التعاون بين الجانبين يهدف إلى تعزيز تدفقات رأس المال في قطاعات المعادن الحيوية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وتقنيات المعلومات والاتصالات

الإطار المتفق عليه سيسهّل تطوير الفرص الاستثمارية بشكل مشترك، إلى جانب هيكلة وتنفيذ استثمارات عالية الأثر

التحالف يعزز الحضور الاستثماري للشركة العالمية القابضة عالمياً، ويدعم جهود مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية لتوسيع نطاق توظيف رأس المال الخاص

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- كشفت اليوم الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات قيمة ديناميكية وتعزيز النمو المستدام، عن إطار تعاون استراتيجي مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC)، بهدف تعزيز الاستثمارات المؤثرة في القطاع الخاص ودعم تدفقات أوسع لرأس المال عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية وأسواق النمو الواعدة التي تحظى باهتمام استراتيجي مشترك.

تم توقيع الاتفاقية في أبوظبي بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، وبحضور كل من السيد سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، والسيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC).

ويدعم الاتفاق تحديد الفرص الاستثمارية بشكل مشترك، وهيكلة وتنفيذ الاستثمارات في قطاعات حيوية، تشمل المعادن الحيوية والتعدين، والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية والأعمال البحرية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وتقنيات المعلومات والاتصالات وربط مراكز البيانات، إضافة إلى الأمن الغذائي والزراعة المتقدمة، وغيرها من البنى التحتية الداعمة للنمو. كما يركز التعاون على مشاريع متنوعة عبر الأسواق الناشئة والحدودية، مما يتيح الاستفادة من الفرص المرتبطة بالممرات الاقتصادية وممرات التجارة العالمية الرئيسية.

وبموجب هذا الإطار، سيعمل الجانبان معاً بدعم من لجنة مشتركة على مستوى القيادات العليا، بما يسهم في تسريع تنفيذ الصفقات وتوظيف رأس المال على نطاق واسع. وقد صُمّم إطار التعاون لتحقيق توازن مستدام بين العوائد التجارية طويلة الأجل والأهداف الاستراتيجية المشتركة، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم تدفقات استثمارية عالية الجودة بين مختلف المناطق.

ويعكس هذا التعاون قوة وعمق الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ويجمع بين الحضور الاستثماري العالمي الواسع للشركة العالمية القابضة وخبراتها التشغيلية، وتوسع الميزانية العمومية لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية والدور المحوري الذي تضطلع به بصفتها ذراع الاستثمار العالمية التابعة للحكومة الأميركية.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يشكل هذا التعاون إطاراً استراتيجياً يجمع بين رأس المال والقدرات والرؤية بعيدة المدى. فمن خلال الاستفادة من المنصة الاستثمارية العالمية للشركة العالمية القابضة وريادتها في مختلف القطاعات، إلى جانب خبرات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية في مجال التمويل، سنعمل على بناء آلية قابلة للتوسع تدعم تنفيذ استثمارات تحوّلية في القطاعات الحيوية. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الأسواق الاستراتيجية للبلدين."

من جانبه، قال بن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية: "يشكل تعاون مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية مع الشركة العالمية القابضة خطوة محورية ستدعم تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترامب للسياسة الخارجية، إلى جانب تعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات. ومن خلال هذا التعاون، سيركز الجانبان على استثمارات حيوية تعزّز وتوسّع الفرص الاقتصادية، وتدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، مع تحقيق عوائد مجزية لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة. وبالاستفادة من الحضور العالمي والخبرة الاستثمارية لكل من الشركة العالمية القابضة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، سيتمكن البلدان من تنفيذ مشاريع تولّد عوائد مجزية وترسي معايير استثمارية عالمية المستوى".

ستعمل الشركة العالمية القابضة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية من خلال هذا التعاون على استكشاف وتنفيذ فرص استثمارية تُحقق أثراً اقتصادياً ملموساً، وتسهم في تطوير القدرات والكفاءات البشرية، ودعم الابتكار في التقنيات المتقدمة، وتعزيز الأهداف التنموية والأمنية طويلة الأمد لدى الاقتصادات الشريكة.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 878.5 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,400 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

نبذة عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC)

تأسست مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية عام 2019 بدعمٍ من الحزبين الرئيسيين، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، وتُعد الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة الولايات المتحدة الأميركية. وتعمل الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص على دعم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتعزيز الأمن القومي، من خلال تعزيز تدفقات رأس المال والاستثمارات من القطاع الخاص على مستوى العالم. كما تستثمر في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، تشمل المعادن الحيوية، والبنية التحتية الحديثة، والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم المصالح الأميركية، وتحقيق عوائد لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

