دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، عن خطوة مُهمة نحو تعزيز قطاع خدمات الدفع الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التعاون والشراكة المُبتكرة مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الشراكة بين الجانبين، فإن بنك الامارات دبي الوطني سيوفر لكل مُستخدمي تطبيق "du Pay" المُوثقين، رقم حساب بنكي دولي افتراضي (IBAN) خاص بالمستخدم المُعتمد، لتسهيل عملية تحويل الأموال داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة من خلال تطبيق "du Pay"، حيث يضمن إرسال واستقبال الأموال بين المستخدمين بكل سهولة وأمان.

وإضافة إلى إمكانية سحب النقود من أي جهاز صراف آلي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البطاقة البنكية من "du Pay"، ستمكن هذه الشراكة عملاء du Pay من القيام بعمليات السحب النقدي من دون الحاجة لاستخدام البطاقة من أي جهاز صراف آلي تابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الدولة، مما يعزز تجربتهم في الخدمات المصرفية الرقمية.

وتعليقاً على التعاون، صرح نيكولاس ليفي، الرئيس التنفيذي لــــ "du Pay" قائلاً: "يمثل تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً مهماً في إطار جهودنا لتعزيز سهولة وتأمين الخدمات والمعاملات المالية للمستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الاعتماد على أحدث وأفضل التقنيات الرقمية، لتوفير تجربة مُريحة وخدمات فريدة من نوعها للمستخدمين، بالإضافة إلى تعزيز التزامنا الدائم بالابتكار وترسيخ رضا العملاء".

من جانبه، قال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: " إننا في بنك الإمارات دبي الوطني، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نعمل دائماً على تعزيز دور الابتكار ضمن كافة حلولنا المصرفية، ونحن فخورون بالشراكة مع "du Pay"، لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة للمساهمة في ترسيخ عملية التحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال شراكتنا معاً إننا ملتزمون بتوفير كافة الحلول المالية التي تتسم بسهولة الوصول والاستخدام والتي تعزز قدرة مجتمعاتنا مع استخدامنا لأحدث التقنيات المتطورة لتقديم خدمات لا حدود لتميزها."

وتؤكد "du Pay" على التزامها الدائم بتنفيذ رؤيتها نحو إعادة رسم مشهد المدفوعات الرقمية من خلال ضمان تقديم حلول دفع رقمية سهلة الاستخدام وآمنة لعملائها، حيث تعد الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني تأكيداً على هذا الالتزام بتعزيز التجارب المالية للأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن du Pay:

تعد "du Pay"، هي ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

بنك الإمارات دبي الوطني (DFM: Emirates NBD) هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، تعمل في 13 دولة، وتخدم أكثر من 9 ملايين عميل. وفي 31 مارس 2024، بلغ إجمالي الأصول المملوكة للمجموعة نحو 902 مليار درهم إماراتي (246 مليار دولار أمريكي). وتمتد عمليات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والنمسا، وألمانيا، وروسيا، والبحرين، ولديها أيضا مكاتب تمثيلية في الصين، وإندونيسيا، بإجمالي 858 فرعاً و4450 جهاز صراف/ إيداع آلي. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة، وتقدر قيمة العلامة التجارية بنحو 3.89 مليار دولار أمريكي.

وتقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الخدمات لعملائها (من الأفراد، والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات)، حيث تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية، والخدمات الاستثمارية، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، وغيرها. وتلعب المجموعة دوراً رئيسياً في صناعة الخدمات المصرفية الرقمية العالمية حيث يتم إجراء 97٪ من جميع المعاملات المالية خارج فروعها. كما تدير المجموعة (Liv)، وهو البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إذ تعزز مكانته في صدارة البنوك الأسرع نمواً بالمنطقة، مع قاعدة تمثل نحو نصف مليون مستخدم.

ويساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال مشاركاته الفعالة، ودعمه المستمر للمبادرات الرئيسية للتنمية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يلتزم البنك بدعم الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف COP28 بشأن تغير المناخ، كما يدعم أيضا مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة.

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