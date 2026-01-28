المنامة، البحرين: أعلنت شركة المدينة الرقمية في البحرين عن تعيين مجموعة بروير سميث بروير (BSBG) كالمهندس المعماري والمستشار الرئيسي لمشروع تريو بارك، الذي يُشكّل المرحلة الأولى من مشروع المدينة الرقمية البحرين، والمقرر إنشاؤه في مقر مجموعة Beyon الرئيسي بمنطقة الهملة.

تم توقيع الاتفاقية من قبل دانيال دوجينا، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المدينة الرقمية، وأليستر ماكميلان، الشريك الإداري في مجموعة بروير سميث بروير (BSBG) ، وذلك بحضور فيصل الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المدينة الرقمية، وعدد من كبار المسؤولين. وبموجب الاتفاقية، ستتولى مجموعة بروير سميث بروير (BSBG) تصميم مشروع تريو بارك، الذي يضم ثلاثة مبانٍ دائرية بمساحة بناء إجمالية تقارب 39,000 متر مربع، مزوّدة بساحات داخلية خاصة، ليصبح المقر الجديد لكل من شركة Beyon وبي نت (BNET)، وهما المستأجران الرئيسيان للمشروع. كما يشمل التصميم مناطق مخصصة للمطاعم والمقاهي، إلى جانب حدائق واسعة متاحة للموظفين والزوار.

تمتلك مجموعة بروير سميث بروير (BSBG) نحو 50 عامًا من الخبرة الريادية في مجال التصميم في المنطقة، مع سجل حافل بالمشاريع المميزة، بما في ذلك التعاون الأخير مع شركة فوستر + بارتنرز في مشروع ICD Brookfield Place الحائز على العديد من الجوائز، وإدارة تصميم وتسليم المرحلة الثانية من مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). وتعكس هذه الخبرات العالمية التزام الشركة بالابتكار والتميز التصميمي في مشروع المدينة الرقمية البحرين.

وبهذه المناسبة، قال فيصل الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المدينة الرقمية: "يسرنا التعاون مع مجموعة بروير سميث بروير (BSBG) لإحياء مفهوم بيئة العمل المستقبلية في المدينة الرقمية، حيث يعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم تجربة متجددة في تصميم أماكن العمل في المنطقة، مع التركيز على رفاهية الموظفين وتعزيز التعاون والإنتاجية. ويمثل مشروع تريو بارك انطلاقة أساسية نحو ترسيخ معيار متقدم لمنظومة المدينة الرقمية، لا يقتصر على التصميم فحسب، بل يدعم الشراكة ويحفّز الابتكار داخل الاقتصاد الرقمي المزدهر في البحرين.

وقال أليستر ماكميلان، الشريك الإداري في بروير سميث بروير (BSBG):" يشرفنا أن نحظى بالثقة لتقديم الرؤية التصميمية لمشروع تريو بارك، وهو مشروع يجسد الابتكار والترابط والتميّز في التصميم. نهدف إلى ابتكار بيئة لا تعكس فقط الطابع الريادي للمدينة الرقمية، بل تسهم كذلك في إرساء معيار جديد لتطوير المدن الذكية والمستدامة على مستوى المنطقة."

الجدير بالذكر أن أعمال تطوير مشروع المدينة الرقمية تتقدم بوتيرة متسارعة، حيث تجرى حاليًا عمليات استقطاب المستخدمين النهائيين والمستأجرين للجزء الثالث من مشروع تريو بارك، بما يُكمل المرحلة الأولى من المشروع. وتعكس الرؤية التصميمية للمشروع مزايا تجمع الأعمال، الذي من شأنه أن يعزز الترابط والابتكار والخدمات المشتركة، مع توفير بيئة عمل تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وتسعى المدينة الرقمية إلى إعادة صياغة مفهوم تطور المدن من خلال تجاوز النماذج العقارية التقليدية، عبر اعتماد منظومة مستقبلية ترتكز على التكنولوجيا والابتكار. وقد تم تصميم هذا المشروع خصيصًا لدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين، بما ينسجم مع أهداف المملكة في التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.

ويقدّم المشروع منظومة متكاملة متعددة الاستخدامات تعتمد على بنية تحتية ذكية ومتطورة، وتتبنى مبادئ راسخة في الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يعزز من جاذبيته كمركز متقدم يلبي احتياجات المستقبل. وسيكون مشروع تريو بارك الركيزة الأساسية لهذه المنظومة، إذ سيقدّم المعيار المعماري والتجريبي لمجتمع يجمع بين التصميم الذكي والاستدامة والابتكار، بما يسهم في إعادة صياغة مستقبل العمل والحياة في البحرين.

نبذة عن Beyon:

Beyon مجموعة تكنولوجية عالمية، تكرس جهودها على تقريب التكنولوجيا إلى الناس والشركات مع حلول اتصال وحلول رقمية هي الأفضل في فئتها. وتركز Beyon كمجموعة على بناء محفظة مزدهرة للنمو الرقمي من خلال شركاتها التابعة بتلكو، وBeyon Money، وBeyon Cyber، وBeyon Solutions، وBeyon Connect. كما تقدم Beyon الدعم إلى مجموعة ناجحة من الاستثمارات الدولية، والشركات التابعة والزميلة في مختلف الأماكن، بما في ذلك الأردن، والسعودية، واليمن، ومصر، وجزر المالديف، وجزر القناة، وآيل أوف مان، ودييغو جارسيا، وسانت هيلينا، وجزيرة أسنشين، وجزر فوكلاند.

Beyon شركة مدرجة في بورصة البحرين، لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.beyon.com.

