بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي ترسّخ مكانة أول منصة امتثال تنظيمي في الشرق الأوسط

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : أعلنت منصة قاضي (Qadi)، أول منصة سيادية للامتثال التنظيمي في الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية مع Core42، إحدى شركات G42 والمتخصصة في البنية التحتية السحابية السيادية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتشغيل وتعزيز بنيتها التحتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد «قاضي» ببنية سحابية وذكاء اصطناعي متقدمة تضمن التوافق الكامل مع الأطر القضائية والتنظيمية، إلى جانب الالتزام الصارم بمتطلبات سيادة البيانات واستضافتها داخل دولة الإمارات. وتأتي الشراكة بالتزامن مع دخول المنصة مرحلة جديدة من النمو، عقب جولة التمويل التمهيدية التي قادتها شركة Incubayt في وقت سابق من العام الجاري.

تعتمد منصة قاضي (Qadi) على تحويل القوانين والتشريعات والسياسات المحلية إلى وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على اتخاذ قرارات امتثال دقيقة. وبدلاً من توزيع مهام الامتثال على أدوات متفرقة، تقوم قاضي بتفكيك الأطر القانونية والتنظيمية والسياسات الداخلية، وترميز قواعدها ضمن وكلاء ذكيين يتولّون تنفيذ الإجراءات ودمج فحوصات الامتثال بشكل استباقي داخل سير العمل المؤسسي. ويهدف تصميم هذا النهج إلى التوافق مع الأنظمة القانونية والتنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (MENAT)، بهدف إحداث نقلة نوعية في الطريقة التي تدير بها مكاتب المحاماة والمؤسسات القانونية والتنظيمية عملياتها اليومية في مجالي القانون والامتثال.

تتمثل الميزة التنافسية الأساسية لمنصة قاضي (Qadi) في قدرتها على تحويل مهام قانونية وتنظيمية مجزأة إلى مسارات عمل متكاملة من البداية إلى النهاية عبر وكلاء ذكاء اصطناعي مترابطين. فداخل المنصة، تتولى مجموعة من الوكلاء المسؤولية الأولية عن العقود، من خلال مراجعة اتفاقيات عدم الإفصاح (NDAs) واتفاقيات الخدمات الرئيسية (MSAs) وفق المتطلبات المحلية وأدلة السياسات الداخلية، في حين تركز مجموعة أخرى على تدقيق المواد الإعلامية ومحتوى الحملات بما يتماشى مع القواعد الإقليمية للترويج المالي والإعلان.

ومن خلال الجمع بين الخبرة القانونية الإقليمية ومبادئ سيادة البيانات، تقدم قاضي منصة تنظيمية موثوقة تمكّن فرق الشؤون القانونية والامتثال من العمل بثقة وكفاءة في بيئات تنظيمية متغيرة.

تعزّز الشراكة مع Core42 هذا الأساس على مستوى البنية التحتية التقنية. إذ سيعمل استضافة منصة قاضي (Qadi) على السحابة العامة السيادية التابعة لـCore42، والمبنية على Microsoft Azure، والخاضعة لإشراف وحوكمة تطبيق Insight الخاص بالشركة. ويضمن ذلك بقاء جميع البيانات وعمليات التدريب والحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي ضمن النطاق الوطني لدولة الإمارات بشكل كامل.

ويجمع هذا الإطار التقني بين استضافة البيانات محلياً، وفرض الامتثال، ومسارات وصول محكومة، إلى جانب بنية تحتية جاهزة للنماذج ومصممة خصيصاً للتعامل مع البيانات الحساسة والخاضعة للتنظيم. وبالنسبة لفرق الشؤون القانونية، يترجم ذلك إلى أداء أسرع وقدرة فعّالة على التوسع، بما يضمن حماية المعلومات بموجب القوانين الإقليمية وأعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

قال محمد الشريف، مؤسس منصة قاضي (Qadi): "تمنحنا الشراكة مع Core42 البنية التحتية اللازمة للتشغيل والتوسع بثقة وكفاءة. ما نقدمه في قاضي مختلف بطبيعته، فنحن لا نطوّر مجرد أداة مساندة، بل نبني المحرّك الأساسي لأتمتة الامتثال. ومن خلال سد الفجوة بين الاستشارات القانونية الاستراتيجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعزز قاضي قدرات الجيل القادم من الخدمات القانونية في المنطقة. كما ترسخ شراكتنا مع Core42 قدرتنا على تحقيق هذه الرؤية، مع الالتزام الصارم بسيادة البيانات التي يتوقعها عملاؤنا."

قال محمد رتمي، نائب الرئيس للسحابة العامة السيادية في :Core42 "لطالما احتاج القطاع القانوني إلى حلول تعكس خصوصية متطلبات المنطقة. ويتيح لنا التعاون مع قاضي (Qadi) توظيف قدراتنا في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي ضمن قطاع يتميز بحساسية عالية تجاه حماية البيانات والامتثال التنظيمي. وتمثل هذه الشراكة امتداداً لالتزامنا الأوسع بتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول، راسخ محلياً، ومصمم بما ينسجم مع الأطر التنظيمية الوطنية."

ويجري توظيف الاستثمار الذي قادته Incubayt في وقت سابق من هذا العام لتعزيز القدرات الهندسية للمنصة وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي القانونية، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات الإقليمية والاستعداد لإطلاق قاضي على نطاق أوسع. ووفقاً لمؤسس Incubayt، سامي خريبي، فإن الشراكة مع Core42 تمثل دعماً واضحاً لمسار الشركة الاستراتيجي وتوجهها المستقبلي.

وفيما تواصل الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة تسريع وتيرة التحول الرقمي، توفر قاضي (Qadi) فرصة حقيقية للمساهمة في إرساء أساس قانوني متين لهذا التحول، بما ينسجم مع الأعراف القانونية الإقليمية، وفي الوقت نفسه يستفيد من الكفاءات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

وتضع الشراكة مع Core42 منصة قاضي في موقع يمكّنها من الإسهام بفعالية في هذا المسار التحولي، ودعم الطلب المتنامي في المنطقة على خدمات عامة وخاصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين الابتكار والامتثال والثقة المؤسسية.

نبذة عن قاضي (Qadi):

قاضي هي منصة سيادية للامتثال التنظيمي تعمل على تحويل القوانين والتشريعات والسياسات المحلية إلى وكلاء ذكاء اصطناعي تقوم بأتمتة عمليات الامتثال للمؤسسات الرائدة في المنطقة، بما يضمن الكفاءة التشغيلية مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية والتنظيمية المحلية.

نبذة عن Core42:

تُمكّن Core42، إحدى شركات G42، الأفراد والمؤسسات والدول من الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال قدراتها الشاملة في مجال التمكين. وبصفتها مزودًا رائدًا للحوسبة السحابية السيادية، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والخدمات المرتبطة بها، تتمثل مهمتنا في تسريع إنجازات الآخرين ومساعدتهم على تحقيق أكثر أهدافهم طموحًا. ونحن نبني الأساس الرقمي الذي يشغّل المجتمعات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وندير شبكة G42 Intelligence Grid التي تحوّل قدرات الحوسبة إلى وحدات على نطاق واسع، وتعمل كمصنع عالمي لإنتاج الذكاء المصنّع. وتُعد هذه الأسس ضرورية لنشر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وإطلاق قيمة البيانات المملوكة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.core42.ai ومتابعة Core42 على لينكدإن وإنستغرام ومنصة X

-انتهى-

#بياناتشركات