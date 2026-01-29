الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت امنكس انترناشيونال، المزود الرائد لحلول التحول الرقمي والتقنيات المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط، عن إبرام شراكة مع Eagle Point Software- الشركة العالمية المتخصصة في حلول التعلّم التطبيقي وإدارة التعلّم لقطاعات الهندسة المعمارية والهندسة والإنشاءات والتصنيع والتعليم.

وتجمع هذه الشراكة بين خبرات امنكس انترناشيونال في مجال التشييد الرقمي وحلول Autodesk ونمذجة معلومات البناء ، وبين منصة Pinnacle Series التي تقدمها Eagle Point Software لتوفير خدمات شاملة تتضمن تكامل التقنيات والخدمات والتدريب وتمكين سير العمل. ويركز التعاون بشكل أساسي على توطين محتوى التعلّم باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن مواءمته مع متطلبات المنطقة والاعتبارات التنظيمية ومعايير الامتثال للبيانات المعمول بها في دول الخليج.

ويهدف هذا النهج المتكامل إلى تسريع التبني العملي على أرض الواقع وتقليص فترات التعلّم وتحقيق قيمة أسرع من الاستثمارات في تقنيات التشييد الرقمي.

وفي تعليقه على الأمر قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لدى امنكس انترناشيونال: "يعكس هذا التعاون مع Eagle Point Software قناعة امنكس انترناشيونال بأن التحول الرقمي الناجح لا يقتصر على نشر التقنيات فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى بناء القدرات البشرية. ومن خلال الجمع بين حلول التشييد الرقمي المتقدمة والتعلّم التطبيقي المدمج ضمن سير العمل، تُمكّن امنكس انترناشيونال المؤسسات في مختلف أنحاء دول الخليج من تطوير المهارات بوتيرة أسرع وتحسين معدلات التبني وتحقيق نتائج أقوى للمشاريع في بيئة تتسم بارتفاع المتطلبات وشدة التنافسية."

وفي ظل تسارع إيقاع الصناعات القائمة على تنفيذ المشاريع، غالباً ما تؤدي أساليب التدريب التقليدية إلى تأخير الإنتاجية وتقليل العائد على الاستثمارات التقنية. ومن خلال هذه الشراكة، يتم دمج التعلّم مباشرة داخل الأدوات والمشاريع وسير العمل التي يستخدمها المهندسون والمعماريون والمصممون والمصنّعون والمقاولون، بما يسد الفجوة بين التدريب والتطبيق العملي.

من جانبه، أعرب ستيف بيفر، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى Eagle Point Software، عن سعادته بتوسيع نطاق منصة Pinnacle Series في دول الخليج العربية، مشيراً إلى أن الشراكة مع امنكس انترناشيونال تتيح تقديم التعلّم التطبيقي للمؤسسات في المنطقة في وقت أصبحت فيه سرعة تنفيذ المشاريع وجودتها وجاهزية الكوادر العاملة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأكد أن الجمع بين خبرات امنكس انترناشيونال في التشييد الرقمي ومنصة Pinnacle Series يتيح للفرق التعلّم أثناء العمل وتسريع تبني التقنيات وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وتوفر منصة Pinnacle Series من Eagle Point Software محتوى للتعلّم القائم على الأدوار والمخصص حسب السياق، يتم تقديمه مباشرة ضمن بيئات Autodesk وBIM، حيث يسهم هذا النهج في رفع الإنتاجية وتسريع تطوير مهارات الموظفين وتقليل الأخطاء وإعادة التنفيذ، وتعزيز التعاون ودعم التوحيد القياسي ومتطلبات السلامة والامتثال.

من الجدير بالذكر ان هذه الشراكة تنسجم انسجامًا وثيقًا مع رؤية امنكس انترناشيونال للتحول الرقمي الشامل من البداية إلى النهاية، بما يضمن أن العملاء لا يكتفون باعتماد التقنيات المتقدمة، بل يكتسبون أيضاً المهارات والثقة اللازمة لاستخدامها بفعالية. كما تدعم الشراكة استراتيجية Eagle Point Software للنمو في دول الخليج من خلال الاستفادة من الحضور الإقليمي القوي لامنكس انترناشيونال وقاعدة عملائها من المؤسسات الكبرى وفهمها العميق لاحتياجات السوق المحلية.

أما بالنسبة للعملاء، ولا سيما الجهات المنفذة للمشاريع العملاقة والضخمة في قطاعات التشييد والتصنيع والتشغيل والصيانة، فتوفر هذه الشراكة مزايا ملموسة تشمل تسريع تبني التقنيات، وتقليص فجوات المهارات، وتحسين اتساق تنفيذ المشاريع، وتعزيز مرونة القوى العاملة في سوق يشهد تغيرات متسارعة.

وفي المرحلة المقبلة، ستركز شركتا امنكس انترناشيونال وEagle Point Software على تطوير حلول مشتركة متكاملة تجمع بين توطين المحتوى للاستخدام الإقليمي وإطلاق برامج تجريبية مع عملاء رئيسيين وتنفيذ مبادرات مشتركة للدخول إلى السوق من خلال الفعاليات والندوات والمنتديات المتخصصة في القطاع.

انتهى

نبذة عن Eagle Point Software

تعمل Eagle Point Software، الشركة المطوّرة لمنصة Pinnacle Series، على مساعدة الشركات المعمارية والهندسية والإنشائية وشركات التصنيع للعمل بكفاءة أعلى منذ عام 1983. يقع مقر الشركة في مدينة دوبوك بولاية آيوا الأميركية، ويضم فريقها نخبة من خبراء القطاع الذين يقدمون منصة رائدة للتطوير والإنتاجية لأكثر من 500 ألف متخصص حول العالم في مجالات الهندسة والتشييد والتصنيع. وتوفر Pinnacle Series مكتبة شاملة من محتوى التدريب البرمجي عند الطلب، إلى جانب أدوات لتوثيق المعرفة ومشاركتها، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة التشغيلية. . www.eaglepoint.com

نبذه عن امنكس انترناشيونال

امنكس انترناشيونال شركة رائدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدّم حلولًا متكاملة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والهندسة بمساعدة الحاسوب، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والخدمات المُدارة، مستندةً إلى أكثر من 30 عامًا من الخبرة وسجل حافل بالإنجازات على مستوى العالم. وتحتل امنكس مكانة متقدمة بوصفها مزودًا موثوقًا لحلول شاملة من البداية إلى النهاية تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الوظيفية للمؤسسات بمختلف أحجامها، بما يمكّن العملاء من تحقيق مستويات جديدة من ابتكار الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء، وزيادة الإيرادات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةhttps: //omnix.com/