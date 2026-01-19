المشروع سيضيف 2.4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية و495,000 طن من المياه المحلاة يومياً، مما يدعم احتياجات قطر المتزايدة من الطاقة ويتوافق مع أهدافها الاستدامة .

المنشأة E ستكون أول تركيب لتكنولوجيا JAC المتقدمة من ميتسوبيشي باور في قطر، ومن المتوقع أن تبدأ التشغيل في عام 2028 .

الدوحة، قطر – أعلنت ميتسوبيشي باور، الشركة المتخصّصة في حلول الطاقة والتابعة لمجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة"، اليوم أنها حصلت على عقد بالتعاون مع مجموعة سامسونج سي آند تي للهندسة والبناء، مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) المعين من قبل شركة رأس أبو فنطاس للطاقة، وبالشراكة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، الذي يتضمن توريد تكنولوجيا توربينات غازية متقدمة لمشروع المنشأة E المستقل للطاقة والمياه (Facility E IWPP) في قطر. سيعتمد المشروع على توربينات غازية M701JAC المتطورة من ميتسوبيشي باور، والمعروفة بموثوقيتها وكفاءتها وجاهزيتها للهيدروجين.

تقع المنشأة E في منطقة راس أبو فنطاس، على بعد حوالي 25 كيلومتراً جنوب الدوحة، وستكون أصلاً هاماً للبنية التحتية في قطر. تساهم المنشأة بإجمالي 2.4 جيجاوات من الكهرباء، تمثل حوالي 20% من سعة الشبكة الوطنية في قطر، وستوفر 495,000 طن يومياً من المياه المحلاة، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في البلاد. يتوافق المشروع مع رؤية قطر الوطنية 2030 الطموحة واستراتيجيتها لإزالة الكربون لتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر طاقة أنظف.

يُعد هذا الإنجاز أول استخدام لتوربينات غازية M701JAC من ميتسوبيشي باور في قطر، وهي تكنولوجيا تدعم التحول المستمر في البلاد نحو توليد طاقة مستدامة منخفضة الكربون. مع قدرة تشغيل مرنه والقدرة على حرق الهيدروجين، ستؤدي هذه التوربينات دوراً حاسماً في استقرار شبكة الطاقة الكهربائية في قطر.

قال المهندس خالد سالم، رئيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ميتسوبيشي باور: "لطالما كانت قطر شريكاً رئيسياً لميتسوبيشي باور، ويشرفنا أن نلعب دوراً محورياً في دعم أهدافها الطموحة في مجال الطاقة. كون قطر واحدة من أبرز مراكز الغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن نموها المستمر وتطورها الاقتصادي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ببنيتها التحتية للطاقة. يُعد مشروع المنشأة E خطوة مهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في قطر مع ضمان استقرار ومرونة شبكة الطاقة. ستزود توربينات غازية M701JAC الجاهزة للهيدروجين من ميتسوبيشي باور قطر بحلول توليد طاقة عالية الكفاءة والموثوقية والمرونة تتوافق مع مصادر الطاقة المتجددة. تعكس هذه الشراكة التزامنا طويل الأمد تجاه البلاد وتحولها في مجال الطاقة، مما يعزز رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام منخفض الكربون. نحن فخورون بالمساهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، مما يعزز إرثنا في تقديم تكنولوجيات متطورة لتلبية احتياجات الطاقة الديناميكية في المنطقة."

وقال سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء): "تمثل كهرماء، من خلال اعتماد مشروع Facility E على توربينات الغاز من طراز M701JAC الجاهزة لاستخدام الهيدروجين، والتي تم توريدها من قبل شركة ميتسوبيشي باور لصالح شركة المشروع، خطوة محورية نحو ضمان استقرار شبكة الكهرباء، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة الكهربائية في دولة قطر، ويدعم التزام الدولة بتوفير طاقة كهربائية مستدامة وموثوقة للمواطنين والمقيمين والقطاعات الصناعية، ويلبي احتياجات الكهرباء المستقبلية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الاعتمادية والأداء التي تتطلبها الدولة، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030."

بالإضافة إلى توريد التوربينات، وقعت ميتسوبيشي باور اتفاقية خدمة طويلة الأمد مع شركة راس أبو فنطاس للطاقة لتوفير قطع الغيار والإصلاحات والخدمات، لضمان توافر عالٍ وأداء موثوق ومستمر لمشروع المنشأة E طوال عمرها التشغيلي.

من المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع المنشأة E في عام 2028، مما يساهم بشكل كبير في أمن الطاقة في قطر ويساعد البلاد على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الاستدامة والنمو. ومع استمرار الدول في المنطقة في دفع أجنداتها الاستدامة وإزالة الكربون، تواص ميتسوبيشي باور التزامها بتقديم حلول طاقة موثوقة ومبتكرة وفعالة لدعم أهداف الشرق الأوسط الطموحة نحو مستقبل طاقة مستدام ومرن.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع

سامي الحلاق

شركة ميركوم كابيتال جروب

+971529601651

MENA-MPW@mercomcapital.com

حول ميتسوبيشي باور

ميتسوبيشي باور هي علامة حلول الطاقة التابعة لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة (MHI). في أكثر من 30 دولة حول العالم، تقوم ميتسوبيشي باور بتصميم وتصنيع وصيانة المعدات والأنظمة التي تدفع إزالة الكربون وتضمن توصيل طاقة موثوقة في جميع أنحاء العالم. من بين حلولها مجموعة واسعة من التوربينات الغازية بما في ذلك توربينات تعمل بالهيدروجين والأمونيا. ملتزمة بتقديم خدمة نموذجية والعمل مع العملاء لتخيل مستقبل الطاقة، تقود ميتسوبيشي باور أيضاً تطوير محطة الطاقة الرقمية من خلال مجموعتها من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي TOMONI®. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://power.mhi.com

حول شركة رأس أبو فنطاس للطاقة

شركة رأس أبو فنطاس للطاقة هي شركة مشروع أنشأتها قطر للطاقة (QE)، وشركة قطر للكهرباء والماء (QEWC)، وشركة سوميتومو، وشركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدودة، وشركة كوريا الجنوبية للطاقة المحدودة (KOSPO)، ومؤسسة كوريا للبنية التحتية والتنمية الحضرية في الخارج (KIND) تكرس الشركة جهودها لتنفيذ مشروع المنشأة E الواقعة في رأس أبو فنطاس، جنوب الدوحة.

عن كهرماء

تملك المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" حق الامتياز الحصري كمالك ومشغل وحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر. وقد أنشئت " كهرماء " في سنة 2000 بموجب القانون الأميري رقم 10، من أجل تنظيم بيع الكهرباء والماء للمستهلكين وتأمين حاجة البلاد منهما بشكل دائم.

-انتهى-

#بياناتشركات