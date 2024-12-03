الدوحة، قطر ــ أعلنت القطرية للشحن الجوي، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الشحن الجوي، عن تعزيز شراكتها مع شركة Cainiao، الشركة المتصدرة قطاع الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة بهدف دعم نمو التجارة الإلكترونية العالمية وتعزيز تجارب العملاء في جميع أنحاء العالم.

وانطلاقاً من ما سبق، ستغتنم كل من شركة Cainiao، بفضل رؤاها العميقة في مجال التجارة الإلكترونية وخبرتها التكنولوجية المتميزة، والقطرية للشحن الجوي، بفضل شبكة وجهاتها المتنامية، نقاط قوتهما المكملان لبعضهما من خلال هذه الشراكة لتعزيز الخدمات اللوجستية العالمية للتجارة الإلكترونية وتحفيز النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي هذا السياق، قال السيد مارك دروش، الرئيس التنفيذي للقطرية للشحن الجوي: "منذ بداية تعاوننا مع شركة Cainiao في عام 2021، شهدت الشراكة نمواً قوياً، مدعّمة باتفاقيات مستمرة في قطاع الطيران فضلاً عن الرؤية المشتركة لدعم صناعة التجارة الإلكترونية المتنامية."

وأضاف السيد دروش: "نحن الآن نسعى لتعميق علاقاتنا مع شركة Cainiao للعمل معاً بشكل أوثق. ومن خلال الاستفادة من مقمر عمليات القطرية للشحن الجوي في مطار حمد الدولي في مدينة الدوحة، نهدف إلى تسريع الشحنات إلى العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز التزامنا اتجاه شركة Cainiao."

وقال السيد وان لين، الرئيس التنفيذي لشركة Cainiao: "تلتزم شركة Cainiao ببناء شبكة لوجستية ذكية وملائمة للمستقبل من أجل التجارة الإلكترونية. ويسعدنا تعزيز شراكتنا مع الشركات ذات الجودة العالية مثل القطرية للشحن الجوي لبناء شبكة عالمية أكثر قوة تساهم في الارتقاء في خدمة عملائنا العالميين بشكل أفضل من خلال عمليات تسليم أسرع وتحسين كفاءة سلسلة التوريد."

وفي هذا السياق، لا تزال التجارة الإلكترونية أكبر محرك للطلب على سعة الشحن الجوي في جميع أنحاء العالم. وقد ساهمت شبكة القطرية للشحن الجوي العالمية والمتنامية بالإضافة إلى أسطول طائراتها المتطور في ترسيخ مكانتها كشريك أساسي في تلبية هذا الطلب. ومن خلال هذا التعاون، تواصل الشركتان تعزيز الربط العالمي والموثوقية للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وتتطلع القطرية للشحن الجوي إلى مواصلة تطوير هذه العلاقة الاستراتيجية، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الشحن الجوي.

نبذة عن مجموعة Cainiao

تعدّ مجموعة Cainiao، التي تأسست في عام 2013، من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية. بالاعتماد على رؤيتنا العميقة للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المتطورة والالتزام الدائم بالاستدامة، نقدم ثلاث خدمات أساسية، بما في ذلك Global Express وسلسلة التوريد العالمية وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية العالمية.

من خلال شبكة ذكية تمتد عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، يتفوق قسم الشحن السريع العالمي لدينا في مختلف القطاعات، بما في ذلك التوصيل الدولي السريع والخدمات السريعة على الصعيد الوطني في أسواق مثل الصين وأوروبا والأمريكتين.

من خلال مهمة طويلة الامد لتحقيق التسليم على مستوى البلاد في غضون 24 ساعة والتسليم في جميع أنحاء العالم في غضون 72 ساعة، تعمل Cainiao Group على ربط الأسواق العالمية، وتمكين الشركات والأفراد من اغتنام فرص التجارة العالمية.

لمزيد من المعلومات حول Cainiao، يرجى زيارة cainiao.com.

نبذة عن القطرية للشحن الجوي

يقع مقر القطرية للشحن الجوي، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الشحن الجوي، في مدينة الدوحة، دولة قطر، حيث تُشغّل عملياتها الجوية عبر شبكة عالمية تضم أكثر من 70 وجهة مخصصة للشحن، وأكثر من 170 وجهة عالمية لشحن البضائع ضمن الجزء المخصص للشحن على طائرات المسافرين في مختلف أنحاء العالم.

ويضم أسطول طائرات القطرية للشحن الجوي 28 طائرة شحن من طراز بوينغ 777 و230 طائرة ضمن الجزء المخصص للشحن على طائرات المسافرين. كما أن لديها شبكة واسعة النطاق في مجالRoad Feeder Service (RFS). وتعدّ القطرية للشحن الجوي المشغل العالمي الأول لطائرة من طراز 777-8Fوالتي تتمتع بدورها بتكنولوجيا متقدمة وأداءٍ ثابت وتحسن بنسبة 25 في المئة في كفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع استلام أولى دفعة من الطائرات في عام 2027.

بصفتها شركة رائدة في قطاع الشحن الجوي، توفر الناقلة القطرية معايير عالية في عملياتها التشغيلية لنقل البضائع، مع استثمارات كبيرة في الرقمنة والمنتجات والمرافق والخدمات.

تواصل القطرية للشحن الجوي التزامها بالاستدامة ودعم المجتمعات التي تشغل رحلاتها إليها من خلال برنامج الاستدامة WeQare، الذي تم بناؤه على الركائز الأساسية للاستدامة: البيئة والمجتمع والاقتصاد والثقافة.

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