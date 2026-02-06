دبي، الإمارات العربية المتحدة: أقام المركز الميكانيكي للخليج العربي (AGMC)، الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لمجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، احتفالية وضع حجر الأساس لمنشأة مجموعة BMW متعددة العلامات التجارية في منطقة رأس الخور، في خطوة تعكس التزام المجموعة المستمر بتطوير شبكة مرافقها وتعزيز حضورها في دولة الإمارات.

وستُصمم المنشأة الجديدة وفقاً لمعايير Retail.Next، المفهوم العالمي الحديث لصالات عرض BMW، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء من خلال الدمج بين التصميم العصري والتحول الرقمي والتفاعل الشخصي، بما يعيد تعريف تجربة اقتناء السيارات بعيداً عن القوالب التقليدية.

وشارك في الاحتفالية عن المركز الميكانيكي للخليج العربي كلّ من الشيخ محمد القاسمي، عضو مجلس الإدارة ومدير المركز في الشارقة والإمارات الشمالية، والدكتور حامد حقباروار، المدير الإداري، والسيد عتيق الرحمن، مدير العمليات والشؤون المالية. كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في مجموعة BMW، من بينهم السيدة ريتو شاندي، نائب الرئيس الأول لمجموعة BMW لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد كريم كريستيان-حريريان، المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط، في تأكيد واضح على متانة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين.

وتشغل المنشأة الجديدة موقعاً استراتيجياً في رأس الخور، إحدى أبرز المناطق اللوجستية في دبي والتي تحتضن نخبة من أهم علامات السيارات العالمية. وقد جرى تصميمها لتكون وجهة متكاملة لعلامة BMW، وقادرة على استيعاب عدد كبير من العملاء، وتقديم تجربة تجزئة فاخرة إلى جانب خدمات ما بعد البيع.

وستمتدّ صالة العرض لدى اكتمالها على مساحة 2,500 متر مربع، إضافة إلى المساحة المخصصة لمواقف السيارات، وستكون معدّة حصرياً لعمليات BMW وMINI وBMW Motorrad.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور حامد حقباروار، المدير الإداري للمركز الميكانيكي للخليج العربي: "يشكّل وضع حجر الأساس لمنشأتنا الجديدة في رأس الخور محطة مهمة ضمن مسيرة المركز تندرج في إطار استثماراتنا المتواصلة في السوق. فقد تمّ تصميم المرفق المتطور بما يتوافق مع معايير مفهوم Retail.Next الذي يركّز على تجربة العملاء ويولي الأولوية لوسائل الراحة، والتحول الرقمي، والتفاعل الشخصي بعيداً عن التصاميم التقليدية لصالات العرض. ونفخر بمضيّنا قدماً بهذه المرحلة الجديدة من النموّ بالشراكة الوثيقة مع مجموعة BMW".

من جانبه، قال كريم كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نضع حجر الأساس لهذه المنشأة الحديثة في رأس الخور بالتعاون مع شريكنا المركز الميكانيكي للخليج العربي. ويسهم هذا الإنجاز في ترسيخ مكانتنا في السوق ويضمن تجربة امتلاك سلسة لمركبات BMW، مع إتاحة الوصول إلى أعلى مستويات الفخامة والتميّز في خدمات السيارات".

ويأتي إنشاء صالة العرض الجديدة ضمن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للمركز الميكانيكي للخليج العربي، الرامية إلى الارتقاء بتجربة العملاء وتسهيل وصولهم إلى منظومة متكاملة من حلول التنقل. وسيتم الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك الجدول الزمني المتوقع لاستكمال أعمال الإنشاء.

نبذة عن AGMC: الوكيل والمورد الحصري لمجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية

قدم AGMC لمدة تزيد على 47 سنة، منتجات وخدمات متميزة لعملائه في مجال السيارات باعتباره الوكيل والمورد الحصري لسيارات مجموعة BMW وعلامة Motorrad في 6 مواقع دبي والشارقة والإمارات الشمالية. تمّ تأسيس AGMC عام 1976، وأصبح الآن واحداً من أهم الأسواق لمجموعة BMW الشرق الأوسط.

يلتزم AGMC تجاه المجتمعات التي يقدم فيها خدماته، ويتجلى ذلك من خلال دعم الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تعزيز إمكانات المنطقة بما في ذلك توقيع شراكة حصرية مع دبي أوتودروم لتقديم تجارب قيادة BMW لا مثيل لها على الحلبة في الإمارات العربية المتحدة فضلاً على شراكته مع مؤسّسات محلية من ضمن التزامه بنموّ الأمّة.

وبالإضافة إلى التزامه تجاه المجتمع المحلي، عمل AGMC على تنفيذ سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الشراكات مع برامج السلامة على الطرق للشباب، وعلاقته طويلة الأمد مع شرطة دبي، والتي يتمّ من خلالها استخدام مزايا BMW ConnectedDrive المبتكرة، والتي تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق للأجيال القادمة وتطوير حلول التنقل في جميع أنحاء الإمارات.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

زياد بغدادي، مدير التسويق وإدارة دورة حياة العملاء في AGMC

البريد الإلكتروني ziad.boghdady@agmc.ae :

فانيسا اولسون ، جامبت للعلاقات العامة

بريد إلكتروني: vanessa@gambit.ae

-انتهى-

#بياناتشركات