دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت ديم للتمويل، إحدى شركات مجموعة قرقاش، عن إبرام شراكة استراتيجية مع Biz2X، منصة حلول الإقراض العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توسيع نطاق حلول التمويل المدمج القائمة على البيانات، والمساهمة في سد فجوة الائتمان التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول التمويل التي تتسم بالسرعة والمرونة، والمستندة إلى البيانات لتعكس طبيعة أعمالها الفعلية وآليات أنشطتها اليومية.

ومن خلال هذه الشراكة، ستستفيد ديم للتمويل من منصة الإقراض المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفرها Biz2X لإطلاق حلول تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على نقاط البيع، بما يتيح للتجار المؤهلين الحصول على التمويل استناداً إلى بيانات المبيعات والمعاملات الفعلية في الوقت الحقيقي، بدلاً من الاعتماد على تقييمات تقليدية قائمة على البيانات المالية الثابتة. ويسهم هذا النهج في مواءمة قرارات التمويل بشكل أدق مع أداء الأعمال والتدفقات النقدية اليومية الفعلية.

وتستند ديم للتمويل في تعاملها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قناعة أساسية مفادها أن العديد من هذه الشركات قابلة للاستمرار، وتتسم بالمرونة، وتشهد نمواً فعلياً، إلا أنها غالباً ما لا تحظى بالتقييم العادل ضمن نماذج الائتمان التقليدية التي لا تعكس طبيعة الأنشطة التجارية الحديثة. ومن خلال دمج مؤشرات التدفقات النقدية المستندة إلى بيانات نقاط البيع ضمن آليات اتخاذ القرار الائتماني، تتيح "ديم للتمويل" حلول تمويل أكثر وضوحاً وانتظاماً، تنسجم مع الواقع التشغيلي اليومي للشركات.

وتوفر هذه الحلول تجربة تسجيل رقمية متكاملة، مع إتمام عمليات التقييم الائتماني والموافقات خلال فترة لا تتجاوز عادة 48 ساعة. وترتبط هياكل السداد بشكل مباشر بأداء المبيعات، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة رأس المال العامل بثقة أكبر، لا سيما خلال فترات النشاط التجاري الأهدأ، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المرونة اللازمة للتوسع ومواكبة مراحل النمو.

بهذه المناسبة قال كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة "ديم للتمويل": "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن العديد منها لا يزال يواجه تحديات في الوصول إلى حلول تمويل تعكس طريقة عملها الفعلية. وتتيح لنا هذه الشراكة اعتماد أسلوب مختلف في الإقراض، من خلال الاستناد إلى بيانات المعاملات الفعلية لتقديم حلول تمويل عملية وملائمة، تتماشى مع حركة الأعمال بدلاً من أن تقف عائقاً حيالها. ومن خلال تقليص التعقيدات وتعزيز وضوح آليات التمويل، نساعد رواد الأعمال على التركيز على العنصر الأهم، وهو إدارة أعمالهم وتنميتها بثقة".

يمتد نطاق منصة Biz2X على مستوى عالمي في دعم عمليات إقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجاوزت قيمتها 37 مليار دولار أمريكي، مستندة إلى تحليلات متقدمة، ونماذج اكتتاب ذكية، وبنية تحتية رقمية قابلة للتوسع تدعم المؤسسات المالية في أسواق متعددة.

من جانبه قال روهيت أرورا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لكل من Biz2X وBiz2Credit: "تتمثل مهمتنا في Biz2X في تبسيط الوصول إلى الائتمان وتسريعه، وربطه بشكل أوثق بالأداء الفعلي للأعمال. وتتيح لنا الشراكة مع ديم للتمويل نقل هذه الرؤية إلى منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال مؤسسة مرخّصة وذات توجه واضح، تدرك خصوصية السوق المحلي وواقعه. ومن خلال هذا التعاون، فإننا نقدم فرصة هامة تتيح الوصول إلى رأس المال بسرعة أكبر، وبأعلى مستويات الثقة والشفافية".

وتمثّل الشراكة بين ديم للتمويل وBiz2X رافداً لالتزام "ديم للتمويل" الأوسع بتقديم حلول تمويل مسؤولة وشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، دعماً لروّاد الأعمال الذين يشكّلون عنصراً أساسياً في جهود تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، وتوفير فرص العمل، ودعم الخطط التنموية على المدى الطويل.

نبذة عن "ديم للتمويل"

تُعد ديم للتمويل، إحدى شركات مجموعة قرقاش، شركة خدمات مالية ذات توجه هادف، تلتزم بتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للأفراد والشركات التي لا تحظى تقليدياً بخدمات مصرفية كافية. وتعمل الشركة بموجب ترخيص وإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتقدم حلولاً مالية مسؤولة ومبتكرة تتيح لعملائها إدارة شؤونهم المالية بثقة واستقرار.

وبالنسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، توفر "ديم للتمويل" حلولاً عملية لتمويل رأس المال العامل، مصممة بالاستناد إلى آليات التدفقات النقدية الفعلية، والمبيعات الرقمية، واحتياجات الشركات في مراحل النمو، بما يعكس واقع أعمالها اليومية ويعالج الفجوات التي غالباً ما لا تغطيها النماذج المصرفية التقليدية.

للمزيد من المعلومات: www.deem.io

نبذة عن Biz2X

تُعد Biz2X منصة عالمية قائمة على نموذج البرمجيات كخدمة، تتيح للمؤسسات المالية تقديم تجارب إقراض رقمية مخصصة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتزاول الشركة أنشطتها في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، حيث تدعم مسارات إقراض قابلة للتوسع ومؤتمتة وذكية، بما يسهم في توسيع نطاق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم للتمويل اللازم.

للمزيد من المعلومات: www.biz2x.com

-انتهى-

#بياناتشركات