عمّان: انضم البنك الأهلي الأردني رسميًا إلى منصة Credit Plus لتمويل سلاسل الإمداد، في خطوة استراتيجية تُعزِّز توجهه نحو توسيع الحلول المصرفية الرقمية الموجَّهة لقطاع الشركات، ودعم كفاءة التمويل في سلاسل التوريد ضمن السوق الأردني.

تُوفّر منصة Credit Plus آلية رقمية متكاملة لتمويل الفواتير تتيح للشركات الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب وبشروط تنافسية، مع تقليص الإجراءات التشغيلية وتسريع دورات التحصيل والدفع، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة النقدية وتعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية للموردين والمشترين على حدٍّ سواء.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني: "يأتي انضمام البنك إلى منصة Credit Plus في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم حلول مصرفية رقمية متقدمة تلبي احتياجات عملائنا من الشركات، وتمكّنهم من إدارة رأس المال العامل بكفاءة أعلى ومرونة أكبر؛ إذ نرى في تمويل سلاسل الإمداد أداة فاعلة لدعم نمو الأعمال وتعزيز متانة القطاع الاقتصادي، بما ينسجم مع توجهاتنا في الابتكار والتحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني".

تُشكّل هذه الخطوة إضافة نوعية إلى باقة خدمات البنك المصرفية؛ حيث تسهم في توسيع نطاق الاستفادة من حلول تمويل سلاسل الإمداد، وتعزيز التكامل بين أطرافها، بما يدعم النمو المستدام للأعمال، ويرفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي، كما ترسّخ مكانة البنك بوصفه شريكًا مصرفيًا موثوقًا يدعم الازدهار المشترك ويواكب أفضل الممارسات المصرفية الإقليمية والعالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات