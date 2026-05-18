القاهرة - أعلنت ماونتن ڤيو عن إطلاق مشروعها السكني الجديد “Creek View” في قلب القاهرة الجديدة، ليقدم مفهومًا مبتكرًا لـ Creek Living داخل مجتمع عصري متكامل يجمع بين الإطلالات المائية، والانفتاح على الطبيعة، وسهولة الحركة والاتصال، والتجارب المعيشية المتنوعة في موقع استراتيجي بالقاهرة الجديدة. يأتي المشروع امتدادًا لرؤية ماونتن ڤيو في تطوير مجتمعات تركز على جودة الحياة والتواصل والعيش داخل بيئات متكاملة ومستدامة، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، وسجل حافل بالمشروعات والمجتمعات العمرانية المتكاملة في شرق وغرب القاهرة والمناطق الساحلية.

يمتد مشروع “Creek View” على مساحة 120 فدانًا في قلب القاهرة الجديدة، بالقرب من شارع التسعين الجنوبي، والجامعة الأمريكية، وفندق ويستن، بما يمنح السكان وصولًا مباشرًا لأبرز المحاور وشبكة الطرق والخدمات والمراكز الحيوية في القاهرة الجديدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصوصية التجربة السكنية داخل مجتمع متكامل. ويمثل المشروع واحدة من أبرز الوجهات السكنية الجديدة في قلب القاهرة الجديدة، كما يطرح فرصة نادرة للسكن والاستثمار في ظل الطروحات المحدودة الجديدة في هذا الموقع الاستراتيجي تحديدًا.

وفي هذا السياق، قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: “يمثل ‘Creek View’ إضافة نوعية للمجتمعات العمرانية النابضة بالحياة في قلب القاهرة الجديدة، ويعكس رؤية ماونتن ڤيو طويلة الأجل لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة تقدم تجربة حياة متكاملة، وليس مجرد مشروع سكني. ويجسد المشروع فلسفة ماونتن ڤيو في تطوير مجتمعات مستوحاة من الطبيعة والمياه والتواصل الإنساني، ضمن مفهوم عمراني متكامل يجمع بين جودة الحياة، والتصميم المبتكر، وسهولة الحركة، وتكامل التجربة السكنية."

يقدم “Creek View” تجربة معيشية متكاملة صُممت حول جداول مائية متدفقة، وشلالات، ومساحات خضراء مرتفعة، ومسارات مفتوحة، وإطلالات بانورامية، بما يخلق تجربة يومية قائمة على الحركة والانفتاح والتفاعل والارتباط بالطبيعة. يستهدف المشروع الشباب والعائلات الباحثين عن أسلوب حياة عصري يجمع بين الحيوية والخصوصية والطبيعة في مجتمع سكني متكامل يعكس خبرة ماونتن ڤيو في تطوير تجارب معيشية مستوحاة من المياه بوصفها عنصرًا أساسيًا في التصميم وجودة الحياة.

ينقسم المشروع إلى ثلاث تجارب معيشية متنوعة تلبي احتياجات وأنماط حياة مختلفة داخل مجتمع واحد، حيث تمثل “Creekview Heights” وجهة سكنية مرتفعة مطلة على المياه تضم منطقة تجارية ومطاعم و“The Lighthouse”، بينما تشكل “Creekview Valleys” المنطقة الحيوية بالمشروع بما تضمه من شلالات وجزر و“The Hub”لتجربة غنية بالحركة والتفاعل. أما “Creekview Islands” فتقدم تجربة أكثر هدوءً وخصوصية مستوحاة من الحياة على الجزر مع إطلالات مباشرة على الجدول المائي، بما يرسخ فكرة المشروع كمجتمع يجمع بين الحياة اليومية والخصوصية داخل مجتمع متكامل.

يأتي إطلاق “Creek View” تأكيدًا لحضور ماونتن ڤيو القوي في منطقة شرق القاهرة، حيث تمتلك الشركة 8 مشروعات في المنطقة، من بينها 6 مجتمعات عمرانية قائمة وحيوية تخدم أكثر من 17 ألف أسرة، وهو ما يؤكد قدرة ماونتن ڤيو على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين التصميم والطبيعة والقيمة الاستثمارية ضمن رؤية طويلة الأجل لتطوير مجتمعات عمرانية أكثر تميزًا واستدامة.

نبذة عن ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري:

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

-انتهى-

#بياناتشركات