الإدارة في أن العلامة التجارية الجديدة سوف تساهم في زيادة رضا المستخدمين وتعزيز مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات المالية بالأسواق التي نعمل بها، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق العمل لتطوير المنتجات والخدمات المتطورة التي لا تقتصر على تمكين المستخدمين فقط، وإنما تلبي الاحتياجات الفريدة لكل فرد منهم، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي بوجه عام.

عن إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر 3 قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد. وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه الشركة الرائدة في التمويل الصغير والمتناهي الصغيرة، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات التجارية الإلكترونية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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