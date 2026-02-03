خدمات مصرفية جديدة لتوفير حلول ائتمانية قصيرة الأجل ضمن محفظة "du pay" الرقمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "du pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المُتقدمة التابع لشركة "دو"، عن إطلاق خدمة التمويل النقدية قصير الأجل، "Flexi Cash Loan"، وهي خدمة رقمية جديدة، تُتيح للعملاء الحصول على تمويل نقدي سريع ومرن مباشرة عبر محفظة "du pay" الرقمية، وذلك بالشراكة مع "ديم للتمويل"، (Deem Finance LLC)، شركة الخدمات المالية الرقمية الرائدة، المُرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، و"Airvantage"، المنصة العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) .

وتجمع الخدمة الجديدة بين منظومة المحفظة الرقمية لـ "du pay" وقدرتها الاستثنائية على التفاعل مع العملاء، وخبرة "ديم للتمويل" في تقديم خدمات ائتمانية، من خلال الاعتماد على تقنيات اتخاذ القرار الائتماني المتقدمة من "Airvantage"، لتقديم تجربة تمويل رقمية مُتكاملة وسلسة، بحيث تُسهم في تقليل وقت الانتظار وتسريع الإجراءات، وتمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة احتياجاتهم النقدية قصيرة الأجل.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، رئيس مجلس إدارة"du pay": إن "هناك فجوة تمويلية حقيقية في السوق، حيث تواجه شريحة واسعة من أفراد المجتمع تحديات خاصة بالحصول على الخدمات المصرفية، ومحدودية الوصول إلى حلول تمويل قصيرة الأجل في الوقت الذين يساهمون بشكل كبير في تعزيز ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تصميم هذا المنتج استناداً إلى الثقة التي بنيناها مع مستخدمي محفظة (du pay) الرقمية، وبالتعاون مع شركائنا، لتقديم حلول تمويل سريعة، شفافة، وعادلة، تُلبي احتياجاتهم الفعلية."

وتم تصميم المنتج الجديد خصيصاً لدعم شريحة واسعة من العاملين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين قد يواجهون صعوبة في الحصول على ائتمان قصير الأجل بسبب محدودية التاريخ الائتماني التقليدي. وبفضل العلاقة المباشرة التي تربط تطبيق "du pay" بمستخدميه، وبناء على أنماط الاستخدام والمعاملات، يمكن اتخاذ قرارات منح القروض بناء على بيانات فعلية ومدروسة تعكس السلوك المالي الحقيقي للمستخدمين داخل المحفظة الرقمية بالتعاون مع "Airvantage".

وتتميز خدمة “Flexi Cash Loan” بتسعير واضح ومُعلن من خلال رسوم ثابتة تُسدد مرة واحدة، ما يمنح العملاء رؤية كاملة لشروط السداد منذ البداية. حيث يمكن للعملاء استخدام الائتمان لتلبية احتياجات يومية متعددة، مثل المصاريف الطارئة، أو التحويلات المالية، أو نفقات السفر، مع خيارات سداد شهرية مرنة تناسب الدخل، وكل ذلك ضمن تجربة رقمية متكاملة.

وأضاف فهد الحساوي، رئيس مجلس إدارة"du pay": أن "الشمول المالي لا يقتصر على إتاحة الوصول إلى الائتمان فحسب، بل يتمثل في تقديمه بطريقة مسؤولة تُعزز تمكين الأفراد مالياً دون تحميلهم أعباء إضافية، إذ نقدم قروضاً سريعة وشفافة، دون مفاجآت خفية، لمساعدة عملائنا على إدارة شؤونهم المالية بثقة واستقلالية."

من جانبه، قال كريستوفر تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة "ديم للتمويل": إن "الشراكة مع (du pay)، تعكس التزام (ديم للتمويل) بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية والاستفادة من البيانات المُتاحة لتقديم حلول ائتمانية أسرع وأكثر كفاءة لمن يحتاجها، مع الحفاظ الكامل على مبادئ التمويل المسؤول والامتثال التنظيمي. ومن خلال تعاوننا مع (du pay)، و(Airvantage)، يمكننا تبسيط إجراءات الوصول إلى الائتمان قصير الأجل دون المساس بالشفافية أو ثقة العملاء."

