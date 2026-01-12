هاني العوضي: خطوة مهمة في مسيرة "إنفست جي بي" نحو إتاحة فرص استثمارية عالمية لعملائنا

مدينة الكويت: أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م "إنفست جي بي"، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، عن إبرام شراكة استراتيجية مع CVC، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إدارة الاستثمارات بالأسواق الخاصة، والتي تمتلك سجلاً حافلاً وطويل الأمد في مجالات الاستثمار بالأسهم الخاصة والاستثمارات الثانوية والائتمان والبنية التحتية مع تركيز قوي على الأسواق الأوروبية.

وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة إنفست جي بي، حيث تطلق شركة CVC نسخة مصممة خصيصا من استراتيجياتها في مجال الأسهم الخاصة، لتلبية احتياجات عملاء إنفست جي بي لتنضم إلى مجموعة العروض الحالية لـ إنفست جي بي التي تركز في معظمها على المنتجات المولدة للدخل من خلال إضافة منتجات تركز على تنمية رأس المال، بما يسهم في توسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة لعملائها.

ومن خلال هذه الشراكة، تواصل "إنفست جي بي" تعزيز منصتها الاستثمارية بخبرات عالمية رفيعة المستوى، بما يدعم رسالتها في تقديم استراتيجيات استثمارية متنوعة ومتقدمة ومتمحورة حول العميل.

وبدعم من شبكة عالمية تضم 30 مكتبا، تدير CVC أُصولاً بقيمة 200 مليار يورو عبر سبع استراتيجيات استثمارية متكاملة، مع تركيز أساسي على السوق الأوروبي. وتعد منصة الأسهم الخاصة التابعة لشركة CVC من بين الأكبر عالمياً، حيث تدير أصولاً بقيمة 116 مليار يورو عبر أربع استراتيجيات تشمل أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا والفرص الاستراتيجية واستراتيجية كاتاليست "Catalyst". كما تشرف أعمال الاستثمارات الثانوية لدى CVC على أصول بقيمة 17 مليار يورو، في حين تدير منصتا الائتمان والبنية التحتية أصولاً بقيمة 49 مليار يورو و19 مليار يورو على التوالي. ومع قدرتها على توظيف مواردها العالمية الكاملة في كل استثمار، تتمتع CVC بميزة تنافسية متميزة في استكشاف الفرص وخلق قيمة طويلة الأجل.

فرص استثمارية

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد/ هاني العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفست جي بي: "تمثل شراكتنا مع CVC خطوة مهمة ضمن أهدفنا الرامية إلى إتاحة فرص استثمارية عالمية لعملائنا".

وأضاف العوضي: " يتماشى هذا التعاون مع استراتيجيتنا الهادفة إلى التوسع في مجموعة منتجاتنا، من خلال تمكين عملائنا من الوصول إلى فرص متميزة في الأسهم الخاصة والتي تركز على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، مع توفير مستوى أعلى من مرونة الوصول إلى رأس المال مقارنة باستثمارات الأسهم الخاصة غير السائلة التقليدية، متابعاً" نحن فخورون بالعمل مع شركة عالمية رائدة بحجم ومكانة CVC، ونتطلع إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا".

الأسواق الخاصة

ومن جانبه، صرح السيد/ نك كلاري، رئيس قطاع الثروات الخاصة ورئيس قطاع الرياضة والإعلام والترفيه في شركة CVC: "تتيح هذه الشراكة المجال أمام المستثمرين الأفراد لدى " إتفست جي بي " من الوصول إلى فرص CVC الاستثمارية في الأسواق الخاصة من خلال منصة CVC للثروات الخاصة. كما تتيح لهم الاستفادة من الاستراتيجيات ذات الأداء العالي نفسها التي يعتمدها كبار المستثمرين من المؤسسات مع التركيز على أوروبا وإمكانات واعدة لتحقيق عوائد أقوى وتنويع أفضل ومستوى ارتباط أقل بالأسواق العامة".

وأضاف السيد/ راغب الرامي، شريك في شركة CVC: "يسرنا الدخول في شراكة مع إنفست جي بي لدعم وتطوير استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل لدعم طموح إنفست جي بي في توسيع نطاق وصول عملائها إلى حلول عالية الجودة في الأسواق الخاصة. كما نتطلع إلى العمل معاً لتحقيق نتائج قوية ومستدامة لعملائها".

وتعزز الشراكة الجهود المتواصلة التي تبذلها" إنفست جي بي" لاستقطاب خبرات استثمارية عالمية رائدة إلى دولة الكويت، وتوسيع نطاق حلولها عالية الجودة والمتنوعة لعملائهما وتؤكد التزامها بتمكين عملائها من الوصول إلى فرص استثمارية مبتكرة وعلى أعلى مستوى عبر الأسواق الدولية.

