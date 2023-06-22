الامارات العربية المتحدة، دبي: أطلقت شركة الفطيم للنقل الكهربائي بالتعاون مع (BYD)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة، السيارة التي طال انتظارهاBYD) (ATTO 3، وهي أحدث سيارة كهربائية تتوفر في الإمارات العربية المتحدة.

يمثل إطلاق هذه السيارة خطوة بارزة في سعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو النقل المستدام وتفاني مجموعة الفطيم و(BYD) في المساهمة في تحقيق أهداف الدولة، ومنها الوصول إلى الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050، حيث تلتزم مجموعة الفطيم بوعد أن تكون على الأقل 50٪ من مبيعات سياراتها من مركبات الطاقة الجديدة بحلول عام 2030 بالإضافة إلى توفير ما لا يقل عن 3,000 محطة شحن في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ولتحقيق هذه الرؤية وتسريع تبني المركبات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة تهدف شركة الفطيم للنقل الكهربائي إلى إنشاء نظام بيئي للمركبات الكهربائية تشمل باقة متكاملة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك أحدث السيارات الكهربائية، وحلول الشحن، وحزم التمويل، وخدمة ما بعد البيع التي تضمن للزبائن رفاهيتهم وراحة بالهم. وكجزء من هذا الجهد حرصت شركة الفطيم للنقل الكهربائي على توفير الميزات المتقدمة والأسعار التنافسية لـ (BYD ATTO 3) التي ستجعلها في متناول المشترين لأول مرة .

قال حسن نرجس، المدير العام لشركة الفطيم للنقل الكهربائي: "عندما يتعلق الأمر بتسهيل الحصول على السيارات الكهربائية، فإن الأمر كله يبدأ بالتمويل. نحن في شركة الفطيم للنقل الكهربائي نسعى دائماً لمنح زبائننا القدرة على الاختيار، ولهذا السبب أطلقنا مجموعة كاملة من حلول التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المضمون بالقيمة المستقبلية، ونماذج التأجير والاشتراك، بالإضافة إلى النماذج التقليدية لقروض السيارات، ولكل منتج تجربة رقمية بالكامل على الإنترنت لضمان تجربة سلسة لكل زبون".

تتوفر سيارة (BYD ATTO 3) بسعر واحد تنافسي للغاية وهو 149,000 درهم إماراتي، وتبدأ خيارات تمويل من 1,499 درهمًا إماراتيًا شهريًا. الأناقة والراحة والتكنولوجيا والبيئة الآمنة كلها مرتبطة ببعضها البعض حيث تتوفر السيارة بطراز واحد متكامل بخمسة ألوان أنيقة مع ميزات أمان متقدمة مثل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، والوسائد الهوائية الأمامية والجانبية.

من الخارج تتميز السيارة بواسطة مصابيح أمامية (LED) أوتوماتيكية، مع مشغل محرك عن بعد، وفتحة سقف بانورامية، وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة تكمل تمامًا تصميمه الحديث. وبمجرد دخول الزبائن، ينغمسون على الفور في الفخامة مع الإضاءة المحيطة متعددة الألوان، والمقاعد الجلدية المريحة المصنوعة من الفينيل، ومقعد السائق الكهربائي بستة اتجاهات، وشاحن لاسلكي شاشة دوارة الكهربائية مقاس 12.8 بوصة، بالاضافة إلى نظام الصوت Dirac المذهل مع 8 مكبرات صوت، وتكامل سلس مع (Apple Carplay)، ومع نظام تنقية الهواء (Insta Air) تضمن السيارة للسائق والركاب هواء نقي ونظيف طوال الرحلة.

تعتبر (BYD ATTO 3) خيارًا مثاليًا للقيادة والتنقل اليومي، حيث توفر سرعة قصوى تبلغ 160 كيلومتر في الساعة ومدى مذهل يصل إلى 420 كيلومتر بشحنة واحدة، وتتمتع السيارة بأقصى درجات الأمان والراحة حيث حصلت على جائزة أفضل سيارة كهربائية عائلية لعام 2023 من قبل (VAB) وهو نادي السيارات البلجيكي.

وقال إيه دي هوانغ، المدير العام لشركة (BYD) الشرق الأوسط وإفريقيا، قسم مبيعات السيارات: "نحن نتفهم أهمية صنع المنتجات لسوق الإمارات العربية المتحدة بمناخها الفريد وطقسها الحار، ففي العام الماضي، أجرينا اختبارات مكثفة في الطقس الحار لضمان أداء (BYD ATTO 3) على النحو الأمثل حتى في مناخ المنطقة الصعب وصيفها الحار. على مدار عدة أشهر قطعنا أكثر من 100,000 كيلومتر عبر الإمارات العربية المتحدة من أجل تحسين أداء السيارة وضمان حصول زبائننا على أفضل تجربة قيادة ممكنة مع (BYD ATTO 3) ".

مع إطلاق (BYD ATTO 3)، تواصل (BYD) مهمتها لتبريد الأرض بمقدار درجة واحدة مئوية من خلال تقديم حلول تنقل موثوقة ومستدامة تقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.

يمكن للزبائن الآن تجربة (BYD ATTO 3) مباشرة في أول صالة عرض (BYD) في الإمارات العربية المتحدة، صالة عرض «ذا زون» في سيتي ووك دبي. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق شركة الفطيم للنقل الكهربائي صالات عرض متنقلة لسيارات(BYD) والتي سيتم نشرها في 14 منطقة ذات إقبال كبير في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. يمكن أيضًا حجز السيارة بسهولة عبر الإنترنت على موقع (BYD) الإمارات العربية المتحدة.

لحجز (BYD ATTO 3)، أو لمزيد من المعلومات حول شركة الفطيم للنقل الكهربائي والتزام (BYD) بتطوير حلول النقل المستدام، يرجى زيارة www.byduae.ae

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نبذة عن شركة الفطيم للنقل الكهربائي:

نبذة عن شركة الفطيم للنقل الكهربائي هي شركة تابعة لمجموعة الفطيم، مكرسة لتعزيز وتطوير حلول التنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء الشرق الأوسط، تركّز الشركة على توزيع وبيع السيارات الكهربائية والهجينة حلول الشحن. من خلال التزامها القوي بالاستدامة البيئية، تهدف شركة الفطيم للنقل الكهربائي إلى تسريع تبني المركبات الكهربائية والهجينة في المنطقة، لتعزيز مستقبل أنظف وأكثر استدامة.

شركة الفطيم للنقل الكهربائي هي الموزع الحصري لسيارات (Polestar) و(BYD) الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم مجموعة من الطرازات التي تلبي الاحتياجات والميزانيات المختلفة. بالإضافة إلى تقديم السيارات الكهربائية، تقدم شركة الفطيم للنقل الكهربائي مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل حلول الشحن و خدمة السيارات وخيارات التمويل.

لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com

حول شركة (BYD):

(BYD) هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال مركبات الطاقة الجديدة (NEVs) منها السيارات الكهربائية والهجينة، بعد أن باعت 1.86 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في عام 2022 وأكثر من 3 مليون حتى الآن. وباعتبارها واحدة من أنجح الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والهجينة في جميع أنحاء العالم فإن (BYD) هي الشركة الوحيدة التي تنتج سلسلة التوريد الصناعية الكاملة للسيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات من خلال عملياتها الناجحة في العديد من الأسواق المتقدمة بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا، الآن في الإمارات العربية المتحدة.