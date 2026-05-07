دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة CFI المالية، الرائدة عالميًا في خدمات التداول الإلكتروني، عن إطلاق عملياتها في كولومبيا، في خطوة تمثّل محطة جديدة ضمن استراتيجيتها للتوسّع العالمي. ويعكس هذا التوجّه التزام المجموعة المستمر بترسيخ حضورها في الأسواق التي تشهد نموًا متسارعًا، وإتاحة خدماتها لشريحة واسعة من المتداولين والمستثمرين.

وبعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية الكولومبية (SFC) لتأسيس مكتب تمثيلي في البلاد، أصبحت شركة CFI كولومبيا جاهزة لخدمة العملاء المحليين ودعم خطط النمو طويلة الأمد للمجموعة في السوق.

ومن مقرها في بوغوتا، ستوفّر CFI كولومبيا لعملائها إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية، مدعومة بتقنيات تداول متقدمة، وتنفيذ سريع وموثوق وتجربة سلسة.

وفي إطار هذا التوسّع، أعلنت مجموعة CFI عن تعيين سيمون كنودسون رئيسًا تنفيذيًا لشركة CFI كولومبيا، والذي يمتلك خبرة قوية في الأسواق المالية وفهم عميق للسوق المحلي، حيث سيتولى قيادة ترسيخ حضور الشركة في كولومبيا وتوسيع نطاق أعمالها.

وفي هذا السياق، صرّح زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI:

"تُعد كولومبيا سوقًا مهمًا للمجموعة، حيث نشهد نموًا متسارعًا في أمريكا اللاتينية، مدفوعًا بتزايد الاهتمام بالتداول، وتطوّر البنية التحتية الرقمية، ودخول جيل جديد من المتداولين والمستثمرين إلى السوق. ويعكس تواجدنا في كولومبيا التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية وقيادة محلية قوية، نسعى إلى تقديم تجربة تداول ترتكز على الموثوقية والشفافية، ومصمّمة لتواكب احتياجات المستثمرين اليوم.

من جانبه، علّق سيمون كنودسون على تعيينه قائلًا:

"يسعدني الانضمام إلى CFI في هذه المرحلة التي نشهد فيها إطلاق عملياتنا في كولومبيا، بالتزامن مع نمو مستمر في المشاركة في الأسواق المالية. وهناك توجّه واضح نحو التداول المدعوم بالتقنيات الرقمية، حيث يبحث العملاء عن منصات تجمع بين سهولة الوصول والموثوقية. وسينصب تركيزنا على تقديم تجربة سلسة وفعّالة، مدعومة بتقنيات قوية وفريق محلي على دراية واسعة باتجاهات السوق."

ويأتي إطلاق العمليات في كولومبيا امتدادًا لتوسّع CFI في عدد من الأسواق العالمية الرئيسية، حيث تواصل المجموعة ترسيخ حضورها عالميًا مع الحفاظ على تلبية متطلبات كل سوق محلي. ومن خلال عملياتها الممتدة عبر عدة مناطق، تواصل CFI تطوير آليات وصول المتداولين والمستثمرين إلى الأسواق المالية، عبر بنية تحتية متقدمة، وأدوات عملية، وخدمات دعم موثوقة، بما يمكّنهم من المشاركة الفاعلة بثقة.

نبذة عن مجموعة CFI:

تأسست مجموعة CFI في العام 1998 وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان والقاهرة وبوغوتا، وتوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول استثنائية تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

ومن خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام للمتداولين على اختلاف مستوياتهم، تساهم CFI في تعزيز الوعي المالي عبر محتوى تعليمي متعدد اللغات، كما تسعى إلى تحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبتعاونها مع السير لويس هاميلتون، بطل العالم لسبع مرات في سباقات الفورمولا 1، وأسطورة التنس ماريا شارابوفا، كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تؤكد CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

