يأتي إطلاق NMDCCC كشركة تابعة لـ"إن إم دي سي إنفرا" في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز وتطوير خدماتها المقدمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDC، من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل "إن إم دي سي إنفرا" وشركة CCC “Consolidated Contractors Company”، وهي شركة رائدة في أعمال الهندسة والإنشاءات، بسابقة أعمل تمتد لعدة عقود في مشاريع الطاقة، والإنشاءات المدنية والبنية التحتية، عن تأسيس شركة NMDCCC.

وستقدم هذه الشراكة الاستراتيجية خدمات الهندسة والتوريدات والبناء المتكاملة لقطاع النفط والغاز البري، لتلعب دوراً محورياً في دعم وتحقيق طموحات النمو لقطاع الطاقة في دولة الإمارات. وستعمل شركة NMDCCC كشركة تابعة لـ" إن إم دي سي إنفرا"، المملوكة بالكامل لـ"إن إم دي سي جروب"، وتجمع الشركة بين سابقة أعمال شركة "CCC" المبنية على مدار عقود في تنفيذ مشاريع النفط والغاز، وبين الخبرة الرائدة والإمكانات الاستثنائية لمجموعة "إن إم دي سي جروب"، مما يجعلها كيان يتميز بالخبرات والسعة والموارد اللازمة لتلبية متطلبات مشاريع البنية التحتية بقطاع الطاقة في دولة الإمارات.

وبقيادة فريق متمرس يتمتع بخبرة تمتد لعدة عقود وإمكانيات عالية في تقديم حلول البنية التحتية لقطاع الطاقة، تمتلك شركة NMDCCC إلى دعم رؤية دولة الإمارات في مجال أمن الطاقة والتنمية المستدامة، من خلال الاستفادة من الخبرات التقنية لتقديم حلول مبتكرة في مجال الهندسة والتوريدات والبناء لمشاريع الطاقة البرية.

وفي هذا السياق، قال سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة "إن إم دي سي جروب": "يجسد تأسيس NMDCCC إنجازاً آخر ضمن مسيرة النمو المتواصلة لشركة ’إن إم دي سي جروب‘، إذ يضيف هذا المشروع عمقاً أكبر لأعمالنا الراهنة في مجالات الهندسة والتوريدات والبناء. وسيمكننا من دعم مشاريع الطاقة الحيوية على نطاق أوسع وبدقة أكبر وكفاءة أعلى بما يلبي تطلعات القطاع. كما باتت أعمال ’إن إم دي سي جروب‘ المتنوعة والرائدة تعكس طموحات رؤية نحن الإمارات 2031، ومع تطلعنا بثقة إلى المستقبل، سنواصل توظيف قدراتنا الواسعة بطرق تسهم في دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق التقدم الاقتصادي في دولة الإمارات وخارجها".

وأضاف المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ"إن إم دي سي جروب": "يمثّل إطلاق شركة NMDCCC خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز باقة خدماتنا، وتعزيز حصصنا السوقية، وإطلاق آفاق أوسع من الإمكانات على مستوى المجموعة ككل. علاوة على ذلك، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية "إن إم دي سي جروب" في تعزيز أنشطة وحدات الأعمال التابعة من خلال إضافة حلول متطورة للهندسة والتوريد والبناء للمشاريع البرية ضمن باقة خدمات "إن إم دي سي إنفرا". وعلى نطاق أوسع، ندرك أن سوق البنية التحتية للطاقة في دولة الإمارات يشهد تطورًا متسارعًا، ونسعى من خلال NMDCCC أن نوظف الابتكار والقدرات العالمية لدينا لدعم النمو المستدام عبر منظومة الطاقة بأكملها."

ويمثّل إطلاق NMDCCC خطوة محورية في مسار تنمية قدرات "إن إم دي سي إنفرا" وتوسيع نطاق خدماتها المتكاملة، بما يتماشى مع استراتيجية "إن إم دي سي جروب" الهادفة إلى التطوير المستمر وتعزيز منظومة الخدمات ضمن قطاعاتها المختلفة. وسيُسهم المشروع الجديد في استكمال وتعزيز محفظة خدمات "إن إم دي سي إنفرا" من خلال زيادة حصتها السوقية، والدخول إلى أسواق جديدة، وتمكين التنفيذ الناجح لمحفظة المشاريع المتنامية التابعة للمجموعة، إلى جانب الحد من مخاطر سلاسل التوريد عبر تأمين قدرات التنفيذ وتقليص زمن الإنجاز، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات العملاء.

نبذة عن "إن إم دي سي جروب"

"" إن إم دي سي جروب" التي تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، هي شركة إماراتية المنشأ ورائدة عالمياً بسابقة أعمال تمتد لخمسين عاماً من خلال تقديم حلولاً متطورة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء (EPC) لمشاريع الطاقة البرية والبحرية، بالإضافة إلى قدرات عالمية في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ومن خلال مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، تقدم "إن إم دي سي جروب" لعملائها حلولاً متكاملة وعالية الجودة، مدعومة بتركيز الشركة على الاستدامة والمعايير الدولية. وتمتلك الشركة محفظة مشاريع بقيمة 62.3 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وتعمل "إن إم دي سي جروب" من خلال خمس قطاعات أعمال رئيسية، وهي "إن إم دي سي دردجنج أند مارين"، و"إن إم دي سي إنيرجي"، "وإن إم دي سي إل تي إس"، و"إن إم دي سي إنفرا"، و"إن إم دي س إنجنيرينج".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.nmdc-group.com/ar/investor-relations/

