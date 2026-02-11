أسوان– في خطوة تعكس التزامها بدعم الكوادر الهندسية الشابة، أطلقت شركة إنوفو للبناء فعاليات يوم التوظيف "Career Day" لطلاب وخريجي كليات الهندسة، بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني بجمعة أسوان، وتحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لفتح آفاق مهنية جديدة لشباب محافظات صعيد مصر.



وتسعى شركة إنوفو للبناء من خلال هذه الفعالية إلى تفعيل استراتيجية الدولة للاستثمار في رأس المال البشري، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 عبر استقطاب الكفاءات القادرة على دعم قطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية الكبرى.



وقال المهندس سامح سيفين، المدير العام لشركة إنوفو للبناء، بأن هذا التعاون مع جامعة أسوان يأتي إيماناً من الشركة بالدور الحيوي للجامعات الإقليمية في تخريج كوادر متميزة، مؤكداً أن الاستثمار في الشباب هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الشركة لبناء مستقبل مستدام لقطاع التشييد.



وأضاف أن هذه الفعالية تأتي كجزء من استراتيجية الشركة الطموحة لتمكين الكفاءات الشابة في صعيد مصر، وخلق فرص عمل حقيقية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتنمية الأقاليم الأكثر احتياجًا.



وينبثق تنظيم هذه الفعالية في قلب صعيد مصر من إيمان "إنوفو للبناء" بأن الاستثمار في الموارد البشرية هو الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة.



لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى توظيف الشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد حرصت " إنوفو للبناء" على تعزيز هذا التوجه من خلال التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي، والتنسيق مع مراكز تطوير المسار المهني بالجامعات لضمان الوصول إلى أفضل الكوادر وتوجيهها نحو المسارات الوظيفية الأنسب، بالإضافة إلى دعم "رؤية مصر 2030" عبر تحفيز النمو الاقتصادي في محافظات الصعيد وخلق بيئة عمل جاذبة للشباب بعيداً عن المركزية.



وأشار إلى أن أهداف الفعالية لا تقتصر على التوظيف فحسب، بل تمتد لتشمل تمكين شباب الصعيد وتزويدهم بالمهارات التقنية والخبرات العملية التي يتطلبها قطاع البناء الحديث من خلال توفير فرص عمل مباشرة، وتساهم الشركة في الحد من البطالة وتحسين جودة الحياة في محافظات الصعيد، مما ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي الإقليمي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.



كما تؤكد "إنوفو للبناء" من خلال هذه المبادرة على دورها كشريك فاعل في تطوير قطاع البناء والبنية التحتية المستدامة في مصر إن الربط بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو رؤية استراتيجية تتبناها الشركة لضمان استمرارية الابتكار والجودة في تنفيذ المشروعات القومية، معتمدة في ذلك على سواعد أبناء الصعيد المتميزين.



من جانبه، أشاد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، بمبادرة شركة إنوفو للبناء، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين سوق العمل والجامعة ضمن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية – كن مستعدًا».



وأشار إلى أن الشراكة مع شركة بحجم "إنوفو للبناء" تفتح مسارات مهنية حقيقية وفرص تدريب مباشرة لشباب الصعيد.



كما أوضحت الدكتورة شيماء كمال، مسؤول التوظيف بالمركز الجامعي، أن وجود شركة "إنوفو للبناء" يعكس حرص الجامعة على تقديم فرص حقيقية تتناسب مع تطلعات الخريجين.



وأضافت أن تواجد فريق عمل شركة إنوفو للبناء لم يقتصر فقط على تقديم فرص العمل، بل ساهم بشكل كبير في نقل الخبرات الميدانية للطلاب من خلال توضيح المعايير العالمية التي تتبعها الشركة في مشروعاتها، مؤكدة أن هذه الشراكة تمنح خريجي جامعة أسوان ميزة تنافسية قوية، حيث تضعهم شركة "إنوفو" على أول طريق الاحترافية المهنية عبر اطلاعهم على أحدث التكنولوجيات والمنهجيات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء حالياً.



وأشارت ليلى سعدي، مدير المركز، إلى أن انضمام "إنوفو للبناء" لهذه الفعالية يتماشى مع خطة تطوير المهارات المهنية التي تدعمها وزارة التعليم العالي.



وتابعت أن التعاون مع شركة إنوفو للبناء يمثل حجر الزاوية في استراتيجية المركز لتمكين شباب الصعيد، حيث تسهم الشركة بفاعلية في صقل مهارات الطلاب "الناعمة والتقنية" على حد سواء، مشيرةً إلى أن الهدف الأسمى من استقطاب كيانات كبرى مثل "إنوفو" هو تحويل مراكز التطوير المهني بالجامعة إلى جسر عبور آمن وموثوق، يضمن انتقال الخريج من مقاعد الدراسة إلى بيئة عمل احترافية تدعم طموحاته وتواكب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة.



شهدت الفعالية حضوراً رفيع المستوى من قيادات جامعة أسوان، وعلى رأسهم عمداء كليات الهندسة وهندسة الطاقة، بالإضافة إلى نقيب المهندسين بأسوان. وقامت لجنة التوظيف بشركة إنوفو للبناء بإجراء مقابلات شخصية مكثفة مع الخريجين، لتقييم واختيار أفضل العناصر للانضمام إلى مشروعات الشركة المستقبلية.



واختتمت الفعالية بتأكيد شركة إنوفو للبناء على استمرار دعمها للشباب المبتكر، تلاها التقاط الصور التذكارية

