دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت BingX، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، عن توقيع اتفاقية شراكة متعددة السنوات مع "سكوديريا فيراري إتش بي"، في خطوة تمثّل أول تعاون للشركة في عالم رياضة المحركات، وأول تعاون على الإطلاق لفريق Scuderia Ferrari HP مع علامة تجارية لمنصة تداول عملات رقمية. ويجمع هذا التحالف التاريخي بين علامتين عالميتين معروفتين في الارتقاء بمعايير الأداء والابتكار.

ويجسد هذا التعاون مع "سكوديريا فيراري إتش بي" محطة استراتيجية التوسع العالمي لـ BingX. فباعتباره أحد أكثر فرق رياضة المحركات ريادة على مستوى العالم، يجسّد "سكوديريا فيراري إتش بي" قيم الدقة والطموح والسعي المتواصل نحو التميّز—وهي القيم ذاتها التي تعكس رؤية BingX في مواصلة توسيع منصتها ومجتمعها. وتُرسّخ هذه الشراكة مكانة BingX كعلامة حاضرة بقوة في مشهد العملات الرقمية، وتؤكد التزام الشركة طويل الأمد بإبرام شراكات عالمية رفيعة المستوى ودفع عجلة الابتكار.

وفي هذا السياق، قال دانييل لاي، الرئيس التنفيذي للأعمال في BingX: "تتجاوز أهمية هذه الشراكة مجرد كونها إنجازاً بارزاُ، إذ تمثل معايير جديدة تتبناها BingX. ولاشك أن الانضباط والدقة والسعي الدؤوب نحو التفوق الذي يتميز به ’سكوديريا فيراري إتش بي‘ تعكس القيم التي نحرص على غرسها كمنصة عالمية. وتدفعنا هذه الشراكة إلى الارتقاء بكل ما نطوّره، وكل تجربة نقدّمها، ودعم كل مستخدم نخدمه حول العالم".

من جانبه، قال لورينزو جيورجيتي، الرئيس التنفيذي لإيرادات السباقات في "سكوديريا فيراري إتش بي": "يسرّنا الترحيب بـ BingX كأول شريك لفريقنا من منصات تداول العملات الرقمية. وتعكس هذه الشراكة انفتاحنا على تبنّي التقنيات الناشئة التي تنسجم مع فلسفتنا الطموحة. ومع اقترابنا من حقبة جديدة في رياضة المحركات مع لوائح الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2026، يبرهن هذا التحالف استعدادنا لاستكشاف ابتكارات متقدمة داخل الحلبة وخارجها، مع الحفاظ على إرثنا في الدقة والسعي نحو التميّز. وباختيار BingX كشريكنا الأول في مجال منصات التداول الرقمية، نؤكد على الإمكانات النوعية لهذا القطاع وبفرصته في التواصل مع جماهير عالمية أوسع عبر تجارب رقمية جديدة".

وخلال السنوات المقبلة، يمكن للجماهير توقّع تفاعل واسع مع BingX عبر مجموعة متنوعة من فعاليات "سكوديريا فيراري إتش بي"، والمنصات الرقمية، والمحتوى العالمي، وتجارب حصرية مع تطوّر هذه الشراكة. وتضع هذه الشراكة متعددة السنوات ملامح مرحلة جديدة من الطموح العالمي لـ BingX تقوم على شراكات نوعية، وتكامل عالمي بين العلامات، والتزام باستشراف مستقبل القطاع.

حول منصة BingX

تأسست منصة BingX في عام 2018، وتعتبر اليوم إحدى المنصات الرائدة لتداول العملات الرقمية، وتقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم. وتوفر العديد من المنتجات والخدمات بما يشمل التداول الفوري، والمشتقات، والتداول بالنسخ، وإدارة الأصول، وجميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواءً. وتلتزم BingX بتقديم منصة موثوقة تمكن المستخدمين بأدوات مبتكرة ومزايا ثورية للارتقاء بكفاءة تداولهم. وفي عام 2024، باتت BingX الشريك الرسمي لتبادل العملات الرقمية لنادي تشيلسي لكرة القدم، بما يبشر بعهد جديد لها عالم الرياضة.

