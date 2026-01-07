أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / بكين، الصين: تمّ اختيار بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، وهي منصة استثمار عالمية، بصفة الشريك العام الأول لإدارة صندوق صناديق التحوّط (صندوق الصناديق)، الذي أُنشىء بالتعاون بين كلّ من "سي آي سي سي كابيتال" (CICC Capital)، الذراع المتخصصة بالاستثمار في الأسهم الخاصة التابعة لـشركة الصين الدولية لرأس المال (CICC)، وHBIS Group، إحدى أبرز شركات تصنيع الصلب الصينية.

سيقوم صندوق الصناديق بطرح رأس المال من خلال مزيج من الاستثمارات في صناديق أخرى والاستثمارات المباشرة، بما يتماشى مع أولويات HBIS Group الصناعية، والتي تشمل كل من الصناعات التقليدية والصناعات الناشئة مثل المواد المتقدمة، والطاقة الجديدة، وتكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي. هذا ويستهدف الصندوق جمع 32 مليار يوان صيني (ما يوازي 4.58 مليار دولار أمريكي)، على فترة 15 عاماً، مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمارات العابرة للحدود، بما يخدم أهداف وأولويات HBIS Group الصناعية طويلة المدى.

يعتمد الصندوق على ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية: التكامل بين الصناعة والتمويل، والتعاون بين السلطات المركزية (الحكومية) والمحلية، والربط بين الأنظمة المالية الدولية. يهدف هذا الهيكل الاستراتيجي إلى إنشاء جسر جديد يربط بين الحكومات المحلية، ورأس المال الدولي، والتقدم الصناعي. هذا وستتعاون "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) مع أبرز المؤسسات الصناعية والمالية، إلى جانب الشركاء المحليين، لضمان نجاح الصندوق وتحقيق أهدافه التشغيلية والاستراتيجية على المدى الطويل.

تم تدشين الصندوق رسمياً الشهر الماضي خلال حفل أقيم في مركز البحث والتطوير التابع لـHBIS Group، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الشيخ مبارك الصباح، نائب الرئيس في شركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، وتشن ليانج، رئيس مجلس إدارة شركة الصين الدولية لرأس المال (CICC)، وليو جيان، رئيس مجلس إدارة HBIS Group.

وفي هذا السياق، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "تتمتع ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) بجذور راسخة في منطقة الشرق الأوسط وتمتلك حضوراً واسعاً على الصعيد العالمي. نحن متفائلون للغاية بإمكانات النمو طويلة المدى التي تمثّلها الصين، ونرى فرصاً كبيرة لتوسّع HBIS Group عبر الحدود، لا سيما في مجالات التصنيع المتقدّم ومواد البناء الحديثة.

بناء على ذلك، سيضطلع صندوق الصناديق هذا بدور محوري في استكشاف فرص الاستثمار عالية الجودة، سواء على المستوى المحلي داخل الصين أو على الصعيد الدولي، بما يسهم في تعزيز التطوير الصناعي وتحقيق النمو المستدام وعالي الجودة."

لمحة عن HBIS Group:

تعدّ HBIS Group واحدة من أكبر الشركات في العالم في تصنيع مواد الصلب وتقديم الخدمات المرتبطة بها، وقد حافظت على مكانتها ضمن قائمة "فورتشن غلوبال 500" (Fortune Global 500) لأكبر 500 شركة في العالم من حيث الإيرادات، على مدى 17 عاماً متتالياً. تتوزع أنشطة الشركة على أربعة قطاعات رئيسة، وهي مواد الصلب، والصناعات الناشئة، والأعمال الدولية، والخدمات المالية. كما تضمّ محفظتها ثلاث شركات خاضعة للسيطرة ومدرجة في البورصة، هي HBIS Co.، و HBIS Resources، وCaida Securities؛ فضلاً عن شركة تابعة مدرجة واحدة، وهي CGII.

لمحة عن شركة الصين الدولية لرأس المال (CICC):

تعدّ شركة الصين الدولية لرأس المال (China International Capital Corporation - CICC) من البنوك الاستثمارية الرائدة في الصين. تتخذ المجموعة من بكين مقراً رئيساً لها، وتملك ما يزيد عن 200 فرع في الصين، فضلاً عن شركات تابعة أو فروعاً في أبرز المدن العالمية الكبرى، بما في ذلك هونج كونج، ونيويورك، ولندن، وسنغافورة، وفرانكفورت، وطوكيو، وفيتنام ودبي. تلتزم شركة الصين الدولية لرأس المال (CICC) بتقديم خدمات مالية متكاملة وعالية الجودة لقاعدة عملاء متنوعة، وقد قامت ببناء منصة أعمال شاملة تغطي معظم المجالات، بما في ذلك البنوك الاستثمارية، والأسهم، والدخل الثابت، وإدارة الأصول، والاستثمار الخاص / الأسهم الخاصة، وإدارة الثروات.

لمحة عن "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)

"بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) هي منصة استثمار عالمية تمتلك حالياً 4.4 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي ولها مكاتب في كلّ من لندن، والمنامة، وأبو ظبي، ودبي، ومسقط، وبكين، مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل الأسهم الخاصة والأصول العقارية والبنية التحتية والمالية، لصالح قاعدة واسعة من العملاء ذوي الثروات الخاصة والمؤسسات والأفراد.

