الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والبنية التحتية الرقمية في المملكة، عن مشاركتها كراعٍ استراتيجي لملتقىDeveGo 25 لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديث، الذي يُقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025. ويُنظم الملتقى بنك التنمية الاجتماعية، برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبمشاركة نخبة من الخبراء، ورواد الأعمال والمبتكرين، وقادة الأعمال، بهدف استكشاف مستقبل ريادة الأعمال ونماذج العمل الحديث في المملكة العربية السعودية.

وقال المهندس أحمد العنقري الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد سلام للاتصالات: نحن في "سلام" نعتبر ريادة الأعمال محوراً أساسياً في رؤيتنا للنمو وتحقيق الأثر المستدام على المدى الطويل. ويمثل دعمنا للمنصات المتخصصة مثل ملتقىDeveGo 25 فرصة مهمة لمواصلة دورنا في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين رواد الأعمال، وتشجيع تأسيس المشاريع الجديدة، والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد سعودي أكثر تنوعاً ومرونة".

ومن خلال رعايتها الاستراتيجية لملتقى DeveGo 25، تدعم شركة "سلام" منصة وطنية تهدف إلى تمكين رواد الأعمال، وتسليط الضوء على المشاريع الواعدة، وتعزيز المشاركة العملية ضمن منظومة ريادة الأعمال في المملكة. حيث يتضمن الملتقى جلسات حوارية، وورش عمل متخصصة، ومبادرات تنافسية تسهم في تحويل الأفكار إلى فرص واقعية قابلة للتوسع والنمو.

وتُعد "جائزة سلام للمشاريع الواعدة" إحدى أبرز فعاليات الملتقى، حيث تشجع الجائزة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في مراحلها المبكرة على تقديم أفكار مبتكرة من خلال أسلوب عرض إبداعي يركز على التفاعل المجتمعي والمنصات الرقمية. وتعكس هذه الجائزة التزام "سلام" بدعم الابتكار وتسريع نمو الشركات الواعدة داخل المملكة.

تعتبر المشاركة في "جائزة سلام للمشاريع الواعدة" متاحة لجميع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة ممن لديهم مشروع قائم أو فكرة عمل. وللتقدم، يُطلب من المشاركين إعداد مقطع فيديو تعريفي قصير لا تتجاوز مدته 60 ثانية يشرحون فيه فكرتهم بأسلوب واضح ومبتكر، ثم نشره عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل أساسي على إنستغرام، مع استخدام هاشتاغ #SalamAward. وتقوم لجنة متخصصة بمتابعة الهاشتاغ ومراجعة المشاركات وفق معايير محددة مسبقاً، واختيار الفائزين الذين ستتم دعوتهم إلى الرياض لتكريمهم رسمياً خلال فعاليات ملتقى DeveGo 25.

نبذة عن شركة «اتحاد سلام للاتصالات»

تُعد شركة «اتحاد سلام للاتصالات» احدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتُعرف «سلام» بأنها العلامة التجارية الاسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مجال الاتصالات في المملكة، حيث تدير واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة منذ عام 2005.

تقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين محلياً ودولياً، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها أحد أهم ممكّني رؤية المملكة 2030، توفر «سلام» أحدث خدمات الاتصالات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية. ولشركة سلام شركتين تابعتين لها هما؛ شركة «سلام» للاتصالات المتنقلة، وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات (TLS)، مما يضمن توفير حلول مبتكرة واتصالات سلسة في جميع أنحاء المملكة.

