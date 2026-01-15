دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة: أﻋﻠﻧت ﺷرﻛﺔ Developers Skyline AGN ﻋن وﺿﻊ ﺣﺟر اﻷﺳﺎس رﺳﻣﯾًﺎ ﻟﻣﺷروع Aura Casa، أﺣدث ﻣﺷﺎرﯾﻌﮭﺎ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ دﺑﻲ اﻟﺟﻧوب، ﻓﻲ ﺧطوة إﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺗؤﻛد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧطﯾط إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﺗﻌﻛس اﻟزﺧم اﻟﻘوي اﻟذي ﯾﺷﮭده اﻟﻣﺷروع ﻣﻊ ﺑدء أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ.

ﺗم ﺗﺻﻣﯾم Aura Casa ﻟﯾﻛون ﻣﺟﺗﻣﻌًﺎ ﺳﻛﻧﯾًﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت، وھو ﻣﺷروع ﻣﻧﺧﻔض اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻛوّن ﻣن ﺧﻣﺳﺔ طواﺑق، ﯾﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ 2,586.97 ﻣﺗرًا ﻣرﺑﻌًﺎ. وﯾﺿم اﻟﻣﺷروع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟﺷﻘق اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟراﺣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، وﺟودة اﻟﺗﺻﻣﯾم، واﻟﻘﯾﻣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد، ﻓﻲ إطﺎر ﯾﻌﻛس إرث Developers Skyline AGN اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل.

وﺷﮭد ﺣﻔل وﺿﻊ ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﺣﺿور اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن واﻟﺷرﻛﺎء اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع، ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﺎھزﯾﺔ اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ وﺛﻘﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻓﻲ رؤﯾﺗﮫ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ.

وﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻗﺎل اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر، اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم واﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ Developers Skyline :AGN “ﯾﻣﺛل Aura Casa ﺑداﯾﺔ رﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺳﯾرﺗﻧﺎ ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧﺎزل ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﺋﻼت. ﻧﺣن ﻻ ﻧﺑﻧﻲ وﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗوﻓر ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن”.

ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺷروع ﺑﻣوﻗﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ داﺧل دﺑﻲ اﻟﺟﻧوب، أﺣد أﻛﺑر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧططﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة، وﯾوﻓر ﺳﮭوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣطﺎر آل ﻣﻛﺗوم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، وﻣﻧﺎطق دﺑﻲ ﻣﺎرﯾﻧﺎ، وﻧﺧﻠﺔ ﺟﻣﯾرا، ودﺑﻲ ھﯾﻠز، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗرﺑﮫ ﻣن ﻣﯾﻧﺎء ﺟﺑل ﻋﻠﻲ وﻣدﯾﻧﺔ إﻛﺳﺑو دﺑﻲ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﺟزءًا ﻣن ﻣرﻛز ﺣﺿﺎري واﻗﺗﺻﺎدي ﺳرﯾﻊ اﻟﻧﻣو.

ﯾوﻓر Aura Casa ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﻓق ﻋﻠﻰ طراز اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت ﺗﺷﻣل ﻣﺳﺑﺣًﺎ، وﺻﺎﻟﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ، وﻣﻠﻌب ﺑﺎدل، وﻣﺳﺎرًا ﻟﻠﺟري، وﻣﻧﺎطق ﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل، وﺳﯾﻧﻣﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣواﻗف ﺳﯾﺎرات ﻣؤﻣﻧﺔ. ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺗﺻﺎﻣﯾم ﻣﻔﺗوﺣﺔ، وﺷرﻓﺎت واﺳﻌﺔ، وﺗﺷطﯾﺑﺎت أوروﺑﯾﺔ ﻓﺎﺧرة، وأﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎزل ذﻛﯾﺔ، وﻣطﺎﺑﺦ ﻣﺟﮭزة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.

وﯾﻘدم اﻟﻣﺷروع ﺧطﺔ دﻓﻊ ﻣرﻧﺔ ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ 22 ﺷﮭرًا ﺑﻌد اﻟﺣﺟز ﻣﻊ دﻓﻌﺔ اﺧﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ %40 ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﺧﯾﺎرًا ﺟذاﺑًﺎ ﻟﻠﺳﻛن واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺿﻣن واﺣدة ﻣن أﺳرع ﻣﻧﺎطق دﺑﻲ ﻧﻣوًا.

-انتهى-

#بياناتشركات