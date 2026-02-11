دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مايكروسوفت، بالشراكة مع "سيبكس" CPX التابعة لمجموعة G42، عن الإطلاق الرسمي لمبادرة She Protects، وهي مبادرة وطنية رائدة صُممت لتحفيز الطالبات في جامعات دولة الإمارات وتزويدهن بالمهارات اللازمة لحماية المستقبل الرقمي. وجمع حفل إطلاق البرنامج، الذي أُقيم في مكاتب مايكروسوفت في دبي، قادة من القطاع الحكومي والأوساط الأكاديمية والصناعة للاحتفاء ببداية فصل جديد في بناء كوادر عاملة أكثر شمولاً في مجال الأمن السيبراني.

تتزامن هذه المبادرة مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2026، لتؤكد التزام مايكروسوفت وCPX المشترك ببناء منظومة رقمية أكثر أماناً وشمولاً، من خلال تمكين الجيل القادم من قادة الأمن السيبراني.

وتضمن حفل الإطلاق كلمات افتتاحية من قيادات مايكروسوفت وCPX، إضافة إلى جلسات نقاش بمشاركة خبيرات في الأمن السيبراني. كما شاركت الحاضرات في جلسات تطوير المسار المهني عبر "لينكدإن" والتفاعل ضمن فرص التواصل، بما يؤكد التزام البرنامج بإحداث أثر واقعي وتعزيز النمو المهني.

وأدى تغيّر المناخ الاقتصادي والتطور السريع في مشهد التهديدات السيبرانية إلى ضغوط كبيرة على القوى العاملة العالمية في مجال الأمن السيبراني، ما نتج عنه نقص في المواهب واتساع فجوات المهارات في وقت لم يكن فيه الطلب أعلى من أي وقت مضى. وتبرز الحاجة إلى مختصّي الأمن السيبراني، ممن يمتلكون خبرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل خاص في دولة الإمارات، حيث تدفع الأهداف الوطنية الطموحة عملية الانتقال نحو مجتمع يرتكز في جوهره على الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من النقص العالمي الموثّق في المواهب ضمن قطاع الأمن السيبراني، لا تزال النساء يشعرن بالإحباط من الانضمام إلى هذا المجال، إذ يشكّلن فقط نحو 25% من مختصّي الأمن السيبراني وفقاً لتقرير حديث صادر عن اتحاد شهادات أمن أنظمة المعلومات الدولية ISC2.

تُقام مبادرة She Protects خلال الفترة من فبراير 2026 إلى يونيو 2026، وتوفّر للمشاركات مساراً شاملاً نحو بناء مسيرة مهنية في مجال الأمن السيبراني. وتشمل المبادرة ندوات عبر الإنترنت بقيادة CPX حول ممارسات النظافة السيبرانية ومشهد التهديدات، ومسار شهادة مايكروسوفت SC-900 للأمن والامتثال والهوية، إلى جانب تدريب على الجاهزية المهنية عبر IDEA HR، وورش عمل LinkedIn بعنوان «تميّزي بملفك المهني»، بالإضافة إلى مختبرات سيبرانية تفاعلية متقدمة مدعومة من Cyberbit وبدعم من إنجاز الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تعاونت مايكروسوفت مع دولة الإمارات لتوسيع الفرص عبر التكنولوجيا. واليوم، تعزّز مبادرة She Protects هذه الشراكة من خلال بناء المواهب التي ستحمي مستقبلنا الرقمي. ونحن في مايكروسوفت نؤمن بأن تمكين جيل جديد ومتنوّع من مختصّي الأمن أمر أساسي لحماية مجتمعاتنا ودفع الابتكار في عصر يقوده الذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذه المبادرة، نؤكد مجدداً التزامنا بتزويد الشابات بالمهارات والموارد والمعايير العالمية اللازمة للتصدي للتهديدات السيبرانية المتطورة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي في المنطقة."

وقال هادي أنور، الرئيس التنفيذي في CPX: "على الرغم من الفرص المتاحة، لا تزال الشابات العاملات يشعرن بالإحباط من دخول هذا القطاع، ومن خلال هذا البرنامج تهدف CPX إلى تعزيز الوعي لجعل القطاع أكثر شمولاً وتنوعاً من حيث النوع الاجتماعي. إن تمكين النساء في الأمن السيبراني لا يتعلق فقط بسد فجوة؛ بل بفتح آفاق جديدة للابتكار والمرونة، وبناء الثقة في مستقبل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات."

ومن خلال تدريب 50 شابة ورفع مهاراتهن، تعزّز مبادرة She Protects مسار إمداد المواهب السيبرانية في دولة الإمارات وتدعم التنوع في مجال ما يزال فيه حضور المرأة محدوداً. وتأتي المبادرة في إطار Microsoft Elevate UAE، بما يعزز التزام مايكروسوفت طويل الأمد برفع مهارات المواهب ودعم الطموحات الرقمية وطموحات الذكاء الاصطناعي للدولة، إلى جانب تمكين الأفراد من الازدهار في عالم يضع الرقمنة أولاً.

وبدعم من مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثّل مبادرة She Protects دليلاً على التزام دولة الإمارات بالتنوع والتميّز في مجال التكنولوجيا، من خلال الاستثمار في الشابات لضمان مستقبل الأمن السيبراني.

