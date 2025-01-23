التعاون الثنائي يستهدف إطلاق برنامج للتدريب على المهارات الأساسية لمليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا في إفريقيا والشرق الأوسط، في مجالات الذكاء الاصطناعي، البرمجة، تحليل البيانات، التسويق الرقمي، والبيداغوجيا الحديثة، من خلال أدوات رقمية متقدمة وأطر تعليمية استراتيجية

أعلنت EDT&Partners العالمية الرائدة في تقديمالاستشارات المتخصصة في تطوير التعليم، وشركة Eyouth المصرية الناشئة الرائدة في تطوير المهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكتهما خلال Bett 2025، الحدث العالمي الرائد لتكنولوجيا التعليم، حيث تسفر تلك الشراكة عن إطلاق مبادرة طموحة لتسليط الضوء على قوة التكنولوجيا والتعاون في تشكيل مستقبل التعليم والتوظيف.

البرنامج الجديد يعتمد على منصة Eyouth وخبراتها في تطوير المهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأطر EDT التعليمية وتقنياتها وخبراتها، ويهدف إلى تحقيق تأثير واسع النطاق في مجال التعليم، وسيكون برنامج المهارات الرقمية مفتوحًا للشباب (من سن 15 إلى 35 عامًا) اعتبارًا من فبراير القادم، وسيتم دعمه ماليًا للمعلمين المؤهلين في الشرق الأوسط.

التحدي وأهميته

هناك فجوة مهارات رقمية عالمية بقيمة 2.5 تريليون دولار أمريكي، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتفاقم هذا التحدي مع تصنيف 1.7% فقط من القوى العاملة كـ"مواهب رقمية"، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج العالم إلى 44 مليون معلم إضافي بحلول عام 2030، منهم 4.3 مليون معلم في شمال إفريقيا وغرب آسيا.

استثمار مشترك بقيمة 6 ملايين دولار

تلتزم Eyouth وEDT&Partners باستثمار 6 ملايين دولار أمريكي في هذا البرنامج الطموح، حيث تجمعان بين منصة تطوير المهارات الفعالة والتقنيات المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي للتعليم، ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على دعم المعلمين.

وقال بابلو لانغا، المؤسس والشريك الإداري في EDT&Partners : "للتعليم تأثير مضاعف على مجتمعاتنا واقتصاداتنا. الفجوة في المهارات الرقمية وأهمية الذكاء الاصطناعي للمعلمين هما من أهم المكونات لتعزيز تنافسية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن فخورون ومتحمسون للشراكة مع Eyouth في هذه المبادرة الطموحة واسعة النطاق".

وأضاف مصطفى عبد اللطيف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Eyouth :"حتى الآن قمنا بتطوير مهارات أكثر من 3 ملايين شاب، ومن خلال هذه الشراكة نهدف إلى تسريع وتمكين مليون شاب آخر لفتح إمكاناتهم ودفع الابتكار في إفريقيا والشرق الأوسط".

سيتمكن المشاركون من الوصول إلى البرنامج عبر منصة تعلم متطورة تقدم تدريبًا تفاعليًا وشاملًا، مدعومًا بمحتوى مخصص وتقنيات الذكاء الاصطناعي من EDT وشركائها مثل Amazon Web Services.

التوافر والوصول إلى البرنامج

سيتم إطلاق البرنامج أيضًا في مؤسسات التعليم المهني والعالي مثل ائتلاف NextEra في القاهرة، وسيكون المحتوى متاحًا باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأشار حسين أيوب، مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في EDT&Partners : "نحن نربط منصة تطوير المهارات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Eyouth بالابتكار العالمي وقابلية التوسع التعليمي لـ EDT&Partners ، لتقديم واحدة من أكثر مبادرات التدريب ريادة في العالم.

كيفية الانضمام إلى البرنامج

سيتم إطلاق البرنامج رسميًا في فبراير 2025. يمكن للشباب والمدارس والجامعات التسجيل عبر منصة Eyouth وموقع EDT.

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