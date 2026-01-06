أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عزمها الخروج عن الإطار التقليدي للمعارض، وتقديم مفهوم جديد لتجربة العرض من خلال فعالية ‘The First Look’ ضمن معرض CES 2026، أكبر معرض عالمي للإلكترونيات الاستهلاكية، والمقرر إقامته في لاس فيغاس، نيفادا، خلال الفترة من 6 إلى 9 كانون الثاني.

وخلافًا للنهج المعتاد القائم على تشغيل جناح عام داخل مركز مؤتمرات لاس فيغاس، تنتقل سامسونج هذا العام إلى تشغيل قاعة عرض مستقلة في فندق وين – لاس فيغاس. ومن خلال هذا الموقع، تقدّم الشركة تجربة عرض مستوحاة من أساليب المتاحف وصالات العرض الفنية، للكشف عن أحدث منتجاتها وتقنياتها ضمن بيئة مدروسة بعناية.

ولهذا الغرض، أنشأت سامسونج مساحة العرض الخاصة بها، منطقة عرض سامسونج، على نطاق يُعد من الأكبر في القطاع، بما يتيح تنفيذ جميع الأنشطة من استعراض المنتجات، والعروض التقديمية، والفعاليات، ومنتديات التقنية، إلى اللقاءات مع الشركاء والعملاء الرئيسيين ضمن موقع واحد متكامل. وتعكس هذه الخطوة التزام سامسونج بإعادة صياغة مفهوم المعارض، ليس فقط من حيث الموقع، بل من خلال نهج يضع تجربة الزائر في صميم التصميم.

تجربة تتجاوز استعراض المنتجات: جوهر الذكاء الاصطناعي ضمن مساحة مُنسّقة بعناية

وفي CES 2026، تستعرض سامسونج رؤيتها الموحّدة للذكاء الاصطناعي ضمن قطاع تجربة الأجهزة، إلى جانب توضيح توجهها العام للأعمال. وانطلاقًا من هذه الرؤية الطموحة، اختارت الشركة إنشاء مساحة عرض مستقلة وفاخرة على نطاق واسع في فندق وين، تتيح لها استعراض ابتكاراتها دون قيود، ونقل استراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي والقيمة العملية التي تقدمها للمستخدمين في حياتهم اليومية.

وقد صُممت فعالية ‘The First Look’ لتُبرز كيف تُسهم تقنيات سامسونج في إحداث أثر حقيقي في حياة المستخدمين، متجاوزةً مجرد استعراض مزايا المنتجات الجديدة. ولتعزيز هذا التوجه، تم تصميم مساحة العرض بأسلوب يقلل الازدحام ويوفر برمجة مدروسة، بما يتيح تجربة أكثر عمقًا وتفاعلًا للزوار.

عرض متكامل لمنظومة سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي

من خلال سرد قصصي مدروس، تتيح منطقة عرض سامسونج للزوار التفاعل بشكل بديهي مع ابتكارات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقنياتها الحالية، ورؤيتها المستقبلية. وتحت شعار “رفيقك في أسلوب حياة مدعوم بالذكاء الاصطناعي”، تستعرض سامسونج كيف تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر مختلف فئات منتجاتها بما في ذلك الهواتف المحمولة، والأجهزة المنزلية، والشاشات إلى جانب الوظائف والخدمات التي تربط هذه المنظومة ببعضها.

وسيتمكن الزوار من اختبار قدرات ذكاء اصطناعي متكاملة توفّر اتصالًا سلسًا ودائمًا في أي وقت ومن أي مكان. وتمثل هذه المنظومة فائقة الترابط، حيث يعمل البرمجيات والذكاء الاصطناعي معًا لتجاوز حدود العتاد التقليدي، تجربة لا يمكن تقديمها إلا من قبل سامسونج.

منتديات تقنية تستعرض أحدث توجهات القطاع

إلى جانب تجربة العرض، تستضيف سامسونج خلال CES 2026 سلسلة من جلسات منتدى التقنية، المخصصة لمناقشة أحدث توجهات الصناعة والتقنيات المستقبلية. وتُعقد هذه الجلسات على مدار يومين، في 5 و6 كانون الثاني، وتشمل أربع جلسات محورية تركز على الذكاء الاصطناعي، والأجهزة المنزلية، والخدمات، والتصميم.

ويشارك في كل جلسة نخبة من خبراء سامسونج، إلى جانب ممثلين عن الشركات الشريكة، والأوساط الأكاديمية، والإعلام، والمحللين، لإجراء نقاشات معمّقة حول توجهات القطاع، والتقنيات الناشئة، ومستقبل الصناعة.

