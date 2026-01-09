أعلنت BingX، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، عن إطلاق BingX TradFi، وهي ميزة مبتكرة تتيح للمستخدمين تداول العقود الآجلة على مجموعة واسعة من الأصول العالمية، بما في ذلك السلع، والعملات الأجنبية (الفوركس)، والأسهم، والمؤشرات. ومع تنوّع لافت في خيارات الأصول، وتجربة تداول متميزة، ومستويات أمان رفيعة، تجسد BingX TradFi قدرة المنصة القوية على تقديم حل شامل للتمويل التقليدي مصمّم خصيصاً لعشّاق العملات الرقمية.

ومع هذا الإطلاق، تخطو BingX خطوة نوعية تتجاوز تداول العملات الرقمية، من خلال دمج الأصول المالية الواقعية ضمن منصتها. وتقدم BingX TradFi بوابة متكاملة تتيح للمستخدمين تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من فرص الأسواق الناشئة، مع الإضافة الأخيرة لعدد من السلع الجديدة مثل الألمنيوم والرصاص والكاكاو وفول الصويا، إلى جانب أزواج فوركس جديدة تشمل USDSGD وEURSGD وGBPSGD وUSDBRL. ويمكن الوصول إلى هذه الأصول مباشرة عبر تداول العقود الآجلة، حيث تسهّل BingX TradFi تجربة التداول وتجعلها أكثر سلاسة دون الحاجة إلى أي خطوات إضافية.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتل السلع، وأسواق العملات الأجنبية (الفوركس)، والمؤشرات العالمية مكانة محورية في الاستراتيجيات الاستثمارية، تأتي BingX TradFi استجابة للطلب المتزايد على الوصول إلى الأسواق الدولية عبر المنصات الرقمية. وتتوافق هذه الميزة مع التركيز المتنامي في المنطقة على الابتكار المالي، إذ تتيح للمتداولين وسيلة أكثر كفاءة للتفاعل مع فئات الأصول العالمية إلى جانب العملات الرقمية، ضمن تجربة تداول موحّدة وسلسة.

وبدعم بنية تحتية قوية وإجراءات أمنية متقدمة، توفّر BingX TradFi سيولة عميقة، ورسوماً منخفضة، وخيارات رافعة مالية تصل إلى 500 مرة، بما يمنح المتداولين مرونة أكبر في تطبيق استراتيجياتهم. وعلى نحو تدريجي، وسّعت BingX منظومتها لتغطي أكثر من 50 من الأصول الأساسية، تشمل المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، ومصادر الطاقة مثل النفط والغاز، وأزواج العملات الرئيسية مثل EURUSD وUSDJPY، وأبرز الأسهم مثل تيسلا وإنفيديا إلى جانب مؤشرات رائدة مثل S&P 500 وNASDAQ 100.

وفي هذا السياق، قالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: "في ظل الديناميكيات المتسارعة التي تشهدها الأسواق اليوم، تفتح BingX TradFi آفاقاً أوسع أمام المتداولين، وتجسد التزامنا بتمكينهم. وعلى مرّ السنوات، رسّخت BingX مكانتها كجهة رائدة في تداول العقود الآجلة، مع توسيع مستمر لقاعدة الأصول المتاحة لربط المتداولين بأسواق أكثر تنوعاً. ونحن ملتزمون بدفع عجلة الابتكار ووضع الفرص المالية العالمية في متناول مستخدمينا بأسلوب يسير وآمن".

ويجسد إطلاق BingX TradFi محطة جديدة في مسيرة تطوّر BingX، إذ تجمع الأدوات المالية التقليدية مع السرعة والدقة والمرونة التي تميّز تداول العملات الرقمية. وبالاستفادة من مكانتها كإحدى أفضل خمس منصات عالمياً لتداول مشتقات العملات الرقمية، توسع BingX TradFi آفاق التداول أمام المستخدمين، مقدّمة إمكانات وفرصاً أوسع. ويعزز هذا الإطلاق مكانة BingX كمنصة رائدة ومبتكرة في قطاع العملات الرقمية، كما يؤكد حرصها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للمتداولين في سوق يشهد تحولات متسارعة.

حول منصة BingX

تأسست منصة BingX في عام 2018، وتعتبر اليوم إحدى المنصات الرائدة لتداول العملات الرقمية، وتقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم. وتوفر العديد من المنتجات والخدمات بما يشمل التداول الفوري، والمشتقات، والتداول بالنسخ، وإدارة الأصول، وجميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواءً. وتلتزم BingX بتقديم منصة موثوقة تمكن المستخدمين بأدوات مبتكرة ومزايا ثورية للارتقاء بكفاءة تداولهم. وفي عام 2024، باتت BingX الشريك الرسمي لتبادل العملات الرقمية لنادي تشيلسي لكرة القدم، بما يبشر بعهد جديد لها عالم الرياضة.

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل عبر: media@bingx.com

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://bingx.com/

-انتهى-

#بياناتشركات