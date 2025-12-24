الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتم بنك التنمية الاجتماعية النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة «DeveGo 2025»، الذي انعقد من 21 إلى 23 ديسمبر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، برعاية معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، بمشاركة واسعة من نخبة المتحدثين الدوليين والمحليين ورواد الأعمال، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الحكومية والخاصة.

واستهل الوزير الراجحي أعمال الملتقى بكلمة أكد فيها أن هذا الحدث الملهم يُجسد الحيوية المتنامية للحراك الريادي في المملكة، ويعكس حجم التقدم الذي تحققه القطاعات الريادية والناشئة في ظل الرؤية الطموحة للمملكة، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد تحولًا نوعيًا في منظومة ريادة الأعمال والعمل الحر، بما يمكّن الشباب والشابات من دخول القطاعات الواعدة كالذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، ويمنحهم فرصًا أوسع للابتكار والقدرة على المنافسة عالميًا. وأوضح "أن بنك التنمية الاجتماعية يضخ سنويًا أكثر من 8 مليارات ريال لدعم المنشآت ورواد الأعمال، وهو ما أسهم في ارتفاع عدد الموظفين في المنشآت التي يمولها البنك من 12 ألفًا في 2021 إلى أكثر من 140 ألفًا في العام 2025".

وشهد الملتقى إطلاق زمالة "إمبريتك السعودية" بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بحضور الأمين العام للمؤتمر ريبيكا جرينسبان. وتُعد الزمالة منصة دولية تهدف إلى تطوير السلوكيات الريادية الشخصية، وتمكين نخبة من رواد الأعمال ذوي الإمكانات العالية عبر برامج تدريبية مكثفة، وإتاحة الوصول إلى خبراء دوليين وأدوات تقنية تدعم النمو والتوسع، بما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مؤثرة وقصص نجاح عالمية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي: "يمثل هذا الملتقى، الذي أصبح منصة وطنية تجمع الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة تطورات قطاع ريادة الأعمال، امتدادًا لمهمة البنك في تمكين الشباب والمنشآت الناشئة والمتناهية الصغر. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، وحلول التمويل المبتكرة، والبرامج العالمية مثل برنامج 'إمبريتيك' بالتعاون مع 'الأونكتاد'، نعمل على دعم رواد الأعمال رواد الأعمال في كل مرحلة من مراحل مسيرتهم وتمكينهم من النمو والتوسع والمنافسة محلياً ودولياً".

وشهد الملتقى توقيع 51 اتفاقية في مجالات تأسيس المحافظ التمويلية وعقود شراكات التعاون المحلية والدولية، في خطوة تعزز دور البنك المتنامي في بناء منظومة ريادية متكاملة، وتوسيع أثره التنموي عبر حلول مالية وغير مالية تستجيب لاحتياجات رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والمتناهية الصغر وممارسي العمل الحر والأسر المنتجة، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية السعودية 2030.

* المصدر: "ايتوس واير"

