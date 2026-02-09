يسر مجموعة طلعت مصطفى (TMG) أن تعلن عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم (EEP)، أكبر وأسرع مقدم لخدمات التعليم نموًا في مصر والمملوكة لصندوق مصر للتعليم (وهو صندوق تديره وتدعمه إي إف چي هيرميس).

وتتضمن تلك الاتفاقية تأسيس جامعة خاصة في مدينة نور، أحد المشروعات العمرانية المتكاملة التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى بكابيتال جاردنز في شرق القاهرة، حيث يمتد على مساحة 21 مليون متر مربع ومصمم وفقًا لأحدث معايير الاستدامة والمدن الذكية.

وتقتصر مشاركة مجموعة طلعت مصطفى على المساهمة بأرض المشروع التي تمتد على مساحة 216 ألف متر مربع تقريبًا. وتتضمن الاتفاقية حصة في الشركة المالكة للمشروع، بالإضافة إلى حصة من الإيرادات طوال العمر التشغيلي للمشروع. وتُقدَّر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذا المشروع بنحو8 مليار جنيه مصري.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المرحلة الأولى من الجامعة بحلول عام 2029، ووفقاً للاتفاقية ستتولى منصة مصر للتعليم أيضاً تشغيل مدرستين في مدينة نور بموجب اتفاقية إدارة. وفي هذا السياق، يتضمن الاتفاق مساهمة مجموعة طلعت مصطفى بأرض المدرستين وضخ الاستثمارات المنتظرة للمنشآت، على أن تتولى المنصة الإدارة والتشغيل.

ومن المتوقع أن تبدأ تسليمات الوحدات بمدينة نور خلال عام 2026 وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

-انتهى-

