ديلويت تستضيف «أكاديمية الجيل التالي من قادة CIO وCISO» في مسقط لتمكين قادة الغَد في مجالَي التكنولوجيا والأمن

مسقط، سلطنة عُمان: نظّمت ديلويت الشرق الأوسط في مسقط «أكاديمية الجيل التالي من قادة CIO وCISO»، حيث جمعت نخبة مختارة من القيادات الواعدة في مجالَي التكنولوجيا والأمن السيبراني من المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات والكويت وسلطنة عُمان، بهدف إعدادهم لتولّي أدوار قيادية عليا.

أقيمت الأكاديمية من 27 إلى 29 يناير في فندق قصر البستان، الريتز-كارلتون، وقد أُعدَّت خصيصًا للمهنيين الذين جرى تحديدهم بوصفهم الجيل التالي من المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات (CIOs) والمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات (CISOs). وركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالقدرات الاستراتيجية والتجارية، بالإضافة إلى مهارات قيادة الأفراد، اللازمة لقيادة مؤسسات معقّدة تعمل بمنطق "الرقمنة أولًا"، بالتوازي مع مواكبة التطوّرات التكنولوجية والتعامل مع مخاطر الأمن السيبراني.

وتعكس الأكاديمية التي أقيمت في مسقط التزام ديلويت بدعم أجندة التحوّل الرقمي في سلطنة عُمان وتعزيز مسار إعداد القيادات التقنية محليًا. ومن خلال الجلسات التفاعلية وتبادل الخبرات بين الأقران، إلى جانب إتاحة التواصل مع خبراء إقليميين وعالميين، يكتسب المشاركون مؤشّرات عملية حول كيفية مواءمة التوقّعات على مستوى مجالس الإدارة، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، ودفع تحوّل المؤسّسات، والقيادة بفعالية في ظلّ الاضطرابات والتغيّرات المتسارعة.

تسعى الأكاديمية إلى توضيح المهام المترتّبة على دورَي المدير التنفيذي لتقنية المعلومات والمدير التنفيذي لأمن المعلومات، فلا تُسلّط الضوء على مسؤولياتهما التقنية فحسب، بل أيضًا على تنامي تأثيرهما بوصفهما قادة أعمال ومستشارين استراتيجيين للرؤساء التنفيذيين (CEO). كما تُسهم في بناء شبكة موثوقة من الأقران يُمكن للمشاركين الاستناد إليها كلّما ارتقوا في مسيرتهم نحو المناصب التنفيذية، بما يدعم صمود منظومة التكنولوجيا في المنطقة على المدى الطويل.

وتعليقًا على البرنامج، صرّح راشد بشير، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والتحوّل في ديلويت الشرق الأوسط، قائلًا: «فيما تُسارع المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة لتطوير أجندات التكنولوجيا والتحوّل الرقمي والأمن السيبراني، تتعاظم أهميّة دور المدير التنفيذي لتقنية المعلومات والمدير التنفيذي لأمن المعلومات. تتمحور هذه الأكاديمية حول الاستثمار في المواهب، وتزويد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا بما يلزم من مهارات وثقة ورؤى للقيادة على أعلى المستويات، بالتوازي مع دعم تنمية الكفاءات التقنية المحلية في سلطنة عُمان وعلى امتداد المنطقة».

بدورها، أضافت باتريتسيا أوسيلكوفسكا، قائدة النمو في الشرق الأوسط لدى ديلويت: «تعكس «أكاديمية الجيل القادم من قادة CIO/CISO» التزام ديلويت طويل الأمد بتطوير القيادات. ومن خلال تقديم هذا البرنامج في مسقط، نُسهم في تمكين قادة المستقبل من بناء القدرات اللازمة لدفع النمو المستدام، وتعزيز القدرة على التكيّف والصمود بوجه التحديات، والابتكار على مستوى مؤسّساتهم، وعلى مستوى اقتصاد الشرق الأوسط الأوسع».

وأوضح أحمد القصّابي، الشريك الإداري لدى ديلويت في سلطنة عُمان: »تأتي استضافة «أكاديمية الجيل القادم من قادة CIO وCISO » في مسقط لتعكس التزامنا بدعم الطموحات الرقمية الوطنية للسلطنة عبر الاستثمار في الكفاءات التي ستُسهم في تحقيقها. ومع تصاعد أهمية دمج التكنولوجيا وإدارة المخاطر السيبرانية ضمن الأجندات الوطنية، أصبح من الضروري أن يعزّز المدراء التنفيذيون لتقنيّة المعلومات وأمن المعلومات قدرتهم على العمل المشترك عبر القطاعات، بين الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية. ويركّز هذا البرنامج على ترسيخ منطق المنظومة من خلال تزويد القيادات بالمنظور الاستراتيجي اللازم لحماية الأنظمة الحيوية، وتمكين الابتكار، وترجمة التكنولوجيا إلى قيمة عامة طويلة الأمد».

تندرج «أكاديمية الجيل القادم من قادة CIO وCISO» لدى ديلويت الشرق الأوسط ضمن مبادرة إقليمية أوسع، حيث ينضمّ خرّيجو البرنامج إلى شبكة دائمة لتبادل الخبرات والمعرفة، كما يحظون بفرصة حضور منتديات قيادية مستقبلية.

