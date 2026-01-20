دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات (MFTBC)، التابعة لشركة دايملر (Daimler) للشاحنات، رسميًا شاحنة eCanter الجديدة الكهربائية بالكامل في الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل علامة فارقة في تعزيز النقل التجاري المستدام في المنطقة.

جمع حفل الإطلاق، الذي أقيم في دبي بالتعاون مع شركة الحبتور موتورز (Al Habtoor Motors) الموزع المعتمد لمركبات فوسو (Fuso) في الإمارات، كبار العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء قطاع المركبات التجارية. ويؤكد إطلاق شاحنة eCanter الجديدة التزام فوسو بدعم عملائها في انتقالهم نحو حلول النقل عديمة الانبعاثات، لا سيما في عمليات النقل داخل المدن والميل الأخير.

تُعد شاحنة eCanter الجديدة أول شاحنة كهربائية خفيفة يتم إنتاجها بكميات كبيرة في اليابان، وقد تم طرحها بالفعل في العديد من الأسواق العالمية. يعكس إطلاقها في الإمارات العربية المتحدة الطلب المتزايد على حلول النقل المسؤولة بيئياً، ويتماشى مع طموحات الدولة الأوسع نطاقاً في مجال الاستدامة والتنقل النظيف، مما يدعم التوجه نحو نقل أقل انبعاثات في البيئات الحضرية.

بفضل قيادتها الخالية من الانبعاثات محليًا، وانخفاض مستويات الضوضاء، وتكاليف التشغيل، صُممت شاحنة eCanter الجديدة لتطبيقات متنوعة مثل الخدمات اللوجستية داخل المدن، والخدمات البلدية، وتوصيل الطلبات للميل الأخير. تتوفر الشاحنة بخيارات متعددة لتكوينات البطاريات وهياكل مرنة، مما يتيح للعملاء تخصيصها وفقًا لمتطلباتهم التشغيلية.

بُنيت شاحنة eCanter الجديدة على منصة شاحنات فوسو الخفيفة ذات الكفاءة العالية، وتجمع بين تقنية الدفع الكهربائي ومعايير العلامة التجارية الراسخة في الموثوقية والعملية. توفر الشاحنة تسارعًا سلسًا، وقدرة عالية على المناورة في بيئات المدن، وتجربة قيادة مريحة للاستخدام التجاري اليومي. كما تدعم أنظمة السلامة المتقدمة وأنظمة مساعدة السائق العمليات اليومية، مما يُسهم في تعزيز السلامة على الطرق وثقة السائق.

هذا وقد أكد مايكل ديتز، ممثل شركة دايملر للشاحنات في الشرق الأوسط وأفريقيا، على الأهمية الاستراتيجية لإطلاق شاحنة eCanter الجديدة في سوق الإمارات العربية المتحدة، قائلاً:

"يمثل إطلاق شاحنة eCanter الجديدة في الإمارات العربية المتحدة خطوة هامة في مسيرة دايملر للشاحنات نحو التحول إلى الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط. ومع تزايد تركيز المدن والشركات على التنقل المستدام، تقدم شاحنة eCanter الجديدة حلاً عملياً خالياً من الانبعاثات، مصمماً خصيصاً للعمليات الحضرية وعمليات التوصيل في الميل الأخير".

مع إطلاق شاحنة eCanter الجديدة، تؤكد كل من فوسو والحبتور موتورز التزامهما الطويل الأمد تجاه سوق الإمارات العربية المتحدة ودورهما في دعم تطوير منظومة نقل تجاري أكثر استدامة وتطلعاً للمستقبل.

