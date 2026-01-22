القاهرة: أعلنت شركة "مان إيست"، إحدى الشركات المملوكة لعائلة المنصور والوكيل الحصري لعلامة سوإيست في مصر، عن إطلاق خدمة Drop-Off في السوق المصري، في خطوة جديدة تعكس توجه الشركة نحو تطوير خدمات ما بعد البيع وتعزيز راحة العملاء “SOUEASERS” من خلال تقديم تجربة صيانة أكثر مرونة وسهولة، بما يواكب أسلوب حياتهم اليومي ويعزز ثقتهم في مستوى الخدمة المقدمة داخل مراكز صيانة سوإيست.

وتتيح خدمة Drop-Off للعملاء إمكانية تسليم سياراتهم داخل مراكز الخدمة قبل أو بعد ساعات العمل الرسمية، حيث يمكن تسليم السيارات من الساعة 6:30 مساءً وحتى 8:30 صباحًا اليوم التالي، والخدمة غير متوفرة من يوم الخميس، من 6:30 مساءً إلى يوم الجمعة 6:00 مساءً، بما يوفر حلولًا عملية للعملاء الذين يصعب عليهم الالتزام بمواعيد الصيانة التقليدية.

وتعتمد الخدمة على منظومة متكاملة تضمن أعلى مستويات الأمان، إذ يتم توجيه السيارات إلى مناطق انتظار مخصصة تحت إشراف أمني كامل، مع تطبيق نظام مراقبة بالكاميرات، بما يضمن حماية المركبات والحفاظ عليها طوال فترة وجودها داخل مراكز الخدمة.

ويمكن لعملاء سوإيست الاستفادة من خدمة Drop-Off من خلال الحجز المسبق عبر الاتصال ب 17456، لضمان تنظيم العملية وسلاسة الإجراءات، إذ يقوم العميل بتوجيه السيارة إلى منطقة الانتظار المخصصة، ثم استكمال نموذج استلام السيارة وتسليم المفتاح والرخصة بالأماكن المخصصة، على أن يتواصل فريق الخدمة مع العميل فور وصوله لتأكيد استلام السيارة ومراجعة تفاصيل أعمال الصيانة المطلوبة، بما يضمن تجربة منظمة ومريحة تعكس حرص العلامة على تقديم أعلى مستويات الرعاية والاحترافية.

وفي هذا السياق، أكد محمود جميل، المدير التنفيذي لشركة "مان إيست"، أن إطلاق خدمة Drop-Off يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الشركة لتقديم تجربة صيانة أكثر مرونة وسهولة. وأوضح أن هذه الخدمة تعكس التزام" مان إيست" بتقديم حلول مبتكرة وآمنة تدعم رضا العملاء “SOUEASERS” وتبني ثقتهم في خدمات سوإيست، كما أنها تمثل مرحلة جديدة في تطوير خدمات ما بعد البيع وتعزيز تنافسية مراكز الصيانة محليًا، وتتماشى مع توجهات الشركة نحو الابتكار وتقديم خدمات ذكية تلبي متطلبات أسلوب الحياة الحديث، مؤكدًا استمرار" مان إيست" كشريك موثوق يقدم حلول صيانة مرنة وسلسة وموثوقة تلبي الاحتياجات اليومية بكفاءة.

جدير بالذكر أن "مان إيست" تهدف إلى تقديم تجربة مختلفة وغير تقليدية، حيث ترى أن شراء سيارة سوإيست يمثل الخطوة الأولى في شراكة طويلة ومثمرة مع عملائها. وتلتزم الشركة بتقديم أعلى مستويات الخدمة وفق المعايير العالمية، مع الحرص على تحقيق رضا العملاء من خلال توفير سيارات مبتكرة وخدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية في السوق المصري.

