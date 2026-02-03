دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سيسكو عن إنجاز نوعي جديد في مسيرتها للأمن السيبراني، مع تحوّل Cisco Identity Intelligence إلى أول منتج ضمن محفظة الشركة يعتمد بالكامل، من البداية إلى النهاية، على نموذج ذكاء اصطناعي مطوّر داخلياً في سيسكو. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تسارعاً لافتاً في التحول الرقمي ومبادرات الحكومات الرقمية، ما يجعل أمن الهوية عنصراً أساسياً في ترسيخ الثقة وتعزيز المرونة الرقمية.

تعزيز أمن الهوية عبر رؤية أعمق وأكثر دقة

يمكّن Cisco Identity Intelligence المؤسسات من اكتشاف المخاطر المرتبطة بالهوية والتعامل معها بفعالية عبر مختلف البيئات الرقمية. ويوفّر النظام رؤية شاملة ودقيقة حول هوية المستخدمين، ومواقع تسجيل الدخول، والأجهزة المستخدمة، من خلال المراقبة المستمرة لنشاطات الهوية.

وبالاستناد إلى إشارات ما بعد المصادقة، يستطيع النظام الكشف عن أنماط وسلوكيات مشبوهة قد لا ترصدها أدوات الحماية التقليدية، مثل محاولات الدخول من مواقع غير معتادة، أو إساءة استخدام الصلاحيات، أو مؤشرات إرهاق المصادقة متعددة العوامل، أو اختطاف الجلسات. ويساعد ذلك فرق الأمن السيبراني على التدخل الاستباقي قبل تصاعد التهديدات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الارتفاع المستمر للهجمات المعتمدة على الهوية.

ملخص أسبوعي ذكي يدعم اتخاذ القرار

يُعدّ الملخص الأسبوعي الذي يرسله النظام عبر البريد الإلكتروني إلى المسؤولين المعنيين عنصراً محورياً في تجربة المستخدم، إذ يقدّم نظرة موجزة وعملية على أبرز أحداث واتجاهات مخاطر الهوية. كما يسلّط الضوء على الحالات الشاذة وفرص تحسين ممارسات إدارة الهوية، بصيغة واضحة وقابلة للتنفيذ.

وقد أصبح هذا الملخص قناة اتصال أساسية لمتابعة مخاطر الهوية بشكل منتظم، لا سيما مع اعتماد أكثر من ألفي عميل عليه أسبوعياً.

ولضمان تقديم محتوى عالي الجودة، يعتمد Cisco Identity Intelligence على نموذج Cisco Foundation AI، المصمَّم خصيصاً لحالات استخدام الأمن والهوية، ما يتيح إنشاء ملخصات أكثر دقة ووضوحاً، ومتوافقة بشكل أفضل مع سير العمل الفعلي لفرق الأمن، دون الاعتماد على نماذج ذكاء اصطناعي عامة خارجية.

وفي هذا السياق، قال فادي يونس، مدير عام الأمن السيبراني لدى سيسكو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا ورومانيا ورابطة الدول المستقلة: "لا تحتاج فرق الأمن إلى المزيد من الضجيج، بل إلى إشارات أوضح وأكثر قابلية للتنفيذ. ومن خلال نشر نموذج ذكاء اصطناعي مطوّر داخلياً في سيسكو، نوفّر رؤى عملية ودقيقة حول مخاطر الهوية، ما يمكّن الفرق من التحرك بسرعة أكبر وبثقة أعلى. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل توسّع المؤسسات في المنطقة في تبنّي الخدمات السحابية والرقمية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الثقة والمرونة".

ماذا يعني ذلك للعملاء؟

لن يُطلب من العملاء تغيير طريقة استخدامهم الحالية للمنتج. إلا أن الملخص الأسبوعي سيصبح أكثر وضوحاً واتساقاً، مع تحسين آليات تحديد الأولويات وتقديم التوصيات بأسلوب عملي ومباشر. والنتيجة هي رؤى أدق حول مخاطر الهوية، تدعم فرق الأمن في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة.

أهمية نموذج الذكاء الاصطناعي الأمني من سيسكو

تم تدريب نموذج Foundation Sec-1.1-8B Instruct خصيصاً على سيناريوهات الأمن السيبراني والهوية، ما يضمن مخرجات تتماشى بشكل أفضل مع أساليب تقييم المخاطر المعتمدة لدى محللي مراكز العمليات الأمنية ومسؤولي الهوية.

كما يوفّر الاعتماد على نموذج مطوّر داخلياً في سيسكو مستوى أعلى من التحكم في الجودة، ويدعم متطلبات المؤسسات المتعلقة بالأمن والامتثال. ويتماشى ذلك بشكل وثيق مع أولويات المنطقة في مجالات حوكمة البيانات والسيادة الرقمية وحماية القطاعات الحيوية، بما في ذلك الجهات الحكومية، والخدمات المالية، وقطاع الطاقة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

