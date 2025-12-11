أعلنت "crypto.com" و"e& money"، ذراع التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة "إي آند"، عن شراكة تهدف إلى تعزيز منظومة العملات المشفّرة في الإمارات من خلال مجموعة من عمليات الدمج والتكامل بين المنصتين.

ستعمل "e& money" على استكشاف فرص التعاون من خلال حلول "crypto.com" الخاصة بخدمة الأصول الرقمية للشركات وخاصة حل العملات المشفرة كخدمة المصمم لتمكين الشركاء من دمج الأصول الرقمية ضمن منظومات الخزينة والمنتجات المالية الخاصة بـ "crypto.com" بسهولة وبدعم تقني متكامل. وستركز المرحلة الأولى من هذه الشراكة على خدمات تنفيذ التداول، حيث توفر "crypto.com" نقطة وصول مباشرة إلى سيولة عالمية واسعة، بما في ذلك Crypto.com Exchange (منصة تداول العملات الرقمية الرائدة عالمياً من حيث حجم التداول الفوري بالدولار الأمريكي). ومع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها، قد يتوسع الطرفان لاحقاً نحو فرص التعاون في مجالات الحفظ والدفع الرقمي.

وقال إريك أنزياني، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في "cryto.com": " نواصل العمل على إتاحة مزيد من السبل للمستخدمين للاستفادة من الصول الرقمية العملات المشفّرة في تعاملاتهم اليومية. ويسعدنا أن نتعاون مع "e& money" بصفتها جهة رائدة في الشوق تشاركنا رؤيتنا نحو بناء منظومة تجارة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام."

وقالت مليكي كارا، الرئيس التنفيذي لـ "e& money": "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لـ “e& money" مع توسعنا في تقديم خدمات مالية مبتكرة مدعومة بتقنيات العملات المشفّرة. وبهذا التعاون مع "crypto.com"، نسعى إلى تعزيز الثقة والامتثال وفتح آفاقاً جديدة لتسويات أسرع، ومكافآت قابلة للبرمجة، وتجارب محسّنة للتجار. ومن خلال الاستفادة من خبرات "crypto.com" المؤسسية، نهدف إلى تقديم قيمة حقيقية وعملية تُثري حياة عملائنا وشركائنا."

وقال آلان ياسين، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في "crypto.com": "يُبدي المستهلكون في الشرق الأوسط اهتماماً وتفاعلاً متزايداً مع الأصول الرقمية، وهم مستعدون لاستخدامها والاستفادة منها ضمن تعاملاتهم التجارية اليومية. وقد ساهمت الجهات التنظيمية والتشريعية المحلية في توفير منظومة آمنة وموثوقة تساعد هذا القطاع على النمو والازدهار بثقة."

حول "crypto.com"

تأسست "crypto.com" في 2016، وتخدم ملايين المستخدمين حول العالم، وتُعد من الرواد في الامتثال التنظيمي ومعايير الأمان والخصوصية وتتبنّى رؤية واضحة: "العملة المشفرة في كل محفظة". تلتزم "crypto.com" بتسريع تبنّي الأصول الرقمية والعملات المشفّرة عبر الابتكار. للمزيد من المعلومات: https://crypto.com

حول منصة "e& money"

تعد منصة "e& money" ذراع التكنولوجيا المالية لشركة "إي آند" وأول خدمة دفع رقمية منظمة ومرخصة من البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في المدفوعات الرقمية في الدولة. تهدف منصة " e& money "، إلى تزويد جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول دفع آمنة ومريحة وسريعة من خلال تطبيق محمول سلس الاستخدام مصمم لتلبية احتياجات المستخدمين بكل سهولة.

وتلبي منصة "e& money" احتياجات كل من الشرائح المصرفية وغير المصرفية في المجتمع، وتوفر أسرع تجربة لتسجيل وفتح الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يمكن للعملاء تمويل حساباتهم الإلكترونية في منصة "إي آند موني" بسهولة من خلال مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة مثل الحسابات المصرفية وبطاقات الخصم والوكلاء والعديد من منافذ البيع.

وتعمل منصة "e& money" على تجاوز حدود ابتكار المنتجات وتجربة العملاء من خلال تقديم مجموعة شاملة من منتجات التكنولوجيا المالية ضمن سلسلة تجارب استخدام سلسلة ومترابطة، بما في ذلك التحويلات المالية، ومدفوعات التجار، ودفع الفواتير، ومدفوعات البطاقات، والاستثمارات، والقروض وخدمات التأمين المتاحة للأفراد عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

لمزيد من المعلومات حول "e& money"، يرجى زيارة الموقع: https://www.eandmoney.com/