بدوره، قال مايكل روفي، الشريك المؤسس في "Airvantage": "يسعدنا التعاون في إطار الشراكة بين (du pay)، و(ديم للتمويل) لتقديم منظومة تمويل رقمية مُتكاملة في السوق الإماراتية، تُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل المسؤول بشفافية وثقة. فالشمول المالي الحقيقي يقوم على أنظمة عادلة، دقيقة، قابلة للتوسع، ومستدامة، كما تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتوفير الخدمات المصرفية بما يدعم العملاء ويحمي منظومة الائتمان بأكملها".

ويجمع هذا التعاون بين الانتشار الرقمي اللافت والعلاقات القوية المبنية على الثقة مع العملاء والتي تتمتع بها "du pay"، بالإضافة إلى الخبرة التنظيمية والتمويلية لـ "ديم"، والتقنيات التشغيلية المتقدمة التي توفرها "Airvantage"، لتقديم تجربة تمويل رقمية موثوقة تُلبي احتياجات مالية حقيقية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وحماية العملاء.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً متزايداً بتعزيز حلول الإقراض الشامل، لا سيما لفئات المجتمع التي لم تكن تحظى سابقاً بخدمات مصرفية كافية. ومن خلال هذه المبادرة، تُظهر "du pay" كيف يمكن لمنصات الدفع الرقمية أن تتجاوز دورها التقليدي لتصبح مُزوداً مُتكاملاً للخدمات المالية، يمكنه دعم الاستقرار المالي والتمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع.

وتُوفر الشراكة مع "ديم للتمويل" إمكانية الحصول على تمويل نقدي، متوافق مع كافة اللوائح التنظيمية، بينما تعمل "Airvantage" على توفير التقنيات المتطورة والأنظمة الائتمانية الفعّالة، مما يُمكّن "du Pay"، من تقديم تجربة سلسة وسهلة الاستخدام تحظى بثقة العملاء. ويُمثل هذا التعاون نموذجاً جديداً للشراكات في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث يجمع بين الانتشار الرقمي القوي والقدرات الائتمانية والتكنولوجيا المتطورة.

وتنسجم تلك الخطوة مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي على أوسع نطاق، فضلا عن دعم القوى العاملة المتنوعة التي تُساهم في ترسيخ الازدهار الاقتصادي للبلاد. ومن خلال توفير خيارات ائتمانية للجاليات الوافدة تتسم بالشفافية والمرونة، تساهم "du Pay"، في التمكين الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين الذين يشكلون ركيزة أساسية للعديد من الصناعات الرئيسية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

نبذة عن du Pay:

تعد "du Pay"، هي ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "du Pay": www.dupay.ae

نبذة عن "ديم للتمويل" (Deem Finance LLC):

تُعد "ديم للتمويل"، شركة خدمات مالية رائدة ومتخصصة في مجال الحلول الرقمية، وقد تأسست عام 2008، وتخضع للوائح الرقابية والتنظيمية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وفي سبتمبر 2021، استحوذت عليها مجموعة قرقاش، إحدى أبرز المجموعات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتلتزم "ديم للتمويل" بالابتكار في تقديم حلول تمويل مسؤولة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في تسريع وتيرة التقدم والازدهار والنمو الاقتصادي، من خلال دمج الخدمات المالية في الحياة اليومية بشفافية عبر التكنولوجيا المتقدمة التي تضع الإنسان في المقام الأول.

لمزيد من المعلومات: https://www.deem.io/

نبذة عن "Airvantage":

هي منصة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) تُعنى بتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مالية رقمية ذكية ومُصممة وفق مبادئ الإقراض المسؤول. وتتخصص الشركة في حلول الإقراض الرقمي والبنية التحتية المالية المتقدمة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول، وتجار التجزئة، والمحافظ الرقمية، والبنوك، والمؤسسات المالية الأخرى. كما تعمل "Airvantage" في أربع قارات حول العالم، حيث توفر حلول إقراض مُتكاملة ومُدارة بالكامل، تشمل التقييم الائتماني الفوري، وإدارة دورة حياة القروض، والتكاملات التنظيمية، وتنسيق الأنظمة. وبفضل خبرتها في الأسواق الناشئة والشرائح غير المشمولة مصرفياً، تعتمد الشركة على البيانات البديلة والتحليلات السلوكية لتمكين قرارات ائتمانية عادلة قائمة على البيانات. ومن خلال شراكاتها مع مؤسسات مالية مرخصة ومنصات رقمية، تنشر "Airvantage" حلولاً قابلة للتوسع ومتوافقة تنظيمياً، تُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان قصير الأجل، مع الحفاظ على مستويات عالية من إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية.

لمزيد من المعلومات : https://www.airvantage.co.za/innovating-digital-financial-services/

